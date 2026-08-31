Messi deja Argentina, pero no el fútbol: qué hará ahora el astro argentino

A sus 39 años, ‘La Pulga’ concentrará su etapa profesional en EE.UU., con Inter Miami como protagonista de sus próximos desafíos

Messi solo se concentrará en el Inter Miami / Patricia de Melo / AFP

Lionel Messi cerró una de las etapas más importantes de su carrera. El astro argentino anunció su retiro de la selección de Argentina después de 20 años con la Albiceleste, pero su adiós internacional no significa que haya llegado el momento de colgar los botines. A sus 39 años, el campeón mundial seguirá vinculado al fútbol profesional y tendrá a Inter Miami como el gran foco de su nueva etapa.

La decisión supone un cambio profundo para ‘La Pulga’, quien ya no tendrá que afrontar eliminatorias, Copas América ni amistosos internacionales con su selección, lo que representa una reducción considerable de viajes y exigencia física que puede ayudarlo a administrar mejor sus últimos años como futbolista. Su prioridad ahora será el conjunto de Florida y la MLS, donde todavía tiene objetivos por cumplir.

El propio Messi explicó que se trata de una decisión dolorosa, pero que siente haber entregado todo por la camiseta argentina. Después de disputar el Mundial de 2026, el delantero considera que existe una nueva generación preparada para tomar el relevo. Así, deja atrás una trayectoria marcada por títulos, finales y momentos que transformaron para siempre la historia de la Albiceleste.

Su despedida también tiene un componente simbólico. Messi ya había anunciado su retiro de Argentina en 2016, después de perder la final de la Copa América Centenario frente a Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sin embargo, cambió de opinión y regresó apenas unos meses después. Esta vez, su decisión llega después de haber conquistado el Mundial de Qatar 2022 y tras cerrar otra participación mundialista.

Inter Miami, el nuevo centro de su carrera

El siguiente capítulo de Lionel Messi estará en EE.UU., pues su contrato con Inter Miami vence a finales de 2028, por lo que, salvo un cambio de planes, continuará defendiendo la camiseta de Las Garzas durante las próximas temporadas. Su presente competitivo demuestra que todavía puede marcar diferencias: recientemente anotó cuatro goles en la goleada 7-1 sobre CF Montréal.

Para Inter Miami, la permanencia de Messi representa mucho más que conservar a su principal figura. El club seguirá teniendo al futbolista más mediático de la MLS como eje de su proyecto, mientras él podrá concentrarse exclusivamente en la competencia de clubes y dosificar sus esfuerzos sin las exigencias del calendario internacional.

Septiembre será, de hecho, un mes cargado para Messi. Inter Miami tiene programados cinco partidos de temporada regular de la MLS y la final de la Campeones Cup contra Cruz Azul. El calendario comienza el sábado 5 ante Atlanta United y continúa con encuentros frente a Chicago Fire, Nashville SC, Cruz Azul, San Diego FC y Columbus Crew.

Por ahora, tampoco existe una fecha confirmada para el retiro definitivo de Messi, solo ha dejado entrever que su futuro dependerá de cuánto disfrute seguir compitiendo y de las condiciones físicas que tenga, pero no ha anunciado que vaya a abandonar el fútbol profesional. Tampoco hay un acuerdo oficial que confirme un eventual regreso a Newell’s Old Boys, como se ha especulado desde hace tiempo que regresaría al equipo que lo vio nacer para ponerle punto final a su carrera.

Lo que sí está claro es que comienza una nueva era. Messi seguirá siendo una referencia para Argentina, aunque desde fuera de la cancha. Su despedida de la Albiceleste no será, por ahora, una despedida del fútbol: el 10 todavía tiene partidos por jugar, goles por marcar y una historia que continuar en la MLS.

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