Aunque perdió 0-3 en casa, el equipo de Lionel Messi fue el mejor visitante de la MLS en el 2026

El Inter Miami de Messi ha sido mejor visitante | G. Viera | AFP

El Inter Miami de Lionel Messi todavía tiene argumentos para evitar la eliminación de los playoffs de la MLS 2026 en la serie ante Columbus Crew que comenzó este fin de semana.

La derrota por 0-3 ante Columbus Crew en el primer partido de la serie complicó seriamente el camino de Las Garzas, pero hay una estadística que alimenta la esperanza: durante la temporada regular, el conjunto de Florida fue el mejor visitante de toda la liga.

Con 33 puntos en 17 partidos fuera de casa y un promedio de 1.94 unidades por encuentro, Miami rindió mejor lejos del Nu Stadium que ante su propia afición. Ahora necesita trasladar esa versión a Ohio para mantenerse con vida en la competencia gracias al formato de los playoffs al mejor de tres partidos.

Los números respaldan a Inter Miami cuando juega fuera de casa

La diferencia entre el rendimiento local y visitante de Inter Miami resulta llamativa. En sus 17 partidos en el Nu Stadium durante la fase regular, el equipo consiguió seis victorias, nueve empates y dos derrotas, para un total de 27 puntos. Como visitante, en cambio, registró 10 triunfos, tres empates y cuatro derrotas, con 33 unidades.

La brecha también aparece en la producción ofensiva. Miami anotó 46 goles en casa, un promedio de 2.71 por encuentro, mientras que fuera de Florida consiguió 34 tantos, equivalentes a dos por partido. Sin embargo, esa menor cantidad no significa que el equipo haya sido menos peligroso: su efectividad para convertir las oportunidades fue mayor en territorio rival.

La defensa también mostró una ligera mejoría. Inter Miami recibió 31 goles en el Nu Stadium, frente a 28 en sus compromisos como visitante, pese a haber disputado la misma cantidad de encuentros en ambos escenarios. Además, consiguió tres porterías a cero fuera de casa, una más que como local.

Con esos registros, el equipo terminó por encima de Nashville SC en la clasificación de visitantes. No es una garantía de remontada, pero sí un antecedente concreto para creer que puede competir en Columbus.

Messi también encuentra mejores respuestas lejos de Miami

El rendimiento individual de Lionel Messi refuerza esa tendencia, al menos durante el tramo final de la temporada. El argentino cerró la fase regular con 26 goles y 13 asistencias primarias, cifras que confirmaron su peso en el ataque del equipo. Sin embargo, sus actuaciones recientes muestran una diferencia cuando juega fuera de casa.

En sus últimos cuatro compromisos como visitante, Messi acumuló cuatro goles y una asistencia en 305 minutos. Marcó ante Columbus, firmó un doblete frente a Atlanta United y participó directamente en la remontada contra New England Revolution, con un gol y una asistencia.

En sus cinco partidos recientes como local, el balance fue más discreto: dos goles y una asistencia en 450 minutos. Sus dos anotaciones llegaron en el mismo encuentro, ante D.C. United. Después no consiguió marcar frente a New York City FC, Cincinnati, Charlotte ni Columbus.

Los datos no permiten afirmar que Messi siempre juegue mejor fuera de casa, pero sí muestran que llega al segundo duelo con antecedentes recientes favorables en ese escenario.

La fórmula para sobrevivir en Ohio: espacios y cabeza fría

Una posible explicación táctica está en la manera en que los rivales enfrentan a Miami. En el Nu Stadium suelen protegerse con bloques defensivos cerrados, reduciendo los espacios para las asociaciones de Messi y Rodrigo De Paul. Cuando el equipo adelanta sus líneas para buscar el gol, también puede quedar expuesto a los contragolpes.

Como visitante, el panorama cambia. Los equipos locales suelen asumir más riesgos y adelantar posiciones, lo que puede abrir espacios para que Messi encuentre a Germán Berterame, Telasco Segovia y otros compañeros en velocidad. Es una lectura de los patrones estadísticos y tácticos, no una explicación confirmada públicamente por el entrenador.

El desafío inmediato será evitar los errores que facilitaron el 0-3 del primer encuentro. Inter Miami necesita mantener el orden defensivo, controlar sus emociones y no conceder ventajas tempranas. La expulsión de Gonzalo Luján y las desatenciones que permitieron los goles de Columbus dejaron claro el costo de perder la concentración.

El segundo partido se jugará el viernes 27 de noviembre en Ohio. Columbus avanzará si gana; Miami está obligado a imponerse para llevar la serie a un tercer encuentro. El dato de visitante ofrece motivos para creer, pero la remontada dependerá de que Messi y compañía conviertan esa estadística en fútbol y goles.

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