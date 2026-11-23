Vozinha y Tim Payne llegaron como fichajes estrella y ya celebran títulos con sus clubes tras su popularidad en el Mundial

Payne y Vozinha se coronaron campeones en 2026 con sus clubes | DANIEL DUARTE / AFP

Vozinha y Tim Payne terminarán 2026 con un título en sus vitrinas después de convertirse en dos de los futbolistas más virales de la Copa del Mundo. El arquero de Cabo Verde conquistó la liga chilena con Colo Colo y el lateral de Nueva Zelanda ganó el Clausura paraguayo con Olimpia.

Sus fichajes despertaron una atención poco habitual para dos jugadores que hasta meses antes tenían mucha menos presencia mediática. Con cartel de refuerzos estrella por el interés que generaron sus nombres, asumieron retos lejos de sus anteriores equipos. Payne dejó Wellington Phoenix para probarse en Paraguay, mientras Vozinha encontró en Chile una oportunidad después de su actuación mundialista.

El balance ya incluye resultados concretos. El defensor sumó nueve partidos como titular y un gol con Olimpia hasta la consagración. El portero ocupó el arco de Colo Colo en el encuentro que aseguró el campeonato y realizó una atajada decisiva en el descuento. Sus primeros meses en el fútbol sudamericano les dieron participación y un lugar en dos planteles campeones.

¿Por qué Vozinha y Tim Payne se volvieron virales en el Mundial 2026?

Vozinha atrajo la atención internacional con sus intervenciones para Cabo Verde. El guardameta realizó siete atajadas en el empate sin goles ante España y recibió el reconocimiento al mejor jugador del encuentro. Aquella actuación multiplicó el interés por su carrera y llevó su nombre a una audiencia que apenas conocía al veterano portero.

Payne alcanzó esa popularidad a través de una campaña del creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido como El Scarso. El influencer lo presentó como el futbolista “menos conocido” del Mundial e invitó a sus seguidores a apoyarlo. La iniciativa convirtió al lateral neozelandés en un personaje recurrente de las redes y elevó su cuenta de Instagram desde menos de 5,000 seguidores hasta una comunidad millonaria.

La repercusión acompañó a ambos después de la Copa del Mundo. Olimpia incorporó a Payne y Colo Colo sumó a Vozinha, dos movimientos que llevaron a los protagonistas de aquellas historias virales a clubes con exigencias de campeonato.

¿Cómo le fue a Tim Payne con Olimpia en Paraguay?

Tim Payne logró su primer título en Sudamérica durante su primer torneo con Olimpia. El equipo de Asunción conquistó el Clausura el domingo 22 de noviembre, después de remontar y vencer 2-1 a Sportivo Trinidense en el estadio Defensores del Chaco. La victoria aseguró la corona con dos jornadas de anticipación y elevó a 49 la cuenta de campeonatos de liga del club.

Aprendió a decir CAMPEÓN antes que ELEFANTE…



Y claro, está en el único grande del país.



🤷🏻‍♂️😂🇳🇿 pic.twitter.com/fYDn4QRYP7 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) November 23, 2026

El lateral tuvo que ganarse espacio dentro del plantel. Hasta el partido de la consagración, acumuló nueve titularidades y un gol, cifras que permiten dimensionar su aporte más allá de la atención que recibió su fichaje. Su estreno goleador llegó el 2 de agosto, cuando entró desde el banco y marcó en el triunfo 5-0 sobre Rubio Ñu.

Payne no disputó minutos frente a Trinidense, aunque participó en los festejos como integrante del equipo campeón. El Scarso también acudió al estadio y celebró junto al futbolista, casi seis meses después del inicio de la campaña que impulsó su popularidad.

¿Qué aportó Vozinha al título de Colo Colo en Chile?

Vozinha conquistó la liga chilena el 8 de noviembre, cuando Colo Colo derrotó 2-1 a Ñublense como visitante. El arquero caboverdiano, de 40 años, fue titular en el partido que dio al club su título número 35 de Primera División, con tres fechas de anticipación.

Arturo Vidal abrió el marcador y Marcos Bolados anotó el gol del triunfo en el tiempo añadido. Colo Colo todavía necesitó una intervención de su portero para conservar la ventaja. Al minuto 97, Vozinha respondió ante un remate con dirección de gol y evitó el empate de Ñublense. Esa atajada protegió el resultado que aseguró el campeonato.

El guardameta mantuvo su aporte después de la consagración. El caboverdiano fue figura en la victoria 3-0 frente a Universidad Católica de este domingo, con atajadas en momentos importantes del encuentro. Maximiliano Romero firmó los tres goles, mientras Vozinha ayudó a que el equipo mantuviera su arco en cero.

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