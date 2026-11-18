Los Ángeles suma nueve victorias consecutivas, comparte el mejor récord de la NBA y revive los recuerdos de su última temporada de campeonato

Donic ha respondido a la cofianza de Lakers / Sean M. Haffey/ Getty Images Via AFP

Los Los Angeles Lakers viven un comienzo de temporada que ilusiona a sus aficionados. Sin LeBron James en sus filas y con Luka Doncic como principal figura, la franquicia californiana ha encontrado una nueva identidad que comienza a dar resultados. Su balance de trece victorias y apenas dos derrotas representa su mejor arranque en siete años, una marca que no conseguía desde la campaña 2019-2020, cuando terminó levantando el campeonato de la NBA.

La victoria por 131-123 frente a los Phoenix Suns, el pasado 15 de noviembre, confirmó el gran momento del equipo dirigido por JJ Redick. Además de alcanzar un registro de 13-2, Los Ángeles extendió a ocho partidos su racha ganadora y se colocó junto a los San Antonio Spurs entre los equipos con el mejor inicio de la temporada 2026-2027. No es poca cosa para una franquicia que afronta una etapa de reconstrucción de sus liderazgos.

Luka Doncic, el nuevo rostro de los Lakers

Si hay un responsable de este despegue, ese es Luka Doncic. El astro esloveno volvió a demostrar su capacidad para decidir partidos al conseguir 43 puntos y nueve asistencias contra Phoenix. También alcanzó su décimo encuentro consecutivo con al menos 30 unidades y su sexta actuación de 40 puntos en lo que va de campaña.

Su impacto va más allá de las estadísticas individuales. Según los registros estadísticos de la NBA, Doncic acumuló 468 puntos en sus primeras 12 apariciones de la temporada, la mayor cantidad para un jugador en ese periodo desde Wilt Chamberlain, durante la campaña 1962-1963. Con semejantes números, el base ya aparece entre los principales candidatos tempranos a disputar el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

La transformación también se refleja en el funcionamiento colectivo. Los Lakers han encontrado nuevas alternativas ofensivas gracias a la capacidad de Doncic para generar oportunidades, distribuir el balón y atraer las defensas rivales. Austin Reaves y el recién incorporado Walker Kessler figuran entre los jugadores que han aprovechado esa generación de juego. A comienzos de noviembre, el equipo realizó 39 asistencias frente al Miami Heat, su mejor registro desde que Redick asumió el banquillo en 2024.

Una nueva etapa después de LeBron James

La salida de LeBron James durante el verano para enrolarse con Philadelphia, marcó un cambio importante para la organización. Después de varias temporadas con el cuatro veces campeón de la NBA como una de sus principales referencias, Los Ángeles decidió construir su proyecto alrededor de Doncic y renovar buena parte de sus piezas. Nueve jugadores llegaron antes del inicio de esta campaña, una señal de la magnitud de la transformación.

Por ahora, los resultados respaldan el nuevo rumbo. Hasta antes de su último partido frente a Charlotte, los Lakers habían ganado ocho encuentros consecutivos, con un promedio de 126 puntos anotados y 116 recibidos durante esa racha. Además, según estadísticas compartidas por el conjunto angelino, han estado en ventaja durante el 76.8% del tiempo total de sus partidos, el porcentaje más alto de la NBA. En sus últimos cuatro compromisos como visitantes, esa cifra llegó al 92%.

La comparación con la temporada 2019-2020 resulta inevitable. En aquella campaña, LeBron James y Anthony Davis condujeron a los Lakers a un inicio de 12-2 y posteriormente al decimoséptimo título de su historia. Sin embargo, el balance actual también tiene antecedentes más exigentes: llegaron a comenzar otras dos temporadas con marca de 13-1, en 2001-2002 y 2008-2009, y en ambas terminaron como campeones.

La debilidad que puede complicar el camino al título

Pero no todo es celebración en Los Ángeles. Detrás de las nueve victorias consecutivas, existe un problema que el cuerpo técnico necesita resolver: el rendimiento durante los últimos 12 minutos de los partidos. De acuerdo con el periodista Jovan Buha, los Lakers ocupan el puesto 29 de 30 equipos en eficiencia neta durante el cuarto periodo, con un registro de -24.4. También aparecen en el lugar 29 en eficiencia defensiva y en el 27 en ofensiva durante ese mismo tramo.

El encuentro contra Phoenix dejó una muestra preocupante. Los angelinos llegaron al último cuarto con una ventaja de 104-80, pero permitieron que los Suns los superaran 43-27 y redujeran la diferencia a apenas cinco puntos. JJ Redick reconoció después del partido los problemas defensivos de su equipo; el entrenador calificó el cierre como inaceptable y dejó claro que hay aspectos por corregir.

La fotografía actual de los Lakers combina dos realidades: un ataque liderado por Doncic que los ha convertido en uno de los equipos más atractivos de la NBA y una defensa que todavía muestra dificultades para cerrar los encuentros. La próxima prueba será demostrar que pueden mantener ese ritmo durante toda la temporada y, sobre todo, aprender a cerrar los partidos cuando la presión aumente.

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