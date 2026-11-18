Inter Miami comienza ante Columbus Crew el camino hacia el bicampeonato, un logro que no se consigue desde el 2012

Lionel Messi e Inter Miami buscarán vencer al Crew | ELSA | Getty Images vía AFP

Después de jugarse los Wild Card Games de la Major League Soccer, el astro argentino Lionel Messi e Inter Miami comienzan la defensa de su título de la MLS Cup 2026 con un objetivo que ha permanecido fuera del alcance de todos los clubes durante los últimos 14 años: conquistar dos campeonatos consecutivos.

El equipo de Florida inicia su participación en los playoffs de la MLS 2026 este sábado 21 de noviembre frente a Columbus Crew, en una serie de primera ronda al mejor de tres partidos.

Después de terminar la temporada regular en el segundo puesto de la Conferencia Este, con 60 puntos, el conjunto que encabeza Messi tiene por delante un desafío que va más allá de ganar otra eliminatoria: entrar en un grupo al que nadie se ha unido desde hace más de una década.

El bicampeonato que se le resiste a la MLS desde 2012

La última vez que un equipo logró ganar la MLS Cup en temporadas consecutivas fue con Los Angeles Galaxy. El conjunto angelino conquistó los títulos de 2011 y 2012 y estableció una referencia que, desde entonces, ningún campeón ha conseguido igualar.

Han pasado 14 años y la liga ha visto a distintos clubes levantar el trofeo, pero ninguno ha podido repetir inmediatamente después de coronarse. Esa estadística convierte la campaña de Inter Miami en una oportunidad especial, aunque también representa una advertencia: ganar una MLS Cup ya exige superar una competencia exigente; defenderla y volver a conquistarla al año siguiente es un reto todavía mayor.

Para Messi, el desafío tiene un significado particular. El argentino ya consiguió llevar al equipo de Florida a lo más alto de la liga en 2025. Ahora tiene la posibilidad de darle continuidad a ese éxito y convertir a Inter Miami en el primer bicampeón desde aquella generación del Galaxy que dominó la competición.

Inter Miami llega con la presión de defender la corona

El equipo de Florida no tendrá que demostrar únicamente que puede competir en los Playoffs. También deberá confirmar que conserva la capacidad para responder cuando los partidos adquieren mayor importancia.

El antecedente más reciente también alimenta las expectativas. En 2025, el conjunto de Messi se quedó con la MLS Cup después de superar a Vancouver Whitecaps en la final. Aquella conquista representó un paso importante para el proyecto de Miami, que ahora busca demostrar que su éxito no fue un episodio aislado.

Sin embargo, los playoffs suelen cambiar las condiciones. La regularidad de la fase anterior deja de ser suficiente y cada encuentro puede modificar el rumbo de una temporada. En ese escenario, la experiencia de sus figuras y la capacidad colectiva para responder bajo presión serán determinantes.

Columbus Crew, el primer obstáculo hacia la historia

El Crew será la primera prueba de una ruta que puede terminar con una marca histórica. No hay margen para pensar demasiado en lo que vendría después: antes de mirar hacia las semifinales o la final, el equipo de Messi debe resolver una serie que pondrá a prueba sus aspiraciones.

La meta está clara. Inter Miami quiere conservar la MLS Cup y convertirse en el primer bicampeón consecutivo desde Los Angeles Galaxy. Messi ya condujo al club hasta la cima; ahora tiene la oportunidad de conseguir algo que la liga no ha visto en 14 años. El camino empieza ante Columbus y cada partido acercará, o alejará, al equipo de una nueva página en la historia del fútbol estadounidense.

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