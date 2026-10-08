Octubre tiene un invitado recurrente: los Dodgers suman 11 Series de Campeonato en dos décadas

Los Dodgers buscan dejar a Milwaukee en el camino para avanzar a la Serie Mundial

Dodgers avanzó a la Serie de Campeonato | EDWARD M. PIO RODA / GETTY IMAGES VIA AFP

Octubre vuelve a poner a Los Angeles Dodgers en una posición conocida. Después de una temporada larga y una Serie Divisional ante Atlanta Braves, el equipo de Dave Roberts regresó a la ronda que define al campeón de la Liga Nacional. Su presencia en esta instancia ya forma parte de una trayectoria que abarca distintos planteles, rivales y etapas.

La clasificación de 2026 eleva a 11 sus apariciones en la Serie de Campeonato durante las últimas dos décadas. Los Angeles aseguró el boleto con una victoria de 4-1 sobre Atlanta en el cuarto partido y cerró la eliminatoria por tres triunfos a uno. Un sencillo de dos carreras de Andy Pages en la séptima entrada abrió el camino hacia el triunfo decisivo.

El siguiente capítulo tendrá un rival que conoce bien a los Dodgers. Milwaukee Brewers eliminó a San Diego Padres y volverá a enfrentar a Los Angeles por el título de la Liga Nacional, apenas un año después de su último cruce. La serie ofrece a los Brewers otra oportunidad ante el equipo que terminó con sus aspiraciones en 2025.

¿Contra quién jugaron los Dodgers sus anteriores Series de Campeonato?

El historial reúne seis rivales y varios cruces que se repitieron en temporadas consecutivas. Philadelphia Phillies marcó las primeras dos apariciones de este periodo. Más adelante, Chicago Cubs y Atlanta Braves alternaron triunfos y derrotas contra Los Angeles .

Estos fueron los resultados de las diez ediciones anteriores.

Temporada 2008: Philadelphia Phillies ganó por 4-1.

Temporada 2009: Philadelphia Phillies volvió a ganar por 4-1.

Temporada 2013: St. Louis Cardinals se impuso por 4-2.

Temporada 2016: Chicago Cubs eliminó a los Dodgers por 4-2.

Temporada 2017: Los Angeles derrotó a Chicago Cubs por 4-1.

Temporada 2018: Los Dodgers superaron a Milwaukee Brewers por 4-3.

Temporada 2020: Los Angeles venció a Atlanta Braves por 4-3.

Temporada 2021: Atlanta Braves ganó por 4-2.

Temporada 2024: Los Dodgers eliminaron a New York Mets por 4-2.

Temporada 2025: Los Angeles barrió a Milwaukee Brewers por 4-0.

Temporada 2026: Por definirse

La lista también permite entender el peso del próximo enfrentamiento. Milwaukee será el rival de los Dodgers por tercera ocasión en una Serie de Campeonato. Los Angeles ganó las dos anteriores, aunque cada una tuvo un desarrollo distinto. En 2018 necesitó siete partidos para avanzar y en 2025 resolvió el cruce en cuatro.

¿Cuántas veces avanzaron los Dodgers a la Serie Mundial en las últimas dos décadas?

Llegar a la Serie de Campeonato no siempre terminó con un boleto al Clásico de Otoño para Los Angeles Dodgers. En sus diez participaciones anteriores dentro de las últimas dos décadas, el equipo consiguió cinco pases a la Serie Mundial y sufrió cinco eliminaciones. La clasificación de 2026 representa su aparición número 11, pero el duelo ante Milwaukee Brewers aún debe definir el resultado de esta nueva oportunidad.

Los Dodgers avanzaron a la Serie Mundial en 2017, 2018, 2020, 2024 y 2025. Para conseguir esos boletos, derrotaron a Chicago Cubs, Milwaukee Brewers, Atlanta Braves, New York Mets y nuevamente a Milwaukee, en ese orden. Las otras cinco Series de Campeonato terminaron con derrotas ante Philadelphia Phillies en 2008 y 2009, St. Louis Cardinals en 2013, Chicago en 2016 y Atlanta en 2021.

De esos cinco viajes a la Serie Mundial, Los Angeles convirtió tres en campeonatos. Conquistó el título frente a Tampa Bay Rays en 2020, New York Yankees en 2024 y Toronto Blue Jays en 2025. En las otras dos ocasiones perdió ante Houston Astros en 2017 y Boston Red Sox en 2018. Ahora, los Dodgers necesitan superar a Milwaukee para sumar su sexto pase al Clásico de Otoño dentro de este periodo y el tercero consecutivo.

MÁS INFORMACIÓN: Dodgers se impone a los Braves y se ponen a una victoria de la serie de Campeonato de la Liga Nacional

¿Cuándo juegan Dodgers y Brewers por el campeonato de la Liga Nacional?

La Serie de Campeonato entre Dodgers y Brewers comenzará el domingo 11 de octubre de 2026 en American Family Field, en Milwaukee. El formato contempla un máximo de siete encuentros. El primer equipo que consiga cuatro victorias obtendrá el boleto a la Serie Mundial.

Milwaukee llegó a esta ronda después de vencer 3-1 a San Diego en el cuarto partido de la Serie Divisional. Ese resultado, en Petco Park, cerró la eliminatoria por tres triunfos a uno y dio a los Brewers su segunda clasificación consecutiva a la final de la Liga Nacional.

El historial de postemporada favorece a Los Angeles . A sus triunfos en las Series de Campeonato de 2018 y 2025 se suma la victoria en la serie de comodines de 2020. El nuevo duelo será la cuarta eliminatoria entre ambas franquicias y la tercera con el campeonato de la Liga Nacional en juego. Milwaukee buscará cambiar ese registro ante unos Dodgers que vuelven a ocupar un lugar habitual en octubre.

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