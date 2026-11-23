El delantero mexicoamericano podría ser una pieza clave para sorprender al conjunto merengue en el Santiago Bernabéu

Pepi viene saliendo de una lesión / Peter Lous / Nurphoto via AFP

El Real Madrid tendrá una amenaza con acento estadounidense en su próximo compromiso de Champions League. Se trata de Ricardo Pepi, delantero mexicoamericano del PSV Eindhoven y una de las figuras de la selección de Estados Unidos, quien buscará aprovechar cualquier oportunidad para hacerle daño al equipo español. Sin embargo, hay un detalle que puede marcar su participación: no es titular habitual en el esquema de Peter Bosz.

El encuentro entre Real Madrid y PSV se disputará este martes 24 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27. Aunque los neerlandeses llegan con la necesidad de sumar puntos, Pepi podría comenzar el partido desde el banquillo. Una situación que no necesariamente reduce su peligro.

Ricardo Pepi, una amenaza que puede aparecer desde el banquillo

El entrenador Peter Bosz ha encontrado en Guus Til y Sven Mijnans una sociedad ofensiva que le ha dado resultados. Mijnans encabeza la lista de goleadores del PSV en la Eredivisie, con nueve tantos, mientras que Til suma siete. Por ahora, no se esperan cambios importantes en esa estructura, por lo que el delantero estadounidense tendría que esperar su oportunidad.

Pero subestimar a Pepi sería un error. Su principal virtud es la capacidad para convertir pocas oportunidades en goles. Durante la temporada 2024-25 consiguió 18 anotaciones en aproximadamente 1,100 minutos, una efectividad cercana a un tanto cada 61 minutos. En la actual campaña registra cuatro goles en 592 minutos, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas, una producción que demuestra que puede ser determinante, incluso sin disputar todos los encuentros.

Otro aspecto que juega a su favor es su impacto como revulsivo. Pepi tiene condiciones diferentes a las de los atacantes que utiliza habitualmente Bosz. Es un delantero de referencia, con presencia física y capacidad para moverse dentro del área. Si el PSV necesita cambiar su propuesta ofensiva durante la segunda mitad, su ingreso puede ofrecer una alternativa para buscar centros, remates y segundas jugadas.

Su historial en competiciones europeas también respalda esa amenaza. En noviembre de 2023, el atacante marcó un gol decisivo en el tiempo añadido frente al Sevilla, durante la fase de grupos de la Champions League. Aquella anotación significó el 3-2 definitivo y ayudó al PSV a conseguir su clasificación a los octavos de final. Es una muestra de su capacidad para aparecer cuando el partido entra en momentos de máxima tensión.

Las lesiones y el momento del PSV, los obstáculos de Pepi

No obstante, su situación física merece atención. Pepi regresó recientemente de una lesión sufrida frente al Twente y todavía busca recuperar continuidad. Además, arrastra antecedentes de problemas físicos: se perdió el tramo final de la temporada 2024-25 por una lesión importante y sufrió una fractura de muñeca en enero de 2026.

El desafío para el PSV será encontrar la manera de incomodar a un Real Madrid que llega en un gran momento. El conjunto español ganó sus cuatro primeros encuentros de Champions League y suma 12 puntos, con 13 goles a favor. Además, viene de remontar al vencer 2-1 al Celta de Vigo y acumula nueve victorias consecutivas en todas las competiciones. El equipo blanco cuenta con argumentos suficientes para asumir el protagonismo en el Bernabéu.

Del otro lado, el PSV ocupa el puesto 24 de la clasificación europea, con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Su rendimiento en la Eredivisie es mucho más convincente, con una ofensiva que ha demostrado capacidad para golear, pero en Champions solamente ha marcado tres tantos en cuatro partidos. Por eso, el equipo de Bosz necesita encontrar soluciones frente a una defensa de mayor exigencia.

En ese escenario, Pepi puede convertirse en una carta importante para cambiar el rumbo del encuentro. Su mejor oportunidad podría llegar durante la segunda mitad, cuando el desgaste de los defensores blancos abra espacios dentro del área. Un balón detenido, un centro o un error en la salida pueden ser suficientes para que el atacante estadounidense encuentre su oportunidad. Si Bosz decide darle la titularidad, también será una señal de que busca mayor presencia en el área rival.

Real Madrid vs PSV: horario y dónde ver en vivo en EE.UU.

Los aficionados podrán seguir el partido de la quinta jornada de Champions League a través de las siguientes opciones:

Fecha: martes 24 de noviembre de 2026

Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

Horario: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT

Streaming en inglés: Paramount+

Opciones en español: TUDN, UniMás y ViX

Te puede interesar: