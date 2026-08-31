¿Messi se marcha sin partido de despedida? Cuándo es el próximo juego de Argentina

Messi se despide de la selección tras casi 20 años. ¿Habrá un último partido en Argentina? Te contamos los detalles y las fechas clave.

Messi puede despedirse en la próxima ventana de amistosos | Luis ROBAYO / AFP

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina, lo que abre muchas interrogantes a lo interno del plantel y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Una de las más importantes es siel adiós de Messi estará acompañado de un partido de despedida como es costumbre cuando se retira una figura de su talla.

El último partido de Messi con Argentina fue la final de la Copa del Mundo ante España en el MetLife Stadium, en un encuentro en el que en sus propias palabras “se vació” al punto de que considera que ya no tiene más para aportar al equipo.

La afición argentina tenía claro que este escenario era inminente es por eso que en septiembre de 2025 en el último partido de la albiceleste en casa se le rindió un sentido homenaje a Messi, quien entró al campo de la mano de sus tres hijos.

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¿Cuándo es el próximo amistoso de Argentina?

Previo al anuncio de Messi la albiceleste ya tenía planes para una serie de amistosos para lo que resta de 2026. La próxima ventana FIFA corre del 21 de septiembre al 6 de octubre y desde hace meses se sabe que la AFA trabaja para que la selección pueda disputar 3 partidos amistosos.

El primero de ellos, de acuerdo con La Nación, podría llevarse a cabo en la Bombonera, el histórico estadio de Boca Juniors. El rival sería una selección sudamericana o de Concacaf, mientras que los otros dos se disputarán en una gira por Asia, aunque los rivales tampoco están confirmados de momento.

Esa ventana aparece como el escenario ideal para un homenaje, porque si Messi y la AFA acuerdan un partido de despedida, sería la última oportunidad de ver al 10 con la camiseta argentina.

Otra alternativa podría ser durante la última ventana FIFA del año, entre el 9 y el 17 de noviembre. Sin embargo, es necesario aclarar que por ahora no hay nada oficial y en su carta el capitán no mencionó ningún encuentro de adiós, así que la ilusión de millones queda flotando en el aire.

Messi deja la Albiceleste, pero seguirá brillando con Inter Miami

El adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina no significa que el fútbol se quede sin su magia de inmediato. El capitán argentino todavía tiene contrato con el Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS, un vínculo que lo mantendrá en actividad en Estados Unidos hasta diciembre de ese año. El rosarino, que llegó al club en julio de 2023, seguirá siendo la gran figura de un proyecto que ya lo espera en el Miami Freedom Park, el nuevo estadio de la franquicia.

Así que, aunque la camiseta celeste y blanca ya no volverá a acompañarlo dentro de la cancha, todavía quedarán noches para verlo con el 10 rosa, en la búsqueda de aumentar su palmarés.

La renovación se anunció oficialmente el 23 de octubre de 2025, con una extensión de tres temporadas más que lo ata al club hasta los 41 años. En ese momento, Messi venía de ganar el Botín de Oro de la MLS tras anotar 29 goles en la temporada regular, y el propio club destacó que la decisión de seguir en Miami fue clave para cerrar su carrera en un proyecto que lo considera el máximo ídolo de su historia.

Partidos históricos de despedida de la selección argentina

La historia del fútbol argentino tiene un manual de adioses soñados. El 10 de noviembre de 2001, Diego Maradona tuvo el suyo en La Bombonera, en un amistoso entre Argentina y un combinado de estrellas del mundo que terminó 6 a 3. El Diez jugó con las dos camisetas de su vida, la de la Selección y la de Boca, convirtió dos goles de penal y dejó una frase mítica: “la pelota no se mancha”.

Más de dos décadas después, Juan Román Riquelme se despidió el 25 de junio de 2023, también en una Bombonera colmada, en un Boca 5 a 3 sobre la Selección Argentina que tuvo un detalle de película, porque el autor del gol albiceleste fue el mismísimo Lionel Messi, invitado de lujo de esa noche. Román aportó un gol y dos asistencias en su última función, demostrando que pese a la edad el talento sigue intacto.

Con semejantes antecedentes, cuesta imaginar que el fútbol argentino deje ir a Messi por la puerta de atrás sin que se realice un partido especial para rendirle homenaje tras todos los títulos conseguidos.

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