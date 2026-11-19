Rondón persigue marcas históricas y América, Chivas y Pumas se juegan objetivos decisivos en la última fecha

La fecha 17 de la Liga MX tendrá sus protagonistas | Claro Sports

La jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá mucho más que partidos por cumplir el calendario. Una vez superada la fecha FIFA de noviembre que dejó a los equipos sin actividad y registró como saldo la primera victoria de Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana ante Jamaica, es momento cerrar la fase regular de la liga mexicana.

En la última fecha que se disputa del viernes 20 al domingo 22 de noviembre se definirán el liderato general, los últimos lugares para la liguilla y el cierre de la tabla de goleo, por lo que varios equipos todavía tienen algo que pelear.

A diferencia de la MLS, en la Liga MX son los ocho primeros de la tabla los que avanzan a cuartos de final, cinco nombres concentran buena parte de la atención: Salomón Rondón, Henry Martín, Andrés Montaño, Raúl ‘Tala’ Rangel y Esteban Solari. Cada uno llega con una misión distinta, desde perseguir un récord histórico hasta responder a las críticas o evitar que una temporada termine antes de lo esperado.

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Rondón y Henry Martín: dos delanteros con objetivos diferentes

Salomón Rondón llega a la última jornada como líder de goleo con 16 anotaciones, cinco más que Henry Martín. El venezolano de Pachuca ha firmado una campaña extraordinaria: suma un promedio de un tanto por partido y está cerca de asegurar su segundo reconocimiento individual en el fútbol mexicano.

Su visita a la historia tendrá una cita el sábado ante Toluca. Si marca, alcanzará los 17 goles de Emanuel ‘Tito’ Villa en el Apertura 2009, la cifra más alta de un jugador en la fase regular de un torneo corto desde aquella campaña. Un doblete lo llevaría a 18 y lo colocaría junto a Alfredo Moreno, quien consiguió esa cantidad en el Apertura 2007.

Pero Rondón no solo tiene una cuenta personal pendiente. Pachuca ocupa el noveno lugar, con 22 puntos, y necesita vencer a Toluca para mantener vivas sus opciones de clasificación, además de esperar resultados favorables de León, Tijuana o Monterrey.

En el América, Henry Martín tiene una responsabilidad diferente. El capitán azulcrema suma 11 goles y es el segundo máximo anotador del torneo. Aunque alcanzar a Rondón parece prácticamente imposible, su aporte será fundamental para que las Águilas intenten quedarse con el liderato. El sábado visitarán a Tigres con la obligación de ganar y llegar a 33 puntos, antes de que Cruz Azul y Chivas disputen su duelo directo.

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Montaño, Rangel y la batalla por responder en el momento clave

Andrés Montaño se ha convertido en una de las revelaciones del cierre celeste. El mediocampista de Cruz Azul acumula seis goles y cinco asistencias en el Apertura 2026, pero su principal argumento está en la racha: ha marcado en seis jornadas consecutivas.

Con esa seguidilla igualó registros que antes consiguieron Francisco Palencia y Sebastián Abreu. Ahora está a un partido de alcanzar la marca de Carlos Hermosillo, quien anotó en siete encuentros consecutivos durante 1996. La oportunidad llegará el domingo, cuando La Máquina visite a Chivas en el Estadio Akron. Además, el resultado puede ayudar a su equipo a conservar el primer puesto de la clasificación.

Del otro lado estará Raúl ‘Tala’ Rangel. El guardameta rojiblanco llega bajo el escrutinio de la afición después de sus actuaciones con México ante Jamaica, pero sus números en la Liga MX cuentan otra historia. Chivas tiene la defensa menos goleada, con apenas 15 tantos recibidos, y Rangel suma seis porterías en cero, además de liderar el torneo en porcentaje de paradas, con 79%.

El duelo ante Cruz Azul será una prueba importante para recuperar confianza. Guadalajara también necesita ganar para mantener opciones de terminar como líder general.

Esteban Solari se juega mucho más que tres puntos

Para Pumas, la última fecha puede definir el futuro inmediato del proyecto de Esteban Solari. El equipo universitario ocupa el puesto 11 con 21 puntos y está obligado a vencer a Monterrey en Ciudad Universitaria. Sin embargo, no depende únicamente de su resultado: necesita tropiezos de rivales directos como León, Pachuca y Tijuana.

La situación puede complicarse incluso antes de que comience su partido. Si Tijuana gana el viernes y Pachuca consigue los tres puntos el sábado, Pumas podría llegar eliminado matemáticamente al encuentro frente a Rayados.

La continuidad de Solari también está en juego. La directiva evaluará su trabajo después del silbatazo final, de acuerdo con los reportes previos al cierre del torneo. Por eso, el partido ante Monterrey representa una oportunidad para sostener la esperanza de clasificación y defender su gestión.

La jornada 17 tendrá cinco protagonistas con historias distintas, pero una misma urgencia: dejar una señal antes de que comience la Liguilla. En esta ocasión, un gol, una atajada o una decisión desde el banquillo pueden cambiar mucho más que una posición en la tabla.

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