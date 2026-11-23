La agrupación mexicoamericana prepara un recorrido por escenarios de Norteamérica con una propuesta que celebra sus raíces y la historia con la que conquistó a millones de fans

Intocable visitará más de una decena de ciudades de EE.UU. / Cortesía Good I Music

Intocable volverá a encontrarse con sus seguidores en Estados Unidos durante 2027. La agrupación anunció su Texicano Tour 2027, una gira de 21 fechas que recorrerá importantes ciudades estadounidenses, además de escenarios en México y Puerto Rico, con un espectáculo que busca conectar con las raíces musicales y culturales que han definido su trayectoria.

El recorrido comenzará el 20 de febrero de 2027 en Chicago, Illinois, y continuará por ciudades como Nashville, Atlanta, Los Ángeles, San José, San Diego, Miami y Sacramento, y adelantó que anunciará más destinos próximamente.

Para los fanáticos de la música regional mexicana que viven en Estados Unidos, la gira representa una nueva oportunidad de disfrutar en directo de una de las agrupaciones más influyentes del género. Con más de tres décadas de historia, al igual que como ocurre con otras agrupaciones como Los Tigres del Norte, Intocable ha construido una conexión especial con el público mexicoamericano, gracias a una propuesta que combina tradición mexicana e influencias musicales estadounidenses.

¿Qué ciudades visitará Intocable en Estados Unidos?

La primera parte del Texicano Tour 2027 tendrá una presencia importante en el territorio estadounidense. Después de su presentación inaugural en Chicago, el grupo viajará al sureste para actuar en Nashville y Atlanta, antes de trasladarse a California, donde ofrecerá varios conciertos durante marzo y agosto.

Entre las presentaciones más destacadas figura su llegada al Intuit Dome de Los Ángeles el 6 de marzo, uno de los escenarios incluidos en el calendario de la gira. También visitará el SAP Center de San José, el Fantasy Springs Resort & Casino de Indio y la Pechanga Arena de San Diego. En junio, la agrupación llevará su música a Miami y San Juan, Puerto Rico.

Estas son las fechas y ciudades confirmadas para el público de Estados Unidos:

20 de febrero: Credit Union 1 Arena, Chicago, Illinois

27 de febrero: The Pinnacle, Nashville, Tennessee

28 de febrero: Gas South Arena, Atlanta, Georgia

5 de marzo: Save Mart Center, Fresno, California

6 de marzo: Intuit Dome, Los Ángeles, California

19 de marzo: SAP Center, San José, California

20 de marzo: Fantasy Springs Resort & Casino, Indio, California

2 de abril: Pechanga Arena, San Diego, California

3 de abril: AVA Amphitheater, Tucson, Arizona

11 de junio: James L. Knight Center, Miami, Florida

12 de junio: Coca-Cola Music Hall, San Juan, Puerto Rico

28 de agosto: Golden 1 Center, Sacramento, California

¿Cuándo comprar boletos para el Texicano Tour 2027?

La preventa de entradas comenzó el jueves 19 de noviembre y la venta general arrancó el viernes 20 de noviembre, por lo tanto, los seguidores que quieran asistir a alguno de los conciertos de Intocable, pueden consultar la disponibilidad de entradas a través del sitio oficial de la agrupación. Los precios y las condiciones de compra dependerán de cada recinto y de la localidad seleccionada.

Además, el Club Oficial de Fans ofrece acceso a beneficios exclusivos y oportunidades especiales.

¿Qué significa Texicano para Intocable?

Más que una gira de conciertos, Texicano representa la identidad musical de una banda que creció entre dos culturas. Sus integrantes estuvieron rodeados de sonidos norteños y del conjunto tradicional mexicano, pero también de country, rock y pop. Esa diversidad terminó convirtiéndose en una de las principales características de su propuesta.

“Texicano no es mitad de nada. Es la totalidad de todo lo que nos ha formado”, explicó Ricky Muñoz, vocalista de Intocable, al presentar el concepto de la gira. El cantante señaló que el objetivo es ofrecer una experiencia que permita recorrer la cultura y las influencias que acompañaron a la agrupación desde sus primeros años.

El anuncio llega después de un año especialmente significativo para la banda. En 2026, Intocable recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la número 2,852 en la categoría de Grabación. También obtuvo una nominación al Latin Grammy por “Estamos Todos” y protagonizó una presentación multitudinaria en el Zócalo de Ciudad de México, donde reunió a más de 300,000 personas durante las celebraciones de la Independencia.

Con el Cultura Tour 2026 cerca de concluir, el Texicano Tour 2027 representa el siguiente capítulo de una trayectoria que ha trascendido generaciones y fronteras.

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