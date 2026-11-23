Durante los preliminares en Puerto Rico, la criolla dejó claro que es una de las más queridas por los espectadores

Clara Vegas ganó el Miss Venezuela en diciembre de 2025. Foto: Juan Barreto / AFP

Las siete coronas que Venezuela acumula en el Miss Universo no son por suerte. Su delegación suele destacar en el certamen por su preparación, sabor latino y el constante calificativo de belleza criolla. Para la 75° edición del magno evento, Clara Vegas Goetz representa al país caribeño y parte como una de las favoritas a la corona.

Durante los preliminares del Miss Universo, que se celebra este 2026 en Puerto Rico, la modelo de 24 años apareció en traje de baño y luego en traje de gala. Videos en redes sociales evidenciaron la ovación que recibió en su presentación. Según el diario local El Nacional, lució un vestido dorado metálico con pedrería plateada, diseñado por el venezolano Nidal Nouaihed.

🇻🇪👑 ¡PUERTO RICO GRITÓ VENEZUELA POR CLARA VEGAS!



La representante venezolana desató una ovación durante la preliminar del Miss Universo 2026, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico. Su seguridad en la pasarela, su desfile en traje de baño y su impactante vestido de gala dorado… pic.twitter.com/GXw6iokGOO — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) November 23, 2026

En el Miss Universo de 2025, Venezuela fue representada por Stephany Abasali, que acabó en tercera posición del certamen (segunda finalista). Sin embargo, la expectativa con Clara Vegas parece ser más alta, quien además es hija de una exreina de belleza venezolana: Andreína Goetz.

Entre las candidatas latinas que participarán en el Miss Universo, Venezuela se encuentra entre las favoritas junto con México, Argentina, Chile, República Dominicana y Colombia, esta última representada por María Alejandra López.

La ganadora será coronada por Fátima Bosch, que espera hacer un ‘back to back’ con la jalisciense María Vargas, que ganó el Miss Universe México en agosto.

¿Quién es Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela?

De acuerdo con un perfil publicado en el sitio web de Miss Universe Venezuela, su nombre completo es Clara Federica Vegas Goetz, nacida el 23 de enero de 2002 en Chacao, estado Miranda. Es la tercera de cinco hermanos y creció en una familia que priorizó la educación, disciplina y autenticidad.

Cuando tenía 9 años de edad se mudó a Estados Unidos junto con sus familiares. Aunque desarrolló buena parte de su vida fuera de Venezuela, mantuvo el vínculo con su país y la intención de regresar.

Su interés por las artes la llevó a estudiar en instituciones internacionales. Entre ellas figuran la Universidad del Sur de California (USC), en Los Ángeles, y el Royal Welsh College of Music & Drama, en Reino Unido, donde recibió formación relacionada con las artes escénicas y la actuación.

A diferencia de otras candidatas, cuya trayectoria está centrada principalmente en el modelaje, Vegas también ha desarrollado habilidades vinculadas con la interpretación, la expresión corporal y el trabajo frente a las cámaras.

Su regreso a Venezuela, un viaje que no contemplaba participar en el certamen nacional, estuvo relacionado con un acontecimiento familiar: la graduación de su hermana menor. Sin embargo, ese retorno terminó convirtiéndose en una oportunidad que materializó con la corona.

Hija de una exreina de belleza venezolana

Uno de los aspectos más comentados de la trayectoria de Clara es su relación con Andreína Goetz. Su madre obtuvo el título de Miss Venezuela en 1990 y posteriormente representó al país en Miss Universo, donde consiguió avanzar hasta el grupo de semifinalistas, conocido entonces como Top 10.

Y 35 años después, Clara Vegas siguió sus pasos al ganar el Miss Venezuela 2025, representando al estado Miranda. Incluso, se convirtió en la primera candidata cuya madre también había ganado la corona nacional.

La conexión entre ambas también ha quedado reflejada en Puerto Rico. Durante la entrevista con el jurado, realizada el 19 de noviembre, Clara lució un vestido blanco con detalles geométricos negros, diseñado por el venezolano Douglas Tapia. Según destaca el portal El Sol de Margarita, estuvo inspirado en el atuendo que Andreína utilizó durante su última noche en Miss Universo 1990.

¿Puede Clara Vegas conseguir la octava corona para Venezuela?

Venezuela es uno de los países con mayor tradición en Miss Universo. Hasta ahora ha conseguido siete títulos: Maritza Sayalero (1979), Irene Sáez (1981), Bárbara Palacios (1986), Alicia Machado (1996), Dayana Mendoza (2008), Stefanía Fernández (2009) y María Gabriela Isler (2013).

La victoria consecutiva de Mendoza y Fernández, en 2008 y 2009, respectivamente, también convirtió a Venezuela en el segundo país en conseguir un ‘back-to-back’ en la historia del certamen.

Clara Vegas tiene ahora la posibilidad de sumar su nombre a esa lista, pero no solo se enfrenta al jurado, al reto de cada etapa y a sus candidatas rivales, sino también al peso de los años sin que Venezuela haya vuelto a ganar el concurso. ¿Ganará la octava?

La decisión final estará en manos del jurado durante la gala que se celebra este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. El evento también busca disipar cualquier controversia que haya quedado del certamen anterior.

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