Lionel Messi vuelve a ser reconocido por la MLS tras una noche histórica con Inter Miami

El argentino fue elegido Jugador de la Jornada 23 después de firmar cuatro goles en la goleada de Inter Miami

Messi reconocido como Jugador de la Jornada | C. Mandato | Getty Images vía AFP

Lionel Messi volvió a ocupar el centro de la escena en la MLS. El delantero de Inter Miami CF fue elegido Jugador de la Jornada 23 de la temporada 2026 después de protagonizar una actuación extraordinaria en la goleada 7-1 sobre CF Montreal, partido en el que marcó cuatro goles y aportó una asistencia.

No fue simplemente otra gran presentación del argentino. Messi consiguió por primera vez cuatro anotaciones en un partido de temporada regular desde que llegó a la MLS y se convirtió en el decimonoveno futbolista en la historia de la liga que alcanza esa cifra en un mismo encuentro.

La noche también tuvo un significado especial para Inter Miami un par de días antes de darse a conocer el retiro de Lionel Messi de la selección de Argentina. Los siete goles representaron el mayor registro del club en un partido de temporada regular, en una jornada en la que Messi volvió a demostrar que todavía puede cambiar por completo el rumbo de un partido.

Cuatro goles y una asistencia para una actuación memorable

El partido tuvo momentos de tensión antes de convertirse en una fiesta para el conjunto de Florida. Con el marcador 1-1 al minuto 40, Messi apareció dentro del área y, después de un desvío, encontró el camino para poner nuevamente en ventaja a Miami.

El segundo golpe llegó al minuto 52. Esta vez, el argentino tomó el balón, encaró a varios defensores de Montreal y terminó la jugada con un remate de pierna derecha. La acción reflejó una de sus principales virtudes: la capacidad para generar peligro incluso cuando tiene poco espacio para maniobrar.

La tercera anotación llegó en el minuto 83, después de que Messi aprovechara una pérdida de balón del rival y definiera por encima del arquero. Con el partido prácticamente resuelto, todavía quedaba espacio para una última aparición.

Durante el tiempo añadido, Messi completó su póker con otro tiro libre, superando al guardameta de Montreal. Entre ambos momentos, además, participó directamente en el cuarto gol de Miami al asistir a Luis Suárez en el minuto 80.

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Cinco contribuciones de gol en un mismo partido explican mejor que cualquier discurso el peso que tuvo el argentino en la goleada.

Messi sigue haciendo historia en la MLS

El reconocimiento de la Jornada 23 es el tercero que Messi recibe en 2026, después de haber sido distinguido también en las jornadas 2 y 8. En total, ya suma 15 premios como Jugador de la Jornada durante su carrera en la MLS.

Con esta nueva distinción, Messi dejó atrás a Jeff Cunningham, quien acumuló 14, y pasó a ocupar el segundo lugar histórico de la liga en cantidad de reconocimientos. Solamente Landon Donovan, con 19, permanece por delante.

El premio es determinado mediante una votación en la que participan medios de comunicación y aficionados. Los periodistas de North American Soccer Reporters representan el 75% de los votos, mientras que la participación de los aficionados en Instagram aporta el 25% restante.

Ahora, el desafío para Messi e Inter Miami será mantener ese impulso ofensivo. El siguiente compromiso está programado para el sábado 5 de septiembre, cuando recibirán a Atlanta United en el Nu Stadium.

Después de una noche de cuatro goles, una asistencia y varios récords, la expectativa vuelve a estar puesta en el argentino. En la MLS, Messi sigue encontrando nuevas maneras de dejar su marca.

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