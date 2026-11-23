Tarik Skubal se convirtió en el lanzador con el contrato más alto de la historia tras firmar con los Mets por $450 millones

Skubal firmó un contrato histórico con Mets | MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES VIA AFP

Los New York Mets sacudieron la agencia libre del béisbol. Tarik Skubal, dos veces ganador del Premio Cy Young, acordó con la franquicia neoyorquina un contrato de nueve años y $450 millones de dólares, según múltiples reportes de prensa. El pacto lo convierte en el lanzador con el convenio más lucrativo de la historia de las Grandes Ligas, pendiente apenas del examen físico de rutina.

El zurdo se embolsará un bono de $45 millones de dólares por la firma y percibirá ese dinero aun si el cierre patronal que amenaza la temporada 2027 se materializa. El acuerdo también contempla una cláusula completa de no traspaso y no incluye opciones de salida, de modo que el vínculo puede extenderse hasta 2035. Además, el contrato difiere $30 millones de dólares en pagos futuros.

Mets, LHP Tarik Skubal reportedly agree to 9-year deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/dTsLoFL4NV — MLB (@MLB) November 22, 2026

Gracias a su salario anual promedio de $50 millones de dólares, Skubal ocupa el cuarto peldaño entre los peloteros mejor pagados de todo el béisbol. Se suma a Juan Soto como los únicos jugadores de los Mets que devengarán al menos $50 millones por temporada, y se mete de lleno en un club que hasta la semana pasada tenía tres miembros.

¿Quiénes son los cinco peloteros mejor pagados de las Grandes Ligas?

Con la firma de Skubal, el top cinco de los contratos anuales más altos de la MLB quedó de la siguiente manera. El criterio corresponde al salario anual promedio de cada convenio.

Juan Soto , de los New York Mets, encabeza la lista con un pacto de $765 millones de dólares a 15 años, vigente desde 2025 hasta 2039, con un salario anual promedio de $51 millones

, de los New York Mets, encabeza la lista con un pacto de $765 millones de dólares a 15 años, vigente desde 2025 hasta 2039, con un salario anual promedio de $51 millones Shohei Ohtani , de Los Angeles Dodgers, ocupa el segundo lugar con $700 millones de dólares a 10 años, cubierto desde 2024 hasta 2033, con un promedio de $70 millones por temporada

, de Los Angeles Dodgers, ocupa el segundo lugar con $700 millones de dólares a 10 años, cubierto desde 2024 hasta 2033, con un promedio de $70 millones por temporada Vladimir Guerrero Jr. , de los Toronto Blue Jays, suma $500 millones de dólares a 14 años, entre 2026 y 2039, con un promedio anual cercano a los 35.7 millones

, de los Toronto Blue Jays, suma $500 millones de dólares a 14 años, entre 2026 y 2039, con un promedio anual cercano a los 35.7 millones Tarik Skubal , de los New York Mets, se instala cuarto con $450 millones de dólares a $9 años, desde 2027 hasta 2035, con $50 millones al año

, de los New York Mets, se instala cuarto con $450 millones de dólares a $9 años, desde 2027 hasta 2035, con $50 millones al año Mike Trout, de Los Angeles Angels, cierra el top con $426.5 millones de dólares a 12 años, vigente de 2019 a 2030, con un promedio anual que ronda los $35.5 millones

¿Por qué el acuerdo de Skubal marca un récord para un pitcher?

Los $450 millones de Skubal pulverizan la marca anterior para un serpentinero. Los Dodgers le entregaron a Yoshinobu Yamamoto $325 millones por 12 temporadas, y ese pacto encabezaba el renglón hasta este fin de semana. Skubal lo superó por más de $120 millones en el monto total e impuso un nuevo techo en el promedio anual para un lanzador.

El zurdo llegó a la agencia libre como la pieza más perseguida del mercado, con dos trofeos Cy Young de la Liga Americana en su vitrina, y rubricó su firma poco más de una semana antes del 1 de diciembre, fecha en la que arranca el posible cierre patronal.

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¿Cómo queda la nómina de los Mets tras la firma de Skubal?

La factura subió a niveles jamás vistos en Queens. Los New York Mets tienen ahora más de $1,680 millones de dólares comprometidos con solo cuatro peloteros. Juan Soto recibirá $765 millones, Tarik Skubal sumará $450 millones, Francisco Lindor acumulará $341 millones y Bo Bichette completará la cuenta con $126 millones.

La cifra sorprende aún más si se mira el desembolso anual. El equipo pagará cerca de $177 millones de dólares por campaña a ese mismo cuarteto en 2027. Soto cobrará $51 millones, Skubal devengará $50, Bichette percibirá $42 y Lindor aportará $34.1 más al total.

Ninguna otra franquicia del béisbol ha comprometido una cantidad semejante de dinero en un grupo tan reducido de jugadores. La propiedad del equipo deja claro que el dinero no representa un límite para pelear por el trofeo de la Serie Mundial.

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