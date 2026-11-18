Christian Bermúdez podría disputar sus últimos minutos con el Atlante ante Tijuana de la jornada 17 de la Liga MX

Christian Bermúdez podría tener su último partido con Atlante

En el regreso de la Liga MX tras la fecha FIFA de noviembre, el partido Xolos de Tijuana vs Atlante, correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX, tendrá un ingrediente especial para los aficionados azulgranas: podría ser la última presentación de Christian ‘Hobbit’ Bermúdez con los Potros de Hierro.

Para quienes viven en Norteamérica, estos son los horarios por zona y las alternativas para no perderse el posible último baile de uno de los referentes recientes del Atlante.

¿A qué hora juegan Xolos vs Atlante? Horarios en Estados Unidos

El encuentro está programado para el viernes 20 de noviembre, aunque por la diferencia horaria entre las regiones de Estados Unidos, la hora de inicio cambia según el lugar desde donde se vea.

Estos son los horarios anunciados para el partido:

Hora del Pacífico (PST): 7:10 p. m.

7:10 p. m. Hora del Centro (CST): 9:10 p. m.

9:10 p. m. Hora del Este (EST): 10:10 p. m.

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Canales y streaming para ver Tijuana vs. Atlante en vivo

En Estados Unidos, las principales opciones para seguir el partido son las señales y plataformas de TelevisaUnivision. La transmisión está contemplada por TUDN USA y ViX, mientras que también se puede consultar la disponibilidad a través de Prime Video USA, mediante el canal de ViX.

Las alternativas señaladas en las guías son:

Televisión: TUDN USA. Algunos listados también mencionan Univision, UniMás o FOX.

TUDN USA. Algunos listados también mencionan Univision, UniMás o FOX. Streaming: ViX y el canal de ViX disponible en Prime Video USA.

ViX y el canal de ViX disponible en Prime Video USA. Opciones digitales: TUDN.com y la aplicación de TUDN, que pueden requerir autenticación con un proveedor de televisión de paga.

Los suscriptores de Dish, DirecTV y Spectrum pueden revisar la disponibilidad de TUDN en sus respectivas guías. Los canales señalados para esa señal son 856 en Dish, 464 en DirecTV y 44 en Spectrum.

El posible último partido del Hobbit con los Potros

La atención también estará puesta en Christian Bermúdez. A sus 39 años, el mediocampista podría cerrar su etapa con el Atlante en un escenario muy distinto al que imaginó cuando comenzó su carrera profesional en 2006.

El ‘Hobbit’ es parte de la historia azulgrana. Con el equipo conquistó la Liga MX del Apertura 2007 en aquella final histórica ante los Pumas y la Liga de Campeones de la Concacaf 2008-09, además de tres títulos de la Liga de Expansión y el Campeón de Campeones 2021-22. También jugó el Mundial de Clubes de 2009, donde enfrentó al Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi.

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Su regreso a Primera División después de más de nueve años fue otro capítulo especial. En septiembre de 2024 sufrió una doble fractura de tibia y peroné que lo mantuvo fuera de las canchas durante 386 días. Volvió a jugar en octubre de 2025 y posteriormente pudo disputar nuevamente un partido de Liga MX con Atlante.

Miguel Herrera anunció que el Apertura 2026 sería el último torneo de Bermúdez con los Potros, aunque el propio entrenador aclaró que la decisión de retirarse definitivamente corresponde al futbolista. El homenaje oficial del club ya se realizó el 16 de octubre, en el partido contra Pumas en el Estadio Azteca.

Por eso, no hay una ceremonia adicional confirmada para el duelo en Tijuana y tampoco está garantizada la participación del mediocampista. Su presencia dependerá de la decisión técnica de Herrera: durante el torneo ha sumado cuatro apariciones ligueras como suplente, con 54 minutos en total.

El cierre de la fase regular tendrá así dos historias en juego: Xolos todavía pelea por sus opciones de llegar a la liguilla, mientras Atlante afronta el final de su torneo con la posibilidad de despedir a uno de sus futbolistas más representativos.

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