La pelea con Cristiano Ronaldo le cuesta millones de seguidores a Portugal

La pelea entre Cristiano y Jorge Jesús le costó a Portugal unos 10 millones de seguidores en Instagram en apenas 48 horas.

Portugal ha perdido millones de seguidores | PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

El enfrentamiento entre el seleccionador de Portugal, Jorge Jesús, y Cristiano Ronaldo ya dejó de ser un asunto de vestuario para convertirse en un fenómeno digital. Los fanáticos tomaron partido y la mayoría se alineó con la estrella del Al-Nassr FC, algo que se refleja en los números de una red social donde el combinado luso parecía intocable.

La cuenta de Instagram de la selección de Portugal pasó de 32.4 millones a 22.7 millones de seguidores en apenas 48 horas. La pérdida ronda los 10 millones de usuarios, una caída histórica que ninguna selección había registrado en tan poco tiempo y que deja en evidencia el peso mediático que tiene CR7 dentro y fuera de la cancha.

El detonante de todo esto ocurrió durante la fecha FIFA de septiembre. El capitán portugués abandonó la concentración del equipo en Copenhague tras sus diferencias con el técnico, y un comunicado confirmó que tomó la decisión después de una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Desde entonces, el conflicto no deja de crecer.

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¿Cuántos seguidores perdió Portugal en Instagram por el caso Cristiano?

Los números muestran la magnitud del respaldo a CR7. El perfil oficial del equipo lusitano bajó de 32.4 millones a 22.7 millones de seguidores en solo dos días, es decir, cerca de 10 millones de personas le retiraron su apoyo a la selección en un lapso récord. Tamaña estampida no tiene precedentes recientes en redes sociales, y menos por un conflicto entre un jugador y su entrenador.

El golpe también reordenó el mapa digital. Portugal perdió terreno en el ranking de selecciones con más seguidores y quedó detrás de Brasil, que ahora se sienta en el primer lugar de la lista.

Y la fuga no se detiene. Cada hora que pasa, la cifra sigue en descenso y la federación no ha logrado contenerla pese a los mensajes de calma de sus directivos. El presidente de la federación Pedro Proenca ya prometió que procurará traer de vuelta a Cristiano, una señal de qué tanto les urge poner fin a la polémica.

¿Por qué se pelearon Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús?

Todo arrancó en el partido que Portugal le ganó a Noruega en Oslo. Jorge Jesús mandó a Cristiano a calentar por más de 30 minutos y jamás lo metió al campo, una decisión que el delantero no perdonó. Para colmo, el entrenador salió a defender su postura en rueda de prensa con una frase que caló hondo y aseguró que en la selección manda él.

“Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, afirmó el entrenador

Ese mensaje terminó de romper la relación. Cristiano hizo sus maletas, salió del campamento antes del duelo contra Dinamarca por la Nations League y dejó a Portugal sin su capitán en plena jornada internacional.

¿Cuándo serán los próximos partidos de Portugal?

La selección lusa volverá a la acción en la fecha FIFA de noviembre, dentro de la UEFA Nations League, y estos son sus dos compromisos:

Portugal vs. Dinamarca : Sábado 14 de noviembre. El combinado luso jugará como local.

: Sábado 14 de noviembre. El combinado luso jugará como local. Gales vs. Portugal: Martes 17 de noviembre. Será el cierre de la ventana internacional como visitante.

La gran incertidumbre apunta a la lista de convocados que publicará Jorge Jesús, quien ya dijo que la puerta sigue abierta. Sin embargo resta por saber si Cristiano estará dispuesto a regresar a la selección.

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