Los otros porteros de la Liga MX que pueden hacerle competencia a Tala Rangel con México

El nuevo ciclo de Rafa Márquez abre espacio a más candidatos al arco del Tri, con nombres que buscan una convocatoria y una oportunidad

Varios porteros pueden competirle a ‘Tala’ / Harry How / Getty Images via AFP

La portería de la Selección Mexicana entra en una nueva etapa con Rafael Márquez y, con ella, también se abre una competencia que va más allá de los nombres que ya recibieron el llamado. Las actuaciones recientes de Raúl ‘Tala’ Rangel volvieron a poner el puesto bajo la lupa, pero el escenario no apunta a un relevo automático; hay varios guardametas de Liga MX que podrían apuntar a tener una oportunidad con el Tri.

Las dudas crecieron tras los errores de Rangel en esta fecha FIFA, especialmente por las fallas que cometió ante Estados Unidos, lo que reabrió el debate sobre su continuidad bajo los tres palos del conjunto mexicano. Sus equivocaciones no significan por sí mismas que haya perdido la titularidad, pero sí ponen el foco sobre los guardametas que buscan aprovechar la nueva etapa con Márquez para acercarse a la Selección Mexicana.

Luis García, con respaldo desde Toluca

El portero del Toluca llega a la conversación con un argumento que pocos de sus competidores pueden igualar. Ha sido parte del ciclo más ganador de los Diablos en los últimos dos años. García conquistó el Clausura 2025, Campeón de Campeones, Campeones Cup, Apertura 2025, la Concacaf Champions Cup 2026 y recientemente, la Leagues Cup; además de tener protagonismo en momentos decisivos.

Su rendimiento reciente también sostiene la candidatura; en el Apertura 2026 suma seis titularidades, 17 atajadas, siete goles recibidos y dos porterías en cero, según el registro oficial del club. A ello se suma el respaldo de Antonio Mohamed, quien aseguró que García “ha hecho los méritos para poder tener una posibilidad” con la Selección Mexicana.

Sebastián Jurado, entre los que más trabajo acumulan

El guardameta y capitán de FC Juárez aparece como uno de los mexicanos con mayor cantidad de atajadas en el torneo Apertura 2026 y suma 47 intervenciones después de 10 jornadas.

Sus números no significan que, en automático, esté por encima de Rangel, pero sí lo coloca como un candidato que merece seguimiento. Para volver al radar del Tri, necesitará transformar su regularidad con Juárez en una oportunidad dentro del nuevo proceso.

Andrés Sánchez ya conoce el entorno de la Selección

Andrés Sánchez, de Atlético de San Luis, tiene un antecedente que lo diferencia de otros aspirantes, pues ya fue considerado por la Selección Mexicana durante el proceso de Javier Aguirre y fue titular en un partido de preparación contra River Plate a comienzos de 2025.

Ahora, con Márquez al frente, su desafío es recuperar presencia en las convocatorias y sostener su candidatura con sus actuaciones en la Liga MX. Su llamado del año pasado demuestra que está en el radar del fútbol mexicano, pero no le garantiza un lugar en el nuevo ciclo.

Andrés Gudiño, otra alternativa para el nuevo ciclo

Andrés Gudiño también aparece entre los porteros que pueden ampliar la competencia. El guardameta de Cruz Azul aprovechó la ausencia de Kevin Mier por lesión durante el Clausura 2026 y recibió seguimiento por parte de Selección Mexicana.

En marzo se reportó que la Dirección de Selecciones Nacionales había tenido contacto con Gudiño y lo contemplaba para el ciclo posterior al Mundial. Este hecho podría entenderse como una señal de interés y es probable que para la próxima fecha FIFA, sea considerado en la lista de Márquez.

La lista tampoco termina ahí. Óscar García, Alex Padilla y Luis Malagón forman parte de un grupo que ya tiene una conexión más directa con el actual proceso de Márquez y también tienen altas posibilidades de ser considerados en las próximas convocatorias.

Por ahora, el arco de México no tiene un único dueño. ‘Tala’ conserva su lugar dentro del proceso, pero cada convocatoria puede modificar el escenario. Y mientras el nuevo cuerpo técnico evalúa opciones, la Liga MX ofrece una lista cada vez más amplia de guardametas dispuestos a levantar la mano.

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