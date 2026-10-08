El “efecto Tena” hace historia y cambia el destino de Guatemala

Luis Fernando Tena llevó a Guatemala a sus primeros cuartos de final de Nations League, después de una clasificación agónica

Tena se prepara para una nueva prueba de Guatemala | @fedefut_oficial

La reciente fecha FIFA que paralizó el fútbol local en el mundo, nos mostró que en la Concacaf Nations League están sucediendo cosas interesantes como la rebelión de las selecciones del Caribe y también vimos que Guatemala vive uno de los momentos más importantes de su historia reciente.

La Selección de Guatemala clasificó por primera vez a los cuartos de final de la Concacaf Nations League, después de vencer 1-0 a Surinam con un gol en el minuto 90+6.

Detrás de la hazaña aparece el trabajo de Luis Fernando Tena, un técnico mexicano que ha construido un equipo más ordenado, competitivo y convencido de sus posibilidades.

MÁS INFORMACIÓN: Tena mueve la convocatoria de Guatemala

Historia en El Trébol: el gol al 90+6’ que desató la fiesta chapina

La clasificación tuvo todos los ingredientes de una noche inolvidable. Guatemala necesitaba ganar después de empatar 0-0 en Paramaribo y se encontró con una Surinam que sabía que el empate era suficiente para avanzar.

El partido se volvió todavía más complicado cuando Richonell Margaret fue expulsado al minuto 62. El encuentro estuvo detenido durante más de 13 minutos después de un incidente que generó acusaciones de insultos racistas y una fuerte tensión entre ambos equipos.

Tena tuvo que mantener a sus jugadores concentrados en medio de ese ambiente. Guatemala aumentó la amplitud ofensiva y buscó alternativas mientras el reloj se acercaba al final.

Entonces apareció una sociedad que resume buena parte de este nuevo proceso.

Olger Escobar encontró un espacio y filtró un pase preciso hacia Matthew Evans. El futbolista naturalizado controló con la zurda y cruzó su disparo hacia el ángulo superior. Era el 90+6’. Era el gol de la clasificación.

MÁS INFORMACIÓN: Se revela el detalle clave de la renovación de Tena con Guatemala

El festejo en El Trébol fue inmediato. Guatemala acababa de asegurar su boleto con siete puntos y, gracias a la diferencia de goles construida durante la fase de grupos, dejó atrás a Surinam.

El método Tena: disciplina, defensa y confianza en una nueva generación

La transformación no nació aquella noche. El llamado “efecto Tena” es consecuencia de un proceso que combina orden táctico, fortaleza defensiva y una búsqueda activa de futbolistas con raíces guatemaltecas que juegan en el extranjero.

El técnico mexicano consiguió algo especialmente importante: reducir los espacios entre sus líneas y darle mayor estabilidad a una defensa que anteriormente sufría con las transiciones rivales y las jugadas a balón parado.

Nicolás Samayoa y Nicholas Hagen representan esa estructura, mientras que en ataque jugadores como Rubio Rubín, Olger Escobar y Matthew Evans aportan diferentes recursos. La jugada que selló la clasificación es casi una fotografía del proyecto: un joven asistiendo y otro definiendo en el momento decisivo. Investigación del Efecto Tena y…

También existe una apuesta por ampliar el universo de talento. Tena entendió que Guatemala podía encontrar nuevas herramientas entre jugadores formados fuera del país, particularmente en Estados Unidos.

La consecuencia es un equipo que parece tener mayor claridad sobre sus fortalezas y sus límites.

La prueba de fuego en noviembre: medirse ante Canadá

La recompensa por esta histórica clasificación será enorme. Guatemala enfrentará a Canadá en los cuartos de final de la Nations League, en una serie de ida y vuelta que se disputará entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026.

La ida será en territorio guatemalteco y la vuelta en Canadá. El ganador avanzará al Final Four y obtendrá también el boleto directo a la Copa Oro 2027; el perdedor tendrá que disputar una ronda preliminar para buscar su clasificación. Investigación del Efecto Tena y… Investigación del Efecto Tena y…

Canadá representa un salto considerable. Cuenta con futbolistas consolidados en Europa y en la MLS, por lo que Tena necesitará llevar al límite su fórmula: repliegue organizado, concentración en los duelos individuales y eficacia cuando aparezcan oportunidades.

Guatemala ya hizo historia. Ahora tiene la posibilidad de demostrar que aquella noche en El Trébol no fue el final de una aventura, sino el comienzo de algo mucho más grande.

Te puede interesar