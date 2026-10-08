Tigres vs Toluca, la revancha de los penales: hora en EE.UU. y dónde ver

Los felinos reciben a los escarlatas en un duelo con cuentas pendientes, mientras ambos buscan objetivos distintos en el Apertura 2026

Tigres no ve el partido como una revancha frente a Toluca / Mario Vázquez / AFP

Tigres y Toluca vuelven a verse las caras este viernes 9 de octubre, en duelo de la jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, siendo un partido que va mucho más allá de los tres puntos. Los felinos recibirán en el Estadio Universitario a los Diablos Rojos, el equipo que los dejó fuera en dos finales definidas desde los 11 pasos en poco menos de un año.

El recuerdo más reciente entre ambos equipos todavía está fresco. Toluca venció a Tigres en la final de la Concacaf Champions Cup de mayo de 2026 mediante una tanda de penales, después de un empate 1-1. La escena volvió a repetirse después de que los Diablos Rojos también se impusieran desde los 11 pasos en la final del Apertura 2025, cuando conquistaron el bicampeonato frente a los universitarios.

Ahora, la historia cambia de escenario y de competencia. El conjunto universitario tendrá el respaldo de su afición en el Volcán, mientras que los escarlatas llegan como uno de los equipos que pelean por mantenerse en lo más alto del Apertura 2026. El encuentro también será una oportunidad para que los felinos cobren una pequeña revancha ante un rival que se ha convertido en su verdugo reciente.

Tigres vs Toluca de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX: horario y transmisión en EE.UU.

Fecha: viernes 9 de octubre de 2026

viernes 9 de octubre de 2026 Estadio: Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León Hora: 11:00 p.m. ET /10:00 p.m. CT / 8:00 p.m. PT

11:00 p.m. ET /10:00 p.m. CT / 8:00 p.m. PT Dónde ver en EE.UU.: FOX Deportes

¿Cómo llegan Tigres y Toluca?

Tigres ocupa el puesto 15 con 10 puntos, después de conseguir dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Antes del receso por la Fecha FIFA, derrotó 1-0 a Puebla con un penal convertido por Juan Brunetta, resultado que terminó con una racha de cuatro jornadas sin ganar.

El problema para los universitarios ha estado frente al arco. Tigres suma apenas 10 goles en el torneo y recibió 13, mientras que en sus últimos cinco partidos de Liga MX, únicamente consiguió marcar dos veces. Frente a Toluca, necesitará mucho más que solidez defensiva si pretende dar un golpe ante uno de los ataques más productivos del campeonato.

Los Diablos Rojos, en cambio, llegan como líderes con 20 puntos, producto de seis triunfos, dos empates y dos derrotas. América también suma 20 unidades y tiene un partido pendiente, por lo que Toluca necesita seguir sumando para conservar la primera posición. Su balance ofensivo es de 23 goles a favor y 12 en contra.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Antonio Mohamed pareciera no atravesar por su mejor momento. Empató 3-3 con Cruz Azul en su última presentación, con un doblete de Alexis Vega, después de caer 2-3 ante Santos Laguna. Toluca también acumula dos jornadas sin ganar, aunque mantiene una ofensiva capaz de cambiar un partido con jugadores como Vega, Paulinho y Helinho. Y en la fecha FIFA, también cayeron frente a Monterrey, en partido disputado en Texas.

La cita en el Universitario tendrá, por eso, un ingrediente especial para ambos. Tigres necesita puntos para salir de la parte baja y Toluca quiere conservar el liderato, aunque en esta ocasión, nada quedará definido desde una tanda de penales.

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