Messi está de vuelta: qué esperar del choque entre Inter Miami y D.C. United

Lionel Messi regresa a la MLS con Inter Miami apenas cuatro días después de despedirse de Argentina en la fecha FIFA

Lionel Messi de vuelta con el Inter Miami | M. Briggs | Getty Images vía AFP

Lionel Messi vuelve a escena con Inter Miami después de una fecha FIFA que frenó la actividad en el mundo y que para Messi fue de sentimientos encontrados al ser sus últimos minutos con la Albiceleste.

Apenas cuatro días después de cerrar su historia con la Selección de Argentina en un emotivo duelo ante Benin en el Monumental y de todas las reacciones que generó el retiro del histórico ’10’ , el capitán argentino retomará la actividad de clubes en la MLS para enfrentar a D.C. United este sábado 10 de octubre de 2026.

El partido tiene un atractivo especial para los aficionados: será el primer encuentro de Messi después de una despedida cargada de momentos emocionales y el inicio de una etapa en la que toda su atención estará puesta nuevamente en la MLS.

El regreso del ‘10’: Messi cambia el chip y vuelve a liderar

La despedida de Argentina marcó el cierre de una etapa que comenzó hace más de dos décadas. Messi regresó inmediatamente a Florida para reincorporarse al Inter Miami, pero lo hará con un escenario diferente: ya no existen viajes intercontinentales ni la presión emocional de las eliminatorias sudamericanas.

Su último partido con la Albiceleste dejó una señal positiva. Frente a Benín, Messi marcó un gol y dio dos asistencias antes de regresar a Estados Unidos. Dicho cierre internacional le permite llegar a Miami con una carga emocional distinta y concentrarse exclusivamente en el objetivo del club.

Además, su producción reciente en la MLS sigue siendo contundente. Ante Montreal consiguió cuatro goles y una asistencia; después marcó contra Nashville, San Diego FC y Columbus Crew. Incluso apareció con un tiro libre frente al campeón defensor.

Inter Miami también ha encontrado una fórmula para administrar sus esfuerzos. Messi tiene libertad para moverse entre líneas y participar en la creación ofensiva, mientras queda liberado de grandes recorridos defensivos. La idea es reservar su energía para los momentos en los que realmente puede cambiar un partido.

D.C. United en la mira: una sociedad que ya sabe hacer daño

El rival parece llegar en el momento adecuado para un Inter Miami que necesita recuperar sensaciones. D.C. United ocupa la undécima posición de la Conferencia Este y ha recibido 42 goles en 26 partidos, mientras Miami suma 64 tantos en 27 encuentros.

Los antecedentes recientes también favorecen al conjunto de Florida. En marzo, Inter Miami ganó 2-1 en Baltimore, en un partido donde Rodrigo De Paul abrió el marcador y Messi amplió la ventaja tras una asistencia de Mateo Silvetti.

Pero el dato más interesante no está únicamente en Messi. La estructura ofensiva de Miami ha encontrado sociedades alrededor del argentino, con De Paul, Germán Berterame y Luis Suárez como piezas importantes.

D.C. United, mientras tanto, tendrá en Tai Baribo una de sus principales amenazas. El delantero ya consiguió marcarle a Miami en aquel enfrentamiento de Baltimore y representa peligro especialmente en segundas jugadas y balones aéreos.

Horarios y dónde ver el regreso de Messi en Estados Unidos

El encuentro se disputará el sábado 10 de octubre en Nu Stadium, con el inicio programado a las 7:30 p. m. ET. Para los aficionados latinos en Estados Unidos, el partido estará disponible mediante MLS Season Pass en Apple TV.

Para Inter Miami, el partido representa además el primero de una exigente secuencia de tres encuentros en ocho días. Después llegarán New York City FC y Atlanta United, una agenda que puede resultar determinante para llegar a los playoffs en una posición favorable.

Para Messi, en cambio, será algo más sencillo de explicar: volver a ponerse la camiseta del Inter Miami y dejar que el fútbol vuelva a hablar.

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