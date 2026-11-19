Conoce las fechas, el proceso de votación y los rivales que enfrenta el delantero mexicano en los premios de fútbol de Dubái

Tienes hasta el 30 de noviembre par votar por Quiñones / Julio César Aguilar/ AFP

Julián Quiñones tiene una nueva oportunidad de poner el nombre de México en lo más alto del fútbol internacional. Tras su nominación al Balón de Oro, el delantero del Al Qadsiah figura entre los diez candidatos al premio de Mejor Jugador de Medio Oriente en los Globe Soccer Awards 2026, una distinción que reconoce a los futbolistas más destacados de la región.

La nominación también abre la puerta a la participación de los aficionados. Desde el 18 de noviembre, los seguidores de todo el mundo pueden votar por sus candidatos favoritos a través de la plataforma oficial de los premios o de su aplicación móvil. La primera ronda permanecerá abierta hasta el próximo 30 de noviembre de 2026.

La competencia no será sencilla. Quiñones comparte la nominación con figuras de renombre como Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Sadio Mané, del Al Nassr; Rúben Neves y Yassine Bounou, del Al Hilal; además de Édouard Mendy e Ivan Toney, del Al Ahli. También aparecen Musab Al-Juwayr, compañero del mexicano en el Al Qadsiah, y Soufiane Rahimi, del Al Ain.

Uno de los principales obstáculos será Cristiano Ronaldo, quien ha conquistado el premio a Mejor Jugador de Medio Oriente desde que se creó la categoría en 2023. El portugués buscará extender su dominio, mientras que Quiñones intentará convertirse en el primer mexicano en conquistar esta distinción.

¿Cómo votar por Julián Quiñones en los Globe Soccer Awards 2026?

El proceso es digital y permite que los aficionados voten directamente por Quiñones. Para registrar tu voto, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de votaciones: vote.globesoccer.com. Busca la categoría correspondiente: selecciona Best Middle East Player, que significa Mejor Jugador de Medio Oriente. Localiza a Julián Quiñones: identifica al delantero mexicano entre los diez futbolistas nominados. Selecciona su candidatura: pulsa la opción Vote o Vote Now que aparece junto a su nombre. Completa el proceso: sigue las indicaciones que aparezcan en la plataforma para registrar tu elección y confirma que el voto haya quedado contabilizado.

También puedes participar desde la aplicación oficial de Globe Soccer Awards, disponible para dispositivos iOS y Android. En ambos casos, es importante seleccionar la categoría correcta para apoyar al delantero mexicano.

¿Cuándo se conocerá al ganador?

La primera fase de votaciones concluirá el 30 de noviembre. Posteriormente, los candidatos que avancen a la etapa definitiva serán evaluados mediante una combinación de votos del público y las decisiones del jurado de Globe Soccer, integrado por personalidades del fútbol internacional.

La ceremonia de los Globe Soccer Awards 2026 se celebrará el 28 de diciembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Allí se conocerán los ganadores de las distintas categorías de la decimoséptima edición, en una gala que reunirá a algunas de las figuras más importantes del fútbol mundial.

Para Quiñones, el reconocimiento representaría otro paso importante en su trayectoria internacional. Su candidatura también ofrece a los aficionados mexicanos la oportunidad de respaldar a uno de los representantes del país en una premiación de alcance mundial.

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