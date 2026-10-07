¿Cuándo se juegan los cuartos de final de Concacaf Nations League? Cruces y rival de México

El Tri enfrentará a Jamaica en los cuartos de final durante la ventana FIFA de noviembre, con la vuelta en Monterrey

México debutará en Nations League ante Jamaica | C. Coduto | Getty Images vía AFP

La Concacaf Nations League 2026-27 ya tiene definidos sus cuartos de final y la Selección Mexicana enfrentará a Jamaica en una serie de ida y vuelta durante la fecha FIFA que detendrá parte de la actividad local en el mes de noviembre.

El duelo será, además, el primer compromiso oficial de Rafael Márquez al frente del Tri, después de una fecha FIFA de estreno sin victorias en las que empató a 1-1 con Colombia y Perú, así como las derrotas ante Estados Unidos por 3-0 y ante Chile en el cierre de la gira por 0-2.

Los partidos se disputarán dentro del periodo internacional del 9 al 17 de noviembre, y México cerrará la eliminatoria como local en el estadio de los Rayados de Monterrey.

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México vs. Jamaica: fechas y sedes para la eliminatoria

La serie comenzará en territorio caribeño. El partido de ida está contemplado entre el 10 y el 14 de noviembre en el National Stadium de Kingston, conocido también como Independence Park. México tendrá que afrontar allí un escenario distinto al habitual: humedad, desgaste físico y un césped que puede dificultar la circulación rápida del balón.

La vuelta será el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey. La elección del Gigante de Acero representa una oportunidad para que el Tri cierre la eliminatoria ante su público y en una cancha favorable para el fútbol de posesión que Márquez intenta implementar a diferencia de lo que hizo Javier Aguirre en su gestión.

El contexto añade presión. México llega como campeón vigente de la Nations League, luego de conquistar la edición 2024-25, y necesita avanzar para mantenerse en carrera hacia el Final Four y obtener el boleto directo a la Copa Oro 2027.

El peligro del Caribe: por qué Jamaica incomoda al Tri

Jamaica no es un rival que México pueda mirar por encima del hombro. Los antecedentes recientes en la Nations League muestran dos empates: 1-1 en Kingston y 2-2 en el Estadio Azteca durante la edición 2022-23.

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En ambos encuentros, los Reggae Boyz encontraron caminos para explotar las transiciones y los espacios defensivos mexicanos. Eso, sumado a la rebelión del fútbol caribeño en lo que va de las Concacaf Nations League, hace de este partido algo mucho más importante.

El peligro está especialmente en la velocidad. El plantel jamaicano cuenta con futbolistas acostumbrados al fútbol británico y a otras ligas europeas de alta exigencia, con capacidad para imponerse en duelos individuales y atacar espacios rápidamente.

Su propuesta tampoco necesita dominar la pelota. En la Copa América 2024, Jamaica tuvo apenas 39 por ciento de posesión frente a México, pero generó 15 aproximaciones directas. Es un dato que explica por qué el Tri tendrá que cuidar especialmente las pérdidas cuando sus laterales se encuentren adelantados.

El cuadro completo de cuartos: así quedaron las otras llaves

La ronda presenta otros tres enfrentamientos que prometen medir a las principales selecciones de la región contra proyectos que vienen creciendo. Concacaf confirmó oficialmente los cuatro cruces: Panamá vs. Curazao, Canadá vs. Guatemala, Estados Unidos vs. Haití y México vs. Jamaica.

Panamá parte como favorito ante Curazao, aunque los caribeños llegan después de remontar un 3-0 para derrotar 4-3 a Costa Rica. Canadá, por su parte, se medirá con Guatemala, que aseguró su clasificación con un gol en el minuto 96 ante Surinam.

La cuarta serie enfrentará a Estados Unidos con Haití. El conjunto haitiano sorprendió al vencer 2-0 a Costa Rica, mientras que el USMNT llegará con el impulso de su triunfo 3-0 sobre México. Investigación Cuartos de Final …

Los cuatro ganadores avanzarán al Final Four en el SoFi Stadium de Los Ángeles, previsto para marzo de 2027. Para México, sin embargo, el primer objetivo será mucho más inmediato: sobrevivir a Kingston y llegar a Monterrey con la serie abierta.

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