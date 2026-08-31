Messi se retira de la selección de Argentina: ¿Qué pasará con la camiseta número 10?

El retiro internacional de Messi abre una nueva etapa para Argentina y obliga a definir quién llevará el dorsal más emblemático de la Albiceleste

Messi anunció su retiro de la selección de Argentina | Paul Ellis | AFP

Lionel Messi anunció este 31 de agosto de 2026 su retiro definitivo de la selección de Argentina, poniendo punto final a una relación de dos décadas con la camiseta albiceleste. La decisión no significa, sin embargo, el adiós al fútbol profesional.

El delantero continuará ligado al Inter Miami hasta el cierre de la temporada 2028. Ahora, mientras Argentina comienza a preparar su siguiente ciclo, una pregunta inevitable aparece en el horizonte: ¿qué jugador llevará la histórica camiseta número 10?

La salida del capitán deja un vacío deportivo difícil de medir, pero también un asunto mucho más concreto para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El dorsal que durante años estuvo asociado con Messi tendrá que encontrar un nuevo dueño cuando la Albiceleste vuelva a disputar partidos oficiales.

La camiseta 10 no puede desaparecer de Argentina

Aunque para muchos aficionados sería tentador conservar la camiseta como homenaje permanente a Messi, las reglas de las competencias oficiales de selecciones complican esa posibilidad. La numeración de los jugadores debe mantenerse de manera consecutiva, por lo que la AFA no puede simplemente dejar vacante el número 10 en un torneo oficial.

Argentina ya vivió una situación prácticamente idéntica después del retiro internacional de Diego Maradona. La AFA intentó retirar el dorsal 10 antes del Mundial de Corea-Japón 2002, pero la FIFA rechazó la solicitud. La federación argentina tuvo que dar marcha atrás y Ariel Ortega terminó utilizando el número durante aquella Copa del Mundo.

El antecedente deja poco espacio para la discusión. La 10 de Messi podrá convertirse en un símbolo todavía mayor, pero tendrá que seguir apareciendo en las alineaciones oficiales de Argentina.

La verdadera cuestión, entonces, será decidir quién está preparado para cargar con semejante legado.

Dybala, Mac Allister y Echeverri aparecen entre los candidatos

Paulo Dybala surge como una de las alternativas más naturales para el corto plazo. El futbolista de AS Roma ya utilizó el dorsal 10 en partidos de eliminatorias cuando Messi no estuvo disponible. Su perfil creativo y su capacidad para jugar cerca del área lo convierten en una opción que permitiría mantener parte de la identidad asociada históricamente con el número.

Otra posibilidad es Alexis Mac Allister, aunque representaría un cambio interesante en el significado del dorsal. El mediocampista del Liverpool FC tiene características diferentes a las de Messi: organiza, administra los tiempos y conecta distintas zonas del campo. Entregarle la 10 supondría llevar el liderazgo creativo hacia el mediocampo y apostar por una identidad más colectiva.

Para una mirada de futuro, Claudio Echeverri aparece como una candidatura especialmente atractiva. El jugador del Manchester City representa una generación más joven y posee el perfil de mediapunta que tradicionalmente se relaciona con la camiseta 10. Sin embargo, colocarle ese número demasiado pronto también implicaría una carga considerable de expectativas.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez completan el grupo de alternativas, aunque sus dorsales habituales tienen un peso propio dentro de la selección.

¿Qué pasara con Messi y el Inter Miami?

Mientras tanto, el retiro de Messi de Argentina no modifica su vínculo con Inter Miami. Su contrato con el club de la MLS permanece vigente hasta finales de 2028, por lo que seguirá compitiendo al máximo nivel en Estados Unidos.

La camiseta 10 tendrá nuevo dueño, pero su historia no termina con Messi. Ahora comienza otra etapa para Argentina: una en la que el dorsal más pesado del fútbol mundial deberá encontrar quién pueda llevarlo sin intentar repetir una era irrepetible.

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