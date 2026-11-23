Las Águilas llegan a los Cuartos de Final del Apertura 2026 con dudas en defensa, poca contundencia y problemas físicos

América necesita corregir errores para la liguilla | JC Aguilar | AFP

El América afronta los Cuartos de Final del Apertura 2026 con una advertencia difícil de ignorar: el equipo que durante buena parte del torneo peleó por el liderato perdió fuerza justo antes de la Liguilla.

La derrota 1-0 ante Tigres en la jornada 17 lo dejó en el tercer puesto, con 30 puntos, y prolongó a cinco partidos su racha sin ganar en Liga MX lo que terminó por enviarlo por debajo de Chivas y Cruz Azul en la pelea por el liderato general.

Ahora, el conjunto de Guillermo Almada tendrá que corregir tres problemas si quiere superar a Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2026: las desatenciones defensivas, la caída de su producción ofensiva y el desgaste de una plantilla que llega con ausencias importantes. El margen de reacción es reducido y Rayados no parece el rival indicado para conceder facilidades.

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Una defensa que dejó de transmitir seguridad

El primer problema está en el área propia. América terminó la fase regular con 24 goles recibidos, una cifra que contrasta con sus aspiraciones de campeonato. Más preocupante todavía es que Luis Ángel Malagón quien regresó de la lesión que lo alejó del Mundial 2026, acumula 8 partidos consecutivos entre el amistoso contra NY Red Bulls y los de Liga MX sin mantener su portería en cero.

La comparación entre el inicio y el cierre del torneo explica el deterioro. En sus primeros 12 encuentros, las Águilas recibieron 16 tantos y consiguieron cuatro porterías imbatidas. En los últimos cinco partidos encajaron ocho goles y no lograron una sola vez terminar sin recibir anotaciones.

No se trata únicamente de errores individuales. El equipo ha mostrado dificultades para reorganizarse después de perder el balón y para mantener la concentración en momentos decisivos. Ante Pachuca, una equivocación de Érick Sánchez facilitó un gol rival; frente a Toluca, una entrada de Santiago Bueno terminó en expulsión y penal. Contra Pumas, América permitió dos empates apenas minutos después de ponerse en ventaja.

Ese tipo de desconexiones puede resultar determinante ante Monterrey, que cuenta con atacantes capaces de aprovechar cualquier espacio.

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La ofensiva perdió ritmo cuando más necesitaba goles

La paradoja del América es que cerró la fase regular como la mejor ofensiva del campeonato, con 38 goles, pero su rendimiento reciente genera dudas. En los primeros 12 partidos promedió 2.67 anotaciones por encuentro. En sus últimas cinco presentaciones, la cifra cayó a 1.20.

La derrota ante Tigres fue especialmente reveladora: por primera vez en el Apertura 2026, el equipo se quedó sin marcar. La posesión y los remates ya no se traducen con la misma facilidad en oportunidades claras, mientras que varios atacantes han fallado en acciones que pudieron cambiar resultados.

El empate frente a Monterrey en la jornada 11 dejó un ejemplo: América dominó la pelota y generó ocasiones, pero desperdició oportunidades importantes. Algo parecido ocurrió ante Pachuca y Pumas. Además, las Águilas terminaron sin victorias en sus tres clásicos del torneo, con apenas dos puntos de nueve posibles.

Recuperar la conexión entre Henry Martín, Alejandro Zendejas y los futbolistas que llegan desde las bandas será indispensable. Contra Rayados, tener el balón no bastará si el equipo vuelve a carecer de precisión en el último pase y la definición.

Lesiones y desgaste: el otro desafío de Guillermo Almada

El tercer foco de atención está en la condición física. Brian Rodríguez, uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel, se recupera de una lesión en el cuádriceps izquierdo. Aunque Almada lo considera una pieza importante para la Liguilla, su falta de ritmo competitivo puede limitar su impacto inicial.

También pesa la ausencia prolongada de Raphael Veiga, quien continúa su rehabilitación en Brasil después de una operación de hombro. Su baja reduce las alternativas para generar fútbol por el centro, especialmente tras la salida de Álvaro Fidalgo.

La fecha FIFA de noviembre añadió desgaste. Varios jugadores fueron convocados por México y Colombia, y Almada tuvo que administrar cargas y suspensiones en la última jornada. Érick Sánchez, que no pudo jugar ante Tigres por acumulación de amarillas, estará disponible para la serie.

El cruce contra Monterrey exigirá una respuesta inmediata. América tendrá a favor la ausencia de Carlos Salcedo en la defensa rival, pero necesita aprovecharla sin descuidar su propia área.

Las Águilas todavía tienen argumentos para competir por el título. Sin embargo, la liguilla no suele perdonar los mismos errores dos veces. Si Almada consigue recuperar la solidez defensiva, mejorar la contundencia y administrar las piezas disponibles, el equipo podrá volver a parecerse al candidato que fue durante buena parte del semestre.

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