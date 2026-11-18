La MLS y el fútbol mexicano tienen sistemas de clasificación, desempate y localía distintos que pueden cambiar el destino de los equipos en la fase decisiva

Las fases finales de estas competencias son completamente diferentes / Claro Sports

La emoción de la postemporada llega a ambos lados de la frontera, pero no se juega bajo las mismas reglas. Aunque los playoffs de la MLS y la Liguilla de la Liga MX buscan coronar al mejor equipo de cada competencia, sus formatos presentan diferencias importantes que los aficionados deben conocer para entender qué necesita su club para avanzar.

En 2026, la MLS apuesta por una combinación de repechaje, series al mejor de tres partidos y eliminatorias a un solo encuentro. Por su parte, la Liga MX mantiene un sistema de ocho clasificados que disputan cuartos de final, semifinales y una final mediante encuentros de ida y vuelta. La diferencia no es menor: ganar un partido, acumular goles o terminar mejor ubicado en la tabla puede tener consecuencias muy distintas.

Clasificación y formato: así comienzan los Playoffs y la Liguilla

¿Cuántos equipos clasifican? En los playoffs de la MLS participan 18 clubes, nueve por cada conferencia. Los siete mejores del Este y del Oeste avanzan directamente a la primera ronda, mientras que el octavo y noveno lugar disputan el Wild Card, un partido de eliminación directa para completar los cuadros. En el Apertura 2026 de la Liga MX clasifican los ocho primeros de la tabla general y ya no hay Play-In.

La primera gran diferencia está en la manera de avanzar. En la MLS, la primera ronda se disputa al mejor de tres encuentros. Cada partido debe tener un ganador y el equipo que consiga dos victorias obtiene el boleto a las semifinales de conferencia. No importa cuántos goles haya marcado cada club durante la serie, lo determinante es sumar dos triunfos. En México, los cuartos de final se resuelven mediante dos partidos y el marcador global determina quién sigue en competencia.

Esto puede producir escenarios muy distintos. En la MLS, un equipo puede ganar el primer encuentro por 4-0 y perder los dos siguientes por 1-0; aun con más goles anotados en el balance de la serie, quedaría eliminado. En la Liga MX, ese mismo principio no funciona; los goles de ambos partidos se suman y el resultado global define al ganador, salvo que entre en juego el criterio de desempate.

Desempates y localía: las reglas que pueden cambiar una eliminatoria

¿Qué sucede cuando hay empate? Aquí aparece otra diferencia fundamental. En el Wild Card y la primera ronda de los playoffs de la MLS, si los 90 minutos terminan igualados, los equipos van directamente a la tanda de penales. No hay tiempos extra. A partir de las semifinales de conferencia, en cambio, se disputa una prórroga y, si persiste la igualdad, se define al ganador desde los once pasos.

En la Liguilla mexicana, los cuartos de final y las semifinales tienen una regla particular. Si el marcador global termina empatado, avanza el equipo que consiguió una mejor posición en la fase regular. Esto significa que terminar entre los primeros lugares puede representar una ventaja decisiva. La excepción es la final, donde no existe ese beneficio; si hay igualdad en el global, se juegan tiempos extra y, de ser necesario, penales.

La localía también puede inclinar la balanza. En la primera ronda de la MLS, el equipo mejor clasificado recibe el primer partido y, si la serie llega a un tercer encuentro, también juega ese duelo en casa. Las semifinales y finales de conferencia se disputan a partido único en el estadio del club mejor ubicado. La MLS Cup, que enfrenta a los campeones de ambas conferencias, también se resuelve en un solo encuentro.

En México, el equipo mejor posicionado en la tabla general recibe el partido de vuelta de cada eliminatoria. Además, los semifinalistas se reordenan de acuerdo con su ubicación en la fase regular para establecer los enfrentamientos. La gran diferencia llega en la definición del título. La final de la Liga MX se juega a ida y vuelta, mientras que la MLS entrega su campeonato en un solo encuentro.

MLS Cup y Apertura 2026: dos caminos para coronar al campeón

También cambia el calendario de campeones. La MLS organiza una temporada anual que culmina con la MLS Cup. La Liga MX, en cambio, celebra dos torneos cortos cada año: Apertura y Clausura, cada uno con su propia Liguilla y un campeón independiente. Por eso, mientras un equipo de la MLS busca conquistar el título de la temporada, los clubes mexicanos tienen dos oportunidades de levantar el trofeo durante el año futbolístico.

Para los aficionados latinos que siguen ambas competencias desde Estados Unidos, la clave es sencilla: en la MLS hay que contar victorias durante la primera ronda, mientras que en México importan los goles acumulados y la posición en la tabla. Dos caminos diferentes, una misma recompensa: convertirse en campeón.

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