El coach ofreció disculpas a la jugadora luego de ser suspendido por el departamento atlético de la universidad

Fennelly fue suspendido por un partido | DAVID PURDY / GETTY IMAGES VIA AFP

Bill Fennelly vive uno de los momentos más incómodos de sus más de tres décadas en el baloncesto universitario. El entrenador del equipo femenino de Iowa State recibió una suspensión de un juego luego de que las cámaras captaran un gesto contra una de sus propias jugadoras. La universidad lo definió como contacto inapropiado con una estudiante atleta y el episodio ya recorre las redes sociales en millones de dispositivos.

Iowa State coach suspended 1 game for mushing his point guard during a timeout 💀



She had 7 turnovers pic.twitter.com/UTyefjvk8b — Hater Report (@HaterReport) November 17, 2026

Todo ocurrió durante un tiempo muerto del duelo entre los Cyclones y UIC, cuando faltaban 2 minutos con 3 segundos para el final. Fennelly se acercó a la base de segundo año Sienna Harvey, le gritó a la cara y luego colocó su mano sobre la cabeza de la jugadora para empujarla hacia un lado. Iowa State ganó el partido 69-64, pero la conversación nacional ya no gira alrededor del marcador.

La escena salió al aire en la transmisión de televisión y el video se volvió viral en cuestión de horas. Los usuarios de redes sociales encendieron el debate sobre la conducta de los entrenadores en el baloncesto colegial y la administración de Iowa State actuó esa misma noche con una sanción oficial.

¿Qué pasó entre Bill Fennelly y Sienna Harvey en el tiempo muerto?

El Hilton Coliseum de Ames fue el escenario del incidente. Iowa State mantenía una ventaja de 64-60 sobre Illinois Chicago cuando el entrenador pidió un tiempo muerto. Los jugadores se reunieron alrededor de él y Fennelly fijó su atención en Harvey por su desempeño en los minutos previos.

Fennelly, visiblemente molesto con la joven base, le habló de manera enérgica y de cerca. Después extendió su mano derecha, la apoyó sobre la frente y la parte superior de la cabeza de Harvey y la empujó. La jugadora no reaccionó de forma visible y el entrenador retomó las indicaciones tácticas como si nada hubiera pasado.

Nadie en la cancha detuvo el partido. Tampoco hubo una reacción inmediata del staff. Sin embargo, las imágenes de la transmisión dejaron el gesto grabado y le dieron una vida propia en internet, donde el video se replicó en redes sociales.

¿Por qué Iowa State suspendió a Bill Fennelly?

La respuesta del departamento atlético llegó el mismo domingo por la noche. El director deportivo Jared Benko anunció una suspensión de un partido y explicó que la institución no tolera el contacto inapropiado entre un entrenador y una estudiante atleta, ni en los entrenamientos ni en la competencia, “intencional o no”.

Benko confirmó que se reunió con Fennelly y que el coach ofreció una disculpa directa a la jugadora afectada. La universidad también dejó claro que la protección de sus atletas tiene prioridad sobre cualquier resultado deportivo.

El entrenador, de 69 años, no estará en la banca este miércoles 18 de noviembre. La entrenadora asociada principal Caroline McCombs tomará el mando del equipo en la visita a Northern Iowa, en Cedar Falls.

¿Quién es Sienna Harvey, la jugadora involucrada?

Sienna Harvey es una base australiana de 20 años que cursa su segundo año con los Cyclones. La joven promesa llegó al programa desde Australia y forma parte de la rotación de un equipo que arrancó la temporada con paso perfecto de cinco victorias sin derrotas.

Harvey no hizo declaraciones públicas sobre el incidente. El episodio la puso en el centro de la conversación mediática en Estados Unidos y también en Australia, donde varios medios destacaron la reacción de la universidad a su favor.

Fennelly pidió disculpas, a través de un comunicado, a la jugadora, a su familia, a sus compañeras y a todos los seguidores de Cyclone Nation.

¿Qué dijo Bill Fennelly y cuándo volverá a dirigir a Iowa State?

El coach aceptó la responsabilidad sin rodeos. “No existen situaciones en las que resulte apropiado hacer contacto de esa manera con una estudiante atleta. Acepto la responsabilidad, cumpliré la suspensión y lo haré mejor de aquí en adelante”, afirmó en su mensaje oficial. También admitió que permitió que sus emociones tomaran el control.

Fennelly regresará a su puesto después del partido contra Northern Iowa. La universidad no anunció medidas disciplinarias adicionales y el entrenador planea retomar su trabajo con el plantel a partir de este jueves.

El episodio llega además en un momento simbólico, pues el propio Fennelly anunció hace poco sus planes de jubilarse al final de la temporada. La suspensión, sea cual sea su peso final en su legado, ya ocupa un lugar en la conversación del baloncesto universitario femenino de este año.

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