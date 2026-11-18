La expansión colchonera combina inversiones en clubes profesionales, academias de formación y nuevas oportunidades para jóvenes talentos en el balompié americano

Atlético de Madrid apuesta por el talento americano / Claro Sports

El Atlético de Madrid quiere dejar huella mucho más allá del fútbol español. El conjunto colchonero avanza en una estrategia de expansión internacional que busca consolidar su presencia en América mediante participaciones en equipos profesionales, proyectos de formación y una estructura deportiva conectada con su identidad. La reciente operación en Ecuador representa un nuevo paso en ese objetivo y amplía una red que ya tiene presencia en México y Canadá.

El pasado 13 de noviembre de 2026, el Atlético de Madrid confirmó la adquisición del 50% del Atlético Fútbol Club de Guayaquil, en Ecuador. La operación incorpora al equipo sudamericano a su proyecto internacional y convierte una colaboración que comenzó en el ámbito formativo en una alianza con participación directa en la propiedad y la gestión institucional.

La llegada a Ecuador tiene antecedentes. En 2023, el Atlético de Madrid estableció una colaboración con la Junta de Beneficencia de Guayaquil para desarrollar una academia de fútbol e implantar su metodología deportiva y educativa. Desde entonces, el proyecto permitió acercar a jóvenes futbolistas ecuatorianos al modelo de trabajo del club español, incluso mediante estancias de formación en España.

La adquisición llega, además, en un momento deportivo especialmente favorable para el conjunto guayaquileño. El Atlético FC conquistó la Serie B ecuatoriana en 2026 y consiguió el ascenso a la Serie A en octubre, por lo que competirá en la máxima categoría del país a partir de 2027. El equipo estuvo dirigido por Carlos Santamarina, entrenador procedente de la Academia del Atlético de Madrid, una señal de la conexión deportiva que ya existía entre ambas instituciones.

Sin embargo, la operación no supone que el club español tenga el control absoluto del equipo ecuatoriano. La propiedad quedó repartida en partes iguales: el Atlético de Madrid tendrá el 50% y la Junta de Beneficencia conservará el porcentaje restante. El consejo de administración estará integrado por seis miembros, tres designados por cada institución. Se trata, por tanto, de un modelo de gestión compartida que permitirá a los rojiblancos participar directamente en las decisiones del proyecto.

Atlético de San Luis y Atlético Ottawa: las otras piezas de la expansión

Ecuador se suma a dos experiencias que ya forman parte de la estrategia americana del Atlético de Madrid. Una de ellas es el Atlético de San Luis, en México, cuya relación con el club español comenzó en 2017 y se consolidó con su incorporación al proyecto rojiblanco en 2019. Desde entonces, el equipo potosino ha competido en la Liga MX con una identidad vinculada a la institución madrileña, además de funcionar como una plataforma para desarrollar talento en el fútbol mexicano.

La otra pieza es el Atlético Ottawa, en Canadá. Fundado en 2020, el equipo participa en la Canadian Premier League y representa la apuesta del Atlético de Madrid por ampliar su influencia en un mercado futbolístico que ha ganado protagonismo en Norteamérica. Su presencia también permite desarrollar una estructura deportiva propia en un país que ya fue uno de los anfitriones del Mundial de 2026.

Los tres proyectos tienen características distintas, pero comparten una misma dirección: extender la marca Atlético de Madrid, trasladar su metodología de trabajo y generar oportunidades de crecimiento deportivo en mercados estratégicos. México aporta presencia en una de las ligas más seguidas del continente; Canadá abre una puerta al desarrollo del fútbol norteamericano y Ecuador conecta la formación de jóvenes con un equipo que acaba de conseguir el ascenso a Primera División.

¿El Atlético de Madrid quiere crear una red de clubes en América?

La estrategia va más allá de colocar el escudo rojiblanco en otros países. El objetivo también pasa por construir vínculos entre academias, entrenadores, estructuras profesionales y jóvenes futbolistas que puedan beneficiarse de una metodología común. Las experiencias formativas entre Ecuador y España muestran una de las posibilidades de esa conexión, aunque no significa que los jugadores tengan garantizado un lugar en el primer equipo madrileño.

Con la incorporación del Atlético FC de Guayaquil, el ‘Atleti’ refuerza su presencia en tres mercados americanos y suma una nueva vía para desarrollar su proyecto internacional. La expansión todavía tiene interrogantes, como el alcance de las futuras inversiones, los mecanismos de intercambio de futbolistas y la evolución de cada equipo en sus respectivas competiciones. Por ahora, la apuesta es construir una red deportiva en América que combine identidad, formación y participación en la gestión de clubes profesionales.

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