El Tri juvenil disputa su segundo partido del Mundial de Qatar 2026. Consulta horarios y opciones de TV en Estados Unidos

México sub 17 se mide ante Camerún en su segundo duelo en Qatar | Claro Sports

La Selección Mexicana sub 17 enfrenta a Camerún este martes 24 de noviembre en su segundo compromiso del Mundial de Qatar 2026 luego del debut triunfal de México de 1-0 ante Rumania en la primera fecha.

El partido del equipo de Jürgen Castañeda que incluye cuatro joyas juveniles de la MLS comenzará a las 5:30 a. m. del Pacífico, 7:30 a. m. del Centro y 8:30 a. m. del Este en Estados Unidos.

Para los aficionados que quieran seguir al Tri en vivo, la transmisión está confirmada por FS2, FOX One y Fubo.

¿A qué hora juega México vs. Camerún sub 17 en Estados Unidos?

El segundo partido de México en el Grupo K se disputará en el Campo 5 del complejo Aspire Zone, en Doha, Qatar. Debido a la diferencia horaria, el encuentro será por la mañana para los aficionados que viven en territorio estadounidense.

Estos son los horarios para seguir el silbatazo inicial:

Hora del Pacífico (PST): 5:30 a. m.

5:30 a. m. Hora del Centro (CST): 7:30 a. m.

7:30 a. m. Hora del Este (EST): 8:30 a. m.

La cita será el martes 24 de noviembre, por lo que los seguidores del Tri en Estados Unidos tendrán que organizar sus actividades en la mañana, para no perderse un encuentro que puede ser determinante en el futuro del equipo dentro del torneo.

Dónde ver México vs. Camerún en vivo en Estados Unidos

La transmisión cuenta con opciones confirmadas para este partido. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes señales:

Televisión: FS2 (FOX Sports 2).

FS2 (FOX Sports 2). Streaming: FOX One y Fubo.

FOX One y Fubo. Otras opciones digitales: DAZN International también aparece entre las plataformas señaladas para la cobertura.

El Tri busca acercarse a la clasificación ante Camerún

México llega con tres puntos después de vencer 1-0 a Rumania en su debut. El gol de Adán Sánchez, al minuto 54, permitió al conjunto nacional comenzar con el pie derecho. En el otro partido del grupo, Venezuela derrotó 2-1 a Camerún, por lo que el equipo africano necesita recuperarse para no complicar sus posibilidades de avanzar.

Una victoria mexicana colocaría al Tri con seis unidades y prácticamente le aseguraría un lugar en la siguiente ronda. En este Mundial de 48 selecciones clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros lugares.

Camerún, dirigido por Thomas Libih, llega obligado a sumar y tendrá la baja del mediocampista Eric Bolo, expulsado ante Venezuela. Entre sus futbolistas a seguir aparecen el capitán Karel Krys y los hermanos Abdoulaye Douka y Abdoulaye Bassirou Nkoto, vinculados al Manchester United.

Para México, la prioridad será aprovechar el resultado de la primera jornada y evitar sorpresas. Después de Camerún, el Tri cerrará la fase de grupos frente a Venezuela el viernes 27 de noviembre. Antes de pensar en ese compromiso, deberá resolver una prueba que puede acercarlo a los dieciseisavos de final.

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