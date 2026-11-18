La fiscalía exhibió pruebas de que el pitcher manipuló pitcheos y pidió mandar ganancias de apuestas a Dominicana

Clase es acusado de participar en apuestas | NICK CAMMETT / GETTY IMAGES VIA AFP

El caso de apuestas contra Emmanuel Clase sumó un nuevo capítulo este martes en un tribunal federal de Brooklyn. Los fiscales presentaron mensajes de texto que apuntan directo al cerrador dominicano y a su relación con un grupo de apostadores que se beneficiaron de sus lanzamientos en Grandes Ligas.

Según las pruebas, Clase le pidió a un conocido que había ganado cerca de $10,000 dólares apostando a su primer lanzamiento de la noche anterior que le enviara “una parte de eso a la República Dominicana”. El mensaje llegó un día después de que el pelotero lanzara una slider fuera de la zona de strike ante Bobby Witt Jr. de los Kansas City Royals, el 12 de abril de 2025.

Este intercambio no fue aislado. Los fiscales aseguran que forma parte de varias conversaciones relacionadas con intentos del pitcher por enviar dinero a su país natal durante 2025. Clase y su coacusado, el también dominicano Luis Ortiz, enfrentan cargos de conspiración por fraude electrónico, fraude de servicios honestos, soborno para influir en eventos deportivos y lavado de dinero.

¿Qué revelaron los fiscales sobre el dinero que Clase pidió para República Dominicana?

El dato más llamativo del juicio salió de un mensaje que Clase le mandó al apostador Enoc Peña. En él, el lanzador pidió que una parte de las ganancias llegara a República Dominicana a nombre de otra persona y aseguró que el dinero serviría para reparaciones de una “casa de campo”.

Las pruebas también mostraron otros movimientos de dinero. Jenner Olivo, testigo colaborador del gobierno, declaró que envió $5,500 dólares en tres pagos en abril de 2025 a un hombre en República Dominicana registrado en WhatsApp como “Luis Martínez Clase”. Los fiscales lo identificaron como Luis Gabriel Vargas Martínez. Olivo siguió instrucciones de Peña, a quien la fiscalía describe como el enlace entre los peloteros y los apostadores.

El agente especial del FBI Noah Bilger testificó que los registros de apuestas confirman que Peña ganó $9,890 dólares con el lanzamiento de Clase a Witt Jr., la misma jugada que antecedió al mensaje sobre el dinero.

¿Cómo funcionaban las apuestas de las que se acusa a Clase?

El esquema, según la acusación, era sencillo y permitía generar grandes cantidades de dinero. Clase habría acordado con anticipación qué lanzamiento haría en momentos específicos de los partidos. Los apostadores, con esa información en la mano, colocaban apuestas de proposición sobre el tipo de pitcheo, la velocidad o si el lanzamiento terminaría en bola o strike.

En la práctica, el grupo apostaba a detalles que solo quien controla la pelota puede garantizar. Por ejemplo, apostaron a que Clase lanzaría una bola, incluso una slider fuera de la zona, o a que un pitcheo viajaría por debajo de una velocidad concreta. Los fiscales apuntan que el cerrador manipuló al menos 18 lanzamientos entre mayo de 2023 y mayo de 2025, entre ellos uno de la postemporada de 2024.

Las apuestas de estas cuentas tenían montos más altos y un porcentaje de acierto mayor que el promedio, lo cual levantó las primeras alarmas en las casas de apuestas.

¿Quién es Enoc Peña y qué papel juega en el caso?

Peña se perfila como la figura central entre el grupo de apostadores. Los fiscales sostienen que formó parte de una red que realizó más de 100 apuestas y ganó al menos $400,000 dólares con los lanzamientos de Clase en tres temporadas, incluido el primer lanzamiento de la novena entrada contra Witt Jr.

También aparece en el expediente de Luis Ortiz. Un ejecutivo de FanDuel testificó que cuentas vinculadas a Clase, entre ellas una registrada a nombre de Peña, apostaron miles de dólares al resultado de primeros lanzamientos de Ortiz en partidos de junio de 2025 contra Seattle y San Luis. Los apostadores ni siquiera sabían quién batearía ni si Ortiz seguiría en la lomita, lo cual delató el patrón. Una sola apuesta a un pitcheo de Ortiz reportó cerca de $12,000 dólares en ganancias.

¿En qué punto está el juicio contra Clase y Ortiz?

Ambos peloteros se declararon no culpables de todos los cargos y ahora sus defensas plantean estrategias distintas dentro del mismo juicio. La acusación también incorporó mensajes con un supuesto lenguaje en código, referencias a gallos que los fiscales interpretan como señales sobre los lanzamientos pactados, aunque la defensa sostiene que se trataba de conversaciones comunes sobre peleas de gallos.

Mientras el juicio avanza en Brooklyn, Clase y Ortiz permanecen suspendidos por MLB y su futuro en el béisbol profesional depende del veredicto. Lo que ya quedó claro esta semana es que los fiscales construyen su caso sobre mensajes, transferencias y registros de apuestas que, en su versión, dibujan una red coordinada entre el terreno de juego, las casas de apuestas en línea y las cuentas bancarias en República Dominicana.

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