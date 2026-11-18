Tras romper una sequía de cinco años ante Jamaica, el atacante mexicano vuelve a poner en primer plano las anotaciones que dejaron huella

Jesús ‘Tecatito’ Corona ha hecho grandes goles con México | JC Aguilar | AFP

Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona volvió a marcar con la Selección Mexicana y lo hizo en un momento decisivo. Su anotación ante Jamaica, en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, permitió al Tricolor igualar el marcador global y conseguir su boleto al Final Four que se jugará en marzo de 2027.

El tanto en Monterrey tuvo un significado especial: terminó con más de cinco años sin celebrar con la camiseta nacional y recordó que el futbolista sonorense ha aparecido en momentos importantes.

Desde una final de Copa Oro hasta una jugada individual memorable en la Copa América, estos son algunos de los goles más valiosos de Tecatito Corona con México.

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El regreso de Tecatito: un gol para mantener vivo al Tri

Con el 17 de noviembre de 2026 como fecha y el Estadio BBVA como escenario, se vivió una de las noches más significativas en la carrera reciente de Corona. México necesitaba ganar después de caer 3-2 en Kingston y llegar al encuentro de vuelta con la obligación de remontar.

La presión era considerable para el equipo de Rafael Márquez, que todavía buscaba su primera victoria en el nuevo ciclo. El Tricolor dominó buena parte del encuentro y encontró la recompensa al minuto 34, cuando Julián Quiñones recibió por la derecha y envió un servicio hacia el centro. Tecatito apareció cerca de la media luna y conectó el remate que terminó en las redes.

El 1-0 dejó el global 3-3 y permitió que México avanzara por el criterio de gol de visitante. El tanto significó el fin de una larga sequía para el atacante, cuya última anotación con el Tri había sido ante Panamá, en septiembre de 2021.

El festejo tuvo un ingrediente emocional: Corona volvió a celebrar en un partido oficial con la selección después de años marcados por lesiones y ausencias. Y lo hizo ante la afición de Monterrey, el equipo con el que recuperó protagonismo.

De la Copa Oro a Venezuela: goles que hicieron historia

Jamaica también fue el rival de uno de los tantos más importantes de Tecatito. El 26 de julio de 2015, durante la final de la Copa Oro en Filadelfia, México ya ganaba cuando Corona aumentó la ventaja al minuto 46.

El atacante aprovechó un error en la salida caribeña, presionó al defensor Michael Hector y robó el balón para definir. Aquella anotación encaminó el triunfo 3-1 y la séptima Copa Oro del conjunto mexicano.

Pero si existe una jugada que permanece en la memoria de los aficionados, es la que protagonizó contra Venezuela en la Copa América Centenario 2016. Con el marcador 1-1,

Corona construyó una acción individual extraordinaria: superó a varios defensores dentro del área y consiguió el empate definitivo. La maniobra se convirtió en una de sus imágenes más recordadas con la camiseta nacional.

Honduras, Canadá y Estados Unidos: noches de alto impacto

En noviembre de 2015, Corona también participó en una victoria que tenía un valor especial. México derrotó 2-0 a Honduras en San Pedro Sula, una plaza donde el Tricolor llevaba más de dos décadas sin ganar. Tecatito marcó uno de los tantos de aquella noche y contribuyó a terminar con una racha histórica.

Meses después, en marzo de 2016, volvió a hacerse presente en una eliminatoria mundialista. México venció 3-0 a Canadá en Vancouver y Corona anotó el tercer gol, después de abrirse espacio dentro del área con recortes y amagues.

Otro momento destacado llegó en la final de la Concacaf Nations League de 2021 frente a Estados Unidos. Aunque México perdió 3-2, Tecatito consiguió marcar en un partido de máxima exigencia.

Su regreso ante Jamaica se suma así a una colección de goles que explican su importancia en distintos momentos del Tricolor. No todos terminaron en un título, pero varios cambiaron el rumbo de partidos decisivos. En Monterrey, Corona volvió a demostrar que todavía puede aparecer cuando México más lo necesita.

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