Messi y el arte de hacer cuatro goles: la historia detrás de sus nueve pókers

A los 39 años, Lionel Messi volvió a marcar cuatro goles en un partido. Lo hizo por primera vez en la MLS, agregó una asistencia y llevó al Inter Miami a una goleada 7-1 sobre CF Montréal. Fue el noveno partido de su carrera con cuatro o más goles.

Lionel Messi | Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El sábado 29 de agosto de 2026, el argentino volvió a hacer algo que parecía reservado para otra etapa de su carrera: marcó cuatro goles en un mismo partido.

Lo hizo con el Inter Miami ante CF Montréal, en una goleada 7-1 que además terminó con una asistencia de Messi. Fue su primer partido de cuatro goles en la MLS. Y también fue el noveno encuentro de su carrera en el que marca al menos cuatro tantos.

A los 39 años, Messi volvió a escribir una página que ya parecía pertenecer a su pasado. Pero para entender lo extraordinario de la noche de Miami hay que regresar 16 años.

Todo comenzó contra Arsenal

El primer póker de Messi llegó el 6 de abril de 2010. Barcelona enfrentaba al Arsenal en el Camp Nou, en los cuartos de final de la Champions League.

Tenía 22 años y aquella noche marcó los cuatro goles del Barcelona en el triunfo 4-1. Fue la primera vez que consiguió cuatro goles en un partido profesional. Aquella actuación fue el inicio de una secuencia que terminaría convirtiéndose en una de las estadísticas más impresionantes de su carrera.

2012: Messi convirtió el póker en costumbre

Dos años después llegó una de sus etapas más extraordinarias. El 19 de febrero de 2012, Messi marcó cuatro goles en la victoria 5-1 del Barcelona sobre Valencia.

Menos de un mes después, el 7 de marzo, volvió a hacerlo. Esta vez fueron cinco goles contra Bayer Leverkusen en la Champions League.

Fue una actuación histórica: Messi se convirtió en el primer futbolista en marcar cinco veces en un mismo partido de la Champions League desde que el torneo adoptó su formato moderno.

Y todavía faltaba otro. El 5 de mayo de 2012, Barcelona derrotó 4-0 al Espanyol y Messi volvió a marcar cuatro.

Tres partidos de cuatro o más goles en apenas unos meses. Era el Messi de la época en que una noche extraordinaria podía convertirse en una exhibición histórica.

Osasuna y Eibar: el récord siguió creciendo

El 27 de enero de 2013, la víctima fue Osasuna. Messi marcó cuatro veces en el triunfo 5-1 y alcanzó los 200 goles en LaLiga. Además, extendió a 11 partidos consecutivos su racha marcando, que terminaría siendo de 19, un récord de la competición que todavía permanece.

Pasaron varios años antes del siguiente póker. Llegó el 19 de septiembre de 2017. Barcelona derrotó 6-1 al Eibar y Messi volvió a marcar cuatro.

Esta era la sexta ocasión en que el argentino conseguía cuatro o más goles en un partido, contando su actuación de cinco tantos ante Leverkusen. Y todavía habría uno más con Barcelona.

El último póker en España

El 22 de febrero de 2020, Messi volvió a marcar cuatro goles. Barcelona derrotó 5-0 al Eibar en el Camp Nou. Era su séptimo partido con cuatro goles para el club catalán y el último que había conseguido hasta aquella noche en Miami.

Entonces llegó una espera de más de seis años. Messi dejó Barcelona. Jugó en París. Llegó a Estados Unidos.

Y, aunque continuó marcando goles a un ritmo extraordinario, el póker desapareció de su repertorio. Hasta que apareció una última excepción.

Argentina también tuvo su noche

El 5 de junio de 2022, Messi marcó cinco goles con Argentina ante Estonia en un partido amistoso. Fue la segunda ocasión en su carrera en la que consiguió cinco tantos en un mismo encuentro. Con ello, la cuenta de partidos de cuatro o más goles llegó a ocho.

Parecía que aquella podía ser la última gran exhibición de ese tipo. Pero Messi todavía tenía otra guardada.

Miami: cuatro goles a los 39 años

El 29 de agosto de 2026, Inter Miami necesitaba una reacción. El equipo llevaba cinco partidos consecutivos sin ganar en todas las competiciones. CF Montréal llegó al Nu Stadium y consiguió igualar el partido 1-1. Entonces apareció Messi y marcó antes del descanso.

Volvió a marcar en el segundo tiempo. Completó su triplete en el minuto 83. Y cuando el partido ya estaba prácticamente decidido, convirtió un tiro libre para llegar a cuatro.

El resultado terminó 7-1. Messi había marcado cuatro goles y dado una asistencia.

Participó directamente en cinco de los siete goles del Inter Miami. Y había hecho historia de nuevo. Fue la primera vez que marcó cuatro goles en un partido de MLS. También fue su primer póker desde febrero de 2020. Y el noveno partido de su carrera con cuatro o más goles.

Nueve rondas de póker

La lista completa cuenta mucho sobre la dimensión de Messi:

2010: Barcelona 4-1 Arsenal — 4 goles .

Barcelona 4-1 Arsenal — . 2012: Barcelona 5-1 Valencia — 4 goles .

Barcelona 5-1 Valencia — . 2012: Barcelona 7-1 Bayer Leverkusen — 5 goles .

Barcelona 7-1 Bayer Leverkusen — . 2012: Barcelona 4-0 Espanyol — 4 goles .

Barcelona 4-0 Espanyol — . 2013: Barcelona 5-1 Osasuna — 4 goles .

Barcelona 5-1 Osasuna — . 2017: Barcelona 6-1 Eibar — 4 goles .

Barcelona 6-1 Eibar — . 2020: Barcelona 5-0 Eibar — 4 goles .

Barcelona 5-0 Eibar — . 2022: Argentina 5-0 Estonia — 5 goles .

Argentina 5-0 Estonia — . 2026: Inter Miami 7-1 CF Montréal — 4 goles.

Cristiano sigue arriba

La comparación con Cristiano Ronaldo es inevitable. El portugués suma 11 partidos con cuatro o más goles, de acuerdo con la IFFHS. Son nueve encuentros con cuatro tantos y dos con cinco. Messi llegó a nueve después de su actuación ante Montréal: siete partidos con cuatro goles y dos con cinco. La diferencia es de apenas dos partidos.

La carrera entre Messi y Cristiano todavía tiene capítulos que escribir.

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