Rafa Márquez preparará su siguiente desafío con el Tri: Estados Unidos, la defensa del título y el camino hacia la Copa Oro 2027

El Tri tendrá varios meses de trabajo antes de su siguiente prueba / Concacaf.com

México ya dejó atrás a Jamaica y tiene la mirada puesta en un nuevo desafío: Estados Unidos. Después de conseguir su boleto al Final Four de la Concacaf Nations League, el equipo dirigido por Rafael Márquez afrontará una semifinal de alto voltaje en marzo de 2027, con la posibilidad de defender su corona y disputar nuevamente el título regional.

El Tri consiguió su clasificación tras vencer 1-0 a Jamaica en Monterrey, con un gol de Jesús ‘Tecatito’ Corona. Aunque el marcador global terminó 3-3, México avanzó gracias al criterio de goles de visitante, después de haber anotado dos tantos en Kingston, donde perdió 3-2 el encuentro de ida.

México vs Estados Unidos: el próximo reto del Tri

El siguiente compromiso de México será ante Estados Unidos, el jueves 25 de marzo de 2027, en el SoFi Stadium de Inglewood, California. La semifinal se disputará a partido único, por lo que no habrá margen para corregir el resultado en un encuentro de vuelta.

El objetivo será conseguir el pase a la final de la Concacaf Nations League, programada para el domingo 28 de marzo, también en el SoFi Stadium. Si México supera al conjunto estadounidense, enfrentará al ganador de la otra semifinal, que disputarán Canadá y Panamá. De esta manera, el Tri tendrá la oportunidad de pelear por el campeonato y defender el título conseguido en la edición anterior.

Pero el clásico regional no será un partido más. La rivalidad entre México y Estados Unidos añade presión a un encuentro que representa el primer gran examen internacional de Rafael Márquez en una instancia decisiva. Además, la victoria frente a Jamaica significó su primer triunfo al frente del combinado nacional.

Una derrota en semifinales significaría el final de las aspiraciones mexicanas de conquistar nuevamente la Nations League. Sin embargo, el equipo todavía tendría un partido pendiente: el duelo por el tercer lugar, programado para el 28 de marzo, contra el perdedor de la otra semifinal.

Si México gana ese encuentro, terminará en la tercera posición; si vuelve a perder, ocupará el cuarto lugar del Final Four. Por tratarse de una eliminatoria a partido único, cada resultado tendrá consecuencias inmediatas en las aspiraciones del conjunto nacional.

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¿Habrá partidos de México antes de marzo de 2027?

La selección mexicana no tendrá otra fecha FIFA entre los cuartos de final y el Final Four de la Nations League. La ventana internacional de noviembre concluyó el 17 de noviembre y la siguiente está prevista del 22 al 30 de marzo de 2027, periodo en el que se celebrará la fase final del torneo.

Esto no significa que el Tri necesariamente permanecerá sin actividad durante los primeros meses del año. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) podría organizar encuentros amistosos en enero o febrero, aunque serían fuera de una ventana FIFA. En ese escenario, los clubes no estarían obligados a liberar a sus futbolistas, lo que limitaría las opciones de Márquez para integrar una convocatoria con sus principales figuras.

Más allá de lo que suceda frente a Estados Unidos, México ya aseguró su clasificación directa a la Copa Oro 2027. El pase quedó garantizado después de eliminar a Jamaica en los cuartos de final, por lo que una eventual derrota en el Final Four no modificará su participación en el torneo.

La próxima edición de la Copa Oro se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027. La fase de grupos se jugará del 17 al 30 de junio; los cuartos de final están previstos para el 3 y 4 de julio, las semifinales para el 7 y 8 de julio y la final para el 11 de julio.

México todavía desconoce a sus rivales y la fecha de su primer partido. El sorteo de la Copa Oro está programado para el 8 de abril del próximo año, mientras que los horarios de los encuentros quedan pendientes de confirmación. Por ahora, el desafío inmediato está en California, en donde debe superar a Estados Unidos, alcanzar la final de la Nations League y mantener vivo el objetivo de sumar otro campeonato para el fútbol mexicano.

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