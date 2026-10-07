Julian Hall iguala hazaña adolescente de Pelé que llevaba 69 años intacta

El juvenil de New York Red Bulls marcó en sus tres primeros partidos con Estados Unidos y se colocó junto a una marca histórica de El Rey

Julian Hall pone su nombre junto al de Pelé

Julian Hall ya no es solamente una de las grandes promesas del fútbol estadounidense luego de su actuación en la fecha FIFA que detuvo a las principales ligas del mundo.

El atacante de 18 años acaba de poner su nombre junto al de Pelé después de marcar en sus tres primeras apariciones con la Selección de Estados Unidos, una hazaña que el brasileño había conseguido entre 1957 y 1958.

Hall anotó ante Perú, Chile y México lo que puso su nombre en las primeras planas junto al de Sullivan y Albert durante la primera fecha FIFA del nuevo ciclo mundialista estadounidense.

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De 1957 a 2026: la marca de precocidad que revivió Julian Hall

Hay récords que pertenecen a una época y otros que parecen sobrevivir al paso del tiempo. El que ahora alcanza Hall pertenece a la segunda categoría.

Pelé marcó en sus tres primeros partidos internacionales con Brasil: ante Argentina, en sus dos primeras apariciones de 1957, y frente a Paraguay en 1958. Los registros históricos de sus partidos internacionales confirman aquella secuencia.

Casi siete décadas después, Hall reprodujo la hazaña con una camiseta diferente y en un escenario completamente distinto. El jugador formado en la academia de Red Bull New York debutó ante Perú y respondió con un gol. Tres días después volvió a marcar frente a Chile y, finalmente, abrió el marcador contra México en Glendale, Arizona.

Con ese tercer tanto, se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia de Estados Unidos que anota en cada uno de sus tres primeros partidos, después de Alexander Rae y Eddie Johnson.

Perú, Chile y el ‘Clásico’: así llegó el pleno de tres goles

Lo llamativo no es solamente la cifra, sino la manera en que Hall fue creciendo durante la ventana internacional.

Contra Perú ingresó desde el banco y apareció en el momento justo para marcar el 3-1. Ante Chile, ya como titular, respondió cuando Estados Unidos estaba abajo en el marcador y convirtió de cabeza el empate 2-2.

Pero el escenario más exigente llegó frente a México. En un partido cargado de rivalidad y con un estadio prácticamente dividido entre ambas aficiones, Hall recibió la oportunidad de nuevo desde el inicio y marcó el primer gol de una victoria estadounidense por 3-0.

La actuación tuvo además un significado especial para la nueva generación. Hall y Cavan Sullivan, de 18 y 17 años, respectivamente, fueron los primeros dos adolescentes estadounidenses en marcar en un mismo partido frente a México.

La mentalidad de los elegidos: exigencia temprana al estilo del ‘Rey’

Comparar a un futbolista de 18 años con Pelé siempre exige prudencia. Hall todavía está construyendo su carrera y queda muchísimo camino por recorrer. Sin embargo, el dato histórico no necesita exageraciones: tres partidos, tres goles y una marca que llevaba 69 años sin repetirse.

Lo más interesante es que Hall parece entender el tamaño del desafío. Su irrupción internacional llega después de una temporada importante con Red Bull New York y en medio de un proceso de renovación dirigido por Mauricio Pochettino.

El técnico argentino abrió la puerta a una generación muy joven y Hall respondió inmediatamente. En el triunfo sobre México, Estados Unidos volvió a demostrar que sus nuevos talentos no están entrando únicamente para acumular experiencia: algunos ya están reclamando protagonismo.

La historia dirá hasta dónde llegará Hall. Por ahora, su nombre comparte una página con Pelé. Y después de 69 años, eso ya es mucho más que una simple promesa.

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