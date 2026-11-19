El hill bombing, la modalidad de skate en la que un pequeño error puede resultar en un grave accidente

El hill bombing es una modalidad extrema del skateboarding | Shutterstock

El skateboarding estadounidense perdió a uno de sus talentos más jóvenes. Sebastian Ebert, un adolescente de 16 años, murió tras caer de su monopatín mientras practicaba hill bombing. en Nashville.

El reporte preliminar del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville señala que el joven descendía a gran velocidad y sin casco cuando perdió el control de la tabla y se golpeó la cabeza contra el pavimento. Los servicios de emergencia lo llevaron de inmediato al Skyline Medical Center, donde los médicos confirmaron su muerte a causa de las lesiones. Los detectives manejan el caso como una muerte accidental.

Sebastian estudiaba en el Wilson Central High School y tocaba la batería en la iglesia New Vision Worship Baptist, donde su congregación le rindió homenaje días después. Su familia y su comunidad religiosa confirmaron su identidad y llenaron las redes sociales de mensajes de despedida. La tragedia también abrió una conversación necesaria sobre el hill bombing, la modalidad que el adolescente practicaba aquella mañana.

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¿Qué es el hill bombing, la modalidad que practicaba Sebastian Ebert?

El hill bombing consiste en descender una pendiente pronunciada sobre la tabla a la mayor velocidad posible, sin frenos y con la gravedad como único motor. No hay trucos de por medio. El objetivo es completar el descenso, mantener el equilibrio y llegar abajo sin caer.

La práctica nació en las calles de ciudades con muchas colinas, como San Francisco, y forma parte de la cultura del skate callejero desde hace décadas. Para muchos patinadores representa la forma más pura del deporte, una prueba directa de valentía, equilibrio y lectura del terreno.

A diferencia de lo que ocurre en un skatepark, el hill bombing se realiza en calles, caminos y senderos asfaltados pensados para autos, ciclistas y peatones, no para el skate. Eso significa compartir el espacio con el tráfico y con cualquier obstáculo que aparezca en el camino, desde una grieta hasta una hoja seca.

¿Por qué el hill bombing es tan peligroso?

En un descenso largo y con una fuerte pendiente, una tabla puede superar las 30 millas por hora, y el patinador no cuenta con frenos ni con ninguna estructura de protección. A ese ritmo, cualquier error puede ser mortal. No hay que olvidar que se trata de un deporte extremo y que por tanto conlleva peligros.

Uno de los mayores enemigos del skater en bajada es el fenómeno conocido como speed wobbles, una vibración incontrolable de los ejes que aparece a alta velocidad y que puede tumbar al patinador en cuestión de segundos. Ni siquiera los skaters más experimentados logran recuperar el control cuando la tabla entra en ese estado.

A eso se suman las irregularidades del terreno. Una piedra pequeña o una grieta pueden detener una rueda de golpe y lanzar al skater contra el asfalto. Cuando el impacto llega a la cabeza y no hay casco de por medio, las consecuencias suelen ser fatales, tal como ocurrió en el caso de Sebastian Ebert.

Medidas de seguridad al practicar hill bombing

Ningún descenso es completamente seguro, pero los skaters con experiencia coinciden en varias medidas básicas. La primera y más importante es usar siempre casco, junto con rodilleras y guantes de deslizamiento, que permiten apoyar las manos en el asfalto durante una caída.

La segunda medida es reconocer la colina antes de bajarla. Caminar el recorrido ayuda a detectar grietas, piedras, zonas de tráfico y salidas de emergencia. Los expertos también recomiendan revisar el estado de las ruedas y los ejes de la tabla, porque un equipo en malas condiciones multiplica el riesgo de los speed wobbles.

Por último, resulta clave dominar técnicas de frenado como el foot brake y el slide antes de intentar un descenso rápido, y nunca ir más allá del propio nivel de habilidad. En el caso de los menores, la supervisión de un adulto y la elección de pendientes moderadas marcan una diferencia enorme.

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