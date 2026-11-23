Expulsiones y cambios agotados han obligado a delanteros y mediocampistas a defender su arco, con actuaciones que quedaron para el recuerdo

Paulinho demostró sus habilidades como portero / Claro Sports

El fútbol tiene historias inesperadas y algunas de ellas ocurren cuando menos se esperan. Paulinho, delantero portugués del Toluca, protagonizó uno de esos episodios en el Apertura 2026, cuando tuvo que abandonar su zona habitual para ponerse los guantes y defender la portería de los Diablos Rojos. Su actuación recordó que no es el único futbolista de campo que ha tenido que convertirse en arquero improvisado en la Liga MX.

El episodio ocurrió durante la Jornada 17, en el partido contra Pachuca disputado en el Estadio Hidalgo. Toluca perdía 2-0 cuando Hugo González fue expulsado por cometer una falta dentro del área. El problema para el conjunto escarlata era que ya había agotado sus cinco modificaciones, por lo que no podía ingresar a Luis García para ocupar los tres palos. Ante la emergencia, Paulinho asumió la responsabilidad.

El atacante luso se puso los guantes y tuvo que enfrentar a uno de los delanteros más peligrosos del campeonato: Salomón Rondón, a quien estuvo a nada de detenerle un penalti y alcanzó a rozar el balón en un disparo del venezolano que iba con dirección a puerta contraria, evitando que Toluca se fuera con el tercer tanto en contra.

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Lo más curioso es que esta no fue la primera vez que Paulinho se veía obligado a defender una portería. En mayo de 2023, cuando jugaba para el Sporting de Portugal, también terminó bajo los tres palos durante un encuentro contra el Marítimo. Antonio Adán fue expulsado en el tiempo añadido, cuando su equipo ya no tenía sustituciones disponibles. Paulinho se puso los guantes y ayudó a conservar la victoria por 2-1. Tres años después, volvió a vivir una situación prácticamente idéntica, ahora en la Liga MX.

Guido Pizarro, un arquero de emergencia recurrente con Tigres

Si hay un futbolista que sabe lo que significa cambiar el mediocampo por la portería, ese es Guido Pizarro. El argentino, hoy entrenador de Tigres, tuvo que asumir el papel de guardameta en tres ocasiones durante su etapa como jugador del conjunto regiomontano. Sus intervenciones ocurrieron en 2015 contra Chivas, en 2019 frente a Juárez y en 2022 ante Atlas. Una experiencia poco habitual que lo convirtió en uno de los casos más llamativos del balompié mexicano.

Chelito Delgado, del gol decisivo a defender el arco

En 2005, César ‘Chelito’ Delgado protagonizó una de esas historias que parecen sacadas de un guion. Durante un encuentro entre Cruz Azul y Necaxa, el argentino tuvo que reemplazar en la portería al expulsado Emmanuel González. Lo curioso es que Delgado ya había marcado el único gol del partido, por lo que terminó siendo protagonista en las dos áreas, primero como goleador y después como responsable de proteger la ventaja celeste.

Carlos Esquivel también defendió la portería de Toluca

La camiseta de los Diablos Rojos tiene otro antecedente de este tipo. En un partido de Copa MX contra Morelia, en 2017, Carlos Esquivel tuvo que ocupar la portería después de que Alfredo Talavera recibiera la tarjeta roja. El futbolista, acostumbrado a desempeñarse en posiciones ofensivas, tuvo que asumir una responsabilidad completamente distinta para ayudar a su equipo.

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Mario Osuna y Juan Escobar, otros casos de emergencia

La lista también incluye a Mario ‘Mono’ Osuna, quien en 2023, durante su etapa con Juárez, tuvo que ponerse los guantes después de la también expulsión de Talavera. Otro episodio ocurrió en 2022, cuando Juan Escobar, entonces defensor de Cruz Azul, terminó bajo los tres palos durante un partido contra Toluca, luego de que Sebastián Jurado fuera expulsado y el equipo ya no tuviera cambios disponibles.

Kristian Álvarez, el defensor que salvó a Santos Laguna

En 2016, Kristian Álvarez también tuvo que convertirse en portero improvisado con Santos Laguna. El defensa ocupó el arco después de que Agustín Marchesín abandonara el encuentro ante Puebla por una lesión, cuando los Guerreros ya habían agotado sus modificaciones. Álvarez resistió durante los minutos finales y contribuyó a mantener el empate sin goles.

Los casos de Paulinho y de los otros futbolistas demuestran que en la Liga MX ningún jugador está completamente preparado para convertirse en portero, pero las circunstancias pueden obligarlo a intentarlo. No todos consiguen detener un penalti o realizar una atajada espectacular, aunque algunos terminan convertidos en héroes inesperados. Porque cuando se agotan los cambios y el guardameta abandona el campo, alguien tiene que ponerse los guantes.

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