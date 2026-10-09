Moisés Caicedo fue multado en Inglaterra: qué hizo mal

La justicia inglesa sancionó al ecuatoriano por una infracción ocurrida en el año 2025

Caicedo podría perder su licencia si recibe otra sanción | MAY JAMES / AFP

Moisés Caicedo recibió una sanción de la justicia inglesa por una infracción de tránsito cerca del centro de entrenamiento del Chelsea. El caso vuelve a la actualidad más de un año después del incidente, con una resolución que pone en riesgo su carnet si acumula nuevas faltas.

El incidente ocurrió en abril de 2025, pero la resolución judicial trascendió esta semana, en octubre de 2026. El ecuatoriano conducía un auto deportivo al momento de ser detenido por las autoridades.

La sentencia incluye una multa y una penalización que reduce su margen para cometer nuevas infracciones. El caso coincide con un inicio de temporada difícil para el futbolista, quien todavía busca recuperar la continuidad tras una lesión.

¿Por qué multaron a Moisés Caicedo en Inglaterra?

El tribunal de magistrados de Crawley impuso a Caicedo una multa de 1,444 libras esterlinas, alrededor de $1,900 dólares, y ocho puntos de penalización en su registro de conductor. La policía lo interceptó cerca de las instalaciones del Chelsea, en Cobham, Surrey, y comprobó que no tenía una licencia válida ni el seguro correspondiente.

Aunque las autoridades detectaron las infracciones en abril de 2025, el proceso judicial concluyó más de un año después. La noticia de la sentencia apareció esta semana y confirmó las consecuencias del episodio para el jugador ecuatoriano.

Los cargos no corresponden a un exceso de velocidad. El tribunal lo sancionó por conducir sin la documentación y la cobertura necesarias, una distinción importante ante las prestaciones del vehículo que manejaba.

¿Caicedo puede perder su carnet de conducir?

Caicedo conducía un Audi RS Q8, un SUV de altas prestaciones que combina espacio con características deportivas. Los reportes sitúan su precio en 160,000 libras esterlinas, una cantidad cercana a los $200,000 dólares que puede superar esa cifra según el tipo de cambio.

La principal consecuencia de la sentencia está en la acumulación de puntos en su carnet de conducir. En Gran Bretaña, un conductor puede perder temporalmente el derecho a conducir si suma 12 o más puntos de penalización dentro de un periodo de tres años. La suspensión habitual por alcanzar ese límite dura seis meses.

Con ocho puntos por este caso, una nueva infracción que añada al menos cuatro podría llevar a Caicedo a ese umbral. Otra falta del mismo tipo pondría en riesgo su carnet. El sistema británico suma penalizaciones al registro del conductor, en lugar de descontarlas de un saldo inicial.

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¿Cómo le va a Moisés Caicedo con Chelsea esta temporada?

El ecuatoriano ha tenido poca actividad en el comienzo de la temporada 2026-27. Una lesión muscular en la pantorrilla ha limitado su participación a apenas 14 minutos, lejos de la continuidad que necesita para recuperar su lugar en el mediocampo del Chelsea.

Su única aparición llegó frente a Brighton. Caicedo entró desde el banco, pero una nueva molestia lo obligó a abandonar el partido poco después. Durante el parón internacional permaneció en Inglaterra para avanzar en su recuperación, en lugar de incorporarse a la selección ecuatoriana.

Chelsea enfrenta a Bournemouth el sábado 10 de octubre, aunque hasta este jueves el club no había confirmado la disponibilidad del mediocampista. Su regreso depende de la evolución de la lesión.

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