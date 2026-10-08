México, Colombia y más: las once joyas latinas a seguir en el fútbol mundial

Una nueva generación de futbolistas nacidos en 2009 empieza a llamar la atención de grandes clubes por su talento y proyección

Las jóvenes promesas latinas son menores de 18 años/ Claro Sports

El fútbol latinoamericano tiene una nueva camada que empieza a llamar la atención mucho antes de llegar a la edad adulta. México, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay aparecen en la selección de The Guardian de los 60 mejores talentos jóvenes del mundo, todos nacidos en 2009. La lista “Next Generation 2026” busca identificar a los futbolistas llamados a marcar el futuro y entre ellos hay 11 representantes latinoamericanos que merecen especial atención.

No se trata únicamente de nombres que brillan en academias. Algunos ya debutaron en Primera División, otros entrenan con planteles profesionales y varios tienen acuerdos con gigantes europeos. Dicha selección también sirve como una fotografía de una generación todavía en construcción, en donde hay talento de sobra, pero el verdadero desafío será convertir esa promesa en carreras de élite.

México y Colombia abren una generación con destino internacional

Alberto Santiago Cisneros nació el 11 de agosto de 2009 en Tijuana, Baja California, y tiene nacionalidad mexicana y estadounidense. El delantero o extremo pertenece a las fuerzas básicas del León y ya ha competido con la Selección Mexicana sub-17 y sub-20. Su capacidad para jugar por dentro, utilizar ambos perfiles y probar el disparo desde fuera del área explica su inclusión entre los talentos a seguir. Llegó a la cantera esmeralda con apenas 13 años y todavía tiene margen para crecer.

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Samuel Martínez nació el 5 de abril de 2009 en Tuluá, Valle del Cauca, y se formó en Atlético Nacional. El mediocampista ofensivo destaca por sus conducciones, lectura del juego y precisión para administrar los pases, características que le han dado el mote de ser el “Kaká colombiano”. El club colombiano anunció un acuerdo para su llegada al Liverpool en 2027, cuando alcance la mayoría de edad. Su historia también tiene un componente familiar poco común: es hijo de Jairo ‘el Indio’ Martínez, exfutbolista profesional que jugó para Independiente Santa Fe y Cortuluá.

Argentina y Brasil aportan talento que ya pisa escenarios mayores

Giovanni Baroni nació el 21 de enero de 2009 en Morteros, Córdoba, y juega con Talleres. Debutó profesionalmente en enero de 2026 ante Newell’s, dio una asistencia en ese encuentro y posteriormente marcó su primer gol frente a Argentino de Merlo en la Copa Argentina. Puede desempeñarse como extremo derecho, mediocampista ofensivo o interior y también ha formado parte del proceso argentino sub-17.

Simón Escobar, nacido en Merlo, Buenos Aires, pertenece a Vélez Sarsfield y ya debutó con el primer equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Comenzó como lateral izquierdo, pero su evolución le permitió ocupar posiciones más adelantadas. Incluso entrenó con la Selección Argentina durante la preparación para el Mundial de 2026, una experiencia que, aunque no equivale a un debut internacional, refleja hasta dónde ha llegado su ascenso.

Brasil suma tres nombres. Eduardo Conceiçao nació el 7 de diciembre de 2009 en Sao Paulo y pertenece a Palmeiras. Velocidad, regate y capacidad para desequilibrar son sus principales atributos dentro de una cantera que recientemente produjo a Endrick, Estevao y Vitor Reis. Iago Machado, nacido el 17 de febrero de 2009, es defensa central de Corinthians y llamó la atención por su personalidad para competir ante escenarios exigentes. Eduardo Pape nació el 20 de marzo en Maravilha, Santa Catarina, se formó en Cruzeiro y destaca como mediocampista por su lectura táctica y capacidad para controlar los tiempos del partido. The Guardian lo comparó con Sergio Busquets por esa comprensión del juego.

Ecuador, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay también tienen su apuesta

Edwin Quintero nació el 15 de agosto de 2009 en Esmeraldas y pertenece a Independiente del Valle. Es un extremo derecho zurdo que ya marcó en la LigaPro con apenas 16 años. Su potencial llamó la atención del Arsenal antes de su debut profesional y su incorporación al club inglés ya está acordada. Además, su hermano gemelo Hólger Quintero también es futbolista y forma parte del mismo acuerdo, una rareza que convierte su historia en una de las más llamativas de la generación.

Elías Rafael Díaz Maldonado nació el 20 de enero de 2009 en Limpio, Paraguay, y juega en Libertad como defensa central. Está vinculado tanto a las categorías juveniles como a la estructura profesional y fue incluido en “Next Generation 2026”. Puerto Rico está representado por Caleb Simmons, nacido el 8 de mayo de 2009 y ligado a la organización de New York Red Bulls. Puede actuar como mediocentro defensivo o central y antes pasó por un programa de formación asociado con Hertha Berlín.

La lista latinoamericana se completa con Gabriel da Silva, nacido en Montevideo el 13 de enero de 2009 y perteneciente a Peñarol. También integra la Selección Uruguaya Sub-17. Es un central moderno, rápido para cubrir espacios, atento a las intercepciones y con capacidad para iniciar ataques desde el fondo. Su perfil encaja con una tendencia que cada vez pesa más en el balompié de élite: defensores capaces no solo de destruir, sino también de interpretar y construir.

Estos once nombres tienen algo en común: ninguno tiene todavía escrita su historia. La mayoría aún está atravesando una etapa de formación. Si las proyecciones se cumplen, México y el resto de Latinoamérica podrían tener en estos jóvenes a protagonistas del fútbol mundial de la próxima década.

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