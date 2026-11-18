El técnico argentino inicia su etapa con los Red Devils ante el Liverpool en Anfield. Conoce los horarios en EE.UU.

Mauricio Pochettino debutará como DT del Manchester United | Claro Sports

La espera terminó para Mauricio Pochettino quien tomó el mando del Manchester United tras despedirse con lágrimas en los ojos de la selección de Estados Unidos antes de la serie ante Haití correspondiente a la ronda de cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El entrenador argentino tendrá su primer partido al frente del Manchester United este domingo 22 de noviembre de 2026, cuando visite al Liverpool en Anfield por la jornada 11 de la Premier League.

El estreno del timonel que en su etapa con el Team USA logró potenciar la cantera de la MLS, llega en uno de los momentos más complicados del club, que ocupa el puesto 18 de la clasificación y necesita reaccionar para salir de la zona de descenso.

Para los aficionados que viven en Estados Unidos, el encuentro comenzará a las 11:30 a. m. ET y podrá seguirse en inglés por USA Network y en español por Telemundo. También hay una advertencia importante para quienes piensan verlo por streaming: Peacock no tiene garantizada la transmisión en vivo de este compromiso.

Liverpool vs. Manchester United: horarios en Estados Unidos

El debut de Pochettino será en Anfield, frente a un Liverpool que llega ubicado en la cuarta posición de la Premier League. El partido forma parte de la jornada 11 y marcará el regreso de la competición después del parón internacional de noviembre.

Estos son los horarios para seguir el encuentro en las distintas regiones de Estados Unidos:

Este (ET): 11:30 a. m.

11:30 a. m. Centro (CT): 10:30 a. m.

10:30 a. m. Pacífico (PT): 8:30 a. m.

El horario puede resultar especialmente cómodo para quienes siguen la Premier League desde la costa oeste: el silbatazo inicial será a las 8:30 de la mañana del domingo. En la costa este, el partido comenzará a media mañana, una oportunidad para acompañar el estreno del nuevo entrenador sin tener que madrugar demasiado.

Dónde ver el debut de Pochettino: TV y streaming en español e inglés

Los aficionados tendrán alternativas para seguir Liverpool contra Manchester United en ambos idiomas. como USA Network como la señal principal en inglés y a Telemundo como la opción en español.

Estas son las plataformas y condiciones de acceso:

USA Network: transmisión en inglés. Disponible mediante paquetes de televisión de paga y servicios de TV en vivo por internet.

transmisión en inglés. Disponible mediante paquetes de televisión de paga y servicios de TV en vivo por internet. Telemundo: opción en español, a través de televisión abierta, cable o plataformas que incluyan el canal.

opción en español, a través de televisión abierta, cable o plataformas que incluyan el canal. Telemundo Deportes En Vivo: alternativa digital para seguir el encuentro en español, con los requisitos de acceso correspondientes.

alternativa digital para seguir el encuentro en español, con los requisitos de acceso correspondientes. Peacock: atención con esta plataforma. Su transmisión en vivo depende de que el partido sea emitido por NBC. Si permanece exclusivamente en USA Network, no estará disponible en directo y la repetición completa podrá consultarse al día siguiente.

Entre los servicios que pueden incluir USA Network o Telemundo, según el paquete contratado, están Fubo, Hulu + Live TV, DirecTV Stream, YouTube TV y Sling Blue. Conviene revisar la programación local antes del domingo para confirmar la señal disponible.

Pochettino recibe un Manchester United en plena crisis

El desafío del argentino va mucho más allá de conseguir un buen resultado en su presentación. Pochettino llega después de cerrar su etapa al frente de la selección de Estados Unidos, con la que consiguió 21 victorias en 35 partidos y alcanzó los octavos de final del Mundial de 2026.

Su nuevo equipo atraviesa una situación delicada. Después de diez jornadas, el United suma apenas ocho puntos, ocupa el puesto 18 y acumula ocho partidos consecutivos sin ganar en la Premier League. Su registro doméstico es de una victoria, cinco empates y cuatro derrotas.

El primer examen será de máxima exigencia. Pochettino necesita recuperar la confianza del vestuario, corregir los errores que han hundido al equipo y, sobre todo, comenzar a sumar puntos. Su aventura en Old Trafford arranca con una visita al Liverpool que puede marcar el tono de una etapa en la que el Manchester United ya no tiene demasiado espacio para equivocarse.

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