La Liguilla del Apertura 2026 definió sus cruces. Conoce los emparejamientos y cómo verlos en EE. UU.

Los cuartos de final de la Liguilla iniciarán el 25 de noviembre | ULISES RUIZ /AFP

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX entró en una fase decisiva pues ya están definidos los cruces de los Cuartos de Final. Chivas, Cruz Azul, América y Atlas cerraron la fase regular entre los cuatro mejores y tendrán la ventaja de definir sus series en casa.

El emparejamiento más atractivo reúne a América y Monterrey, dos de los equipos más consistentes del torneo. La serie enfrenta al tercer lugar de la tabla contra el sexto, con las Águilas como local en la vuelta.

Los partidos de ida se jugarán el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre. Las revanchas están previstas para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, aunque la Liga MX aún debe confirmar los horarios oficiales de cada encuentro.

Cruces de Cuartos de Final

Los ocho clasificados quedaron divididos en cuatro series de eliminación directa. Chivas terminó primero con 33 puntos, Cruz Azul segundo con 32, América tercero con 30 y Atlas cuarto con 28.

Chivas vs. Pachuca , primer lugar contra octavo lugar.

, primer lugar contra octavo lugar. Cruz Azul vs. León , segundo lugar contra séptimo lugar.

, segundo lugar contra séptimo lugar. América vs. Monterrey , tercer lugar contra sexto lugar.

, tercer lugar contra sexto lugar. Atlas vs. Toluca, cuarto lugar contra quinto lugar.

Chivas llega como el equipo mejor posicionado tras cerrar la fase regular con 33 puntos y una diferencia de goles de más 12. Su rival, Pachuca, ocupó el octavo sitio con 25 unidades y deberá superar una desventaja deportiva importante para avanzar.

Cruz Azul enfrentará a León en una eliminatoria entre el segundo y el séptimo lugar. La Máquina sumó 32 puntos en la fase regular, mientras que los Esmeraldas llegaron con 26 y buscarán aprovechar la dinámica de una serie corta para complicar el pase del conjunto celeste.

América y Monterrey disputarán el cruce de mayor jerarquía. Las Águilas terminaron terceras con 30 puntos y una diferencia de goles de más 14, mientras que Rayados ocupó el sexto puesto con 27 unidades y una diferencia de más 4.

Atlas y Toluca protagonizarán la serie más pareja por ubicación en la tabla. Los rojinegros finalizaron cuartos con 28 puntos y los Diablos Rojos quintos con 27, por lo que la ventaja de localía en la vuelta puede resultar determinante.

Fechas, formato y ventaja de localía

Los Cuartos de Final se jugarán a ida y vuelta. El equipo mejor ubicado en la tabla general cerrará la serie en su estadio, una condición que favorece a Chivas, Cruz Azul, América y Atlas.

Ida: miércoles 25 y jueves 26 de noviembre.

Vuelta: sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Ventaja de localía: para los equipos mejor ubicados en la tabla general.

Horarios: por confirmar por la Liga MX.

El formato de la Liguilla premia la regularidad de la fase regular. Si una serie termina empatada en el marcador global, avanza el club mejor ubicado en la tabla general, una regla que beneficia a los cuatro mejores equipos del torneo.

Esa condición reduce el margen de error de los equipos que llegaron en posiciones altas. Chivas, Cruz Azul, América y Atlas no solo tienen ventaja de localía en la vuelta, sino también una salvaguarda si la serie termina igualada en el global.

Cómo ver desde Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir los Cuartos de Final por televisión y plataformas de streaming. La cobertura dependerá del partido, por lo que conviene revisar la programación oficial antes de cada jornada.

En español: Telemundo, Universo, TUDN y Univision, según el encuentro.

En inglés: CBS Sports, de acuerdo con la programación.

Por streaming: Fubo, Peacock y ViX Premium

Fubo incluye Telemundo, Universo y Fox Deportes en su oferta. Peacock y ViX Premium también transmiten partidos de la Liga MX durante la temporada, aunque la disponibilidad puede variar según el encuentro y los acuerdos de derechos.

La hora del Este será la referencia principal para seguir los partidos desde Estados Unidos. Los aficionados en zonas Central, Montaña y Pacífico deberán restar una, dos o tres horas, respectivamente, según la programación final de cada encuentro.

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