Nuevas reglas para entrar al Salón de la Fama de la NFL: cómo funcionará la selección a partir de 2027

Canton estrenará en 2027 un nuevo proceso para elegir a sus inmortales, con menos votantes y una competencia más abierta.

La elección de la Clase 2027 será diferente | NICK CAMMETT / GETTY IMAGES VIA AFP

El Salón de la Fama de la NFL abrirá una nueva etapa en 2027 con un sistema de selección más compacto, directo y exigente. Canton aprobó una reforma profunda de sus estatutos que cambiará el número de votantes, las categorías de los candidatos y la dinámica de una de las decisiones más esperadas cada año dentro del futbol americano.

La elección de la Clase 2027 ya no tendrá el mismo camino que siguieron las generaciones anteriores. El objetivo es que jugadores retirados, entrenadores y contribuyentes sean evaluados dentro de una estructura más uniforme, con menos intermediarios y una discusión final cara a cara durante la semana del Super Bowl.

One year after Bill Belichick got denied entry in his first year of eligibility, the Pro Football Hall of Fame has overhauled its selection process ahead of the 2027 election. pic.twitter.com/gxitlo9OKZ — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 4, 2026

El nuevo modelo también modificará la cantidad de nuevos integrantes que podrá recibir el recinto. Desde 2027, el grupo anual de inmortales podrá tener entre tres y siete nombres. No habrá boletos reservados ni ingresos automáticos. Cada candidato deberá atravesar una selección más concentrada hasta alcanzar el respaldo necesario para recibir la famosa chaqueta dorada de Canton.

Menos votantes y una discusión presencial

El primer gran ajuste estará en el comité de selección. El Salón de la Fama reducirá su grupo de 50 a 28 integrantes. De ellos, 25 tendrán derecho a voto durante la elección anual, mientras que tres participarán en las reuniones sin poder emitir sufragio. Esa condición de no votante podrá rotar entre los miembros del grupo.

El comité también dejará atrás el formato que incluía un representante vinculado con cada una de las 32 franquicias de la NFL. La nueva estructura tendrá 27 selectores generales y un representante de la Pro Football Writers of America. Con ese cambio, Canton busca que la conversación se concentre en la carrera y el impacto real de cada aspirante, sin una representación fija por mercado.

Otra novedad importante es el regreso de las reuniones en persona. Luego de varios años con sesiones virtuales, el debate final entre los selectores volverá a realizarse de forma presencial. El encuentro se celebrará cerca de la semana del Super Bowl, un detalle que le devolverá peso a las presentaciones, a las preguntas directas y a la discusión entre los responsables de decidir.

Además, una sola persona externa al comité hará las presentaciones iniciales de todos los candidatos. El cambio pretende garantizar que cada figura sea introducida bajo un mismo criterio y evitar ventajas derivadas del prestigio, las conexiones o la capacidad de defensa de un selector en particular.

Cómo será la nueva ruta para convertirse en inmortal en Canton

La reforma elimina la antigua separación entre jugadores de la era moderna y candidatos seniors. A partir de 2027, todos los exjugadores serán considerados en una misma categoría, independientemente del tiempo que haya pasado desde su retiro.

Antes, los jugadores que cumplían 25 años retirados pasaban a la categoría de seniors y tenían un proceso distinto. Ahora, una estrella que se retiró recientemente podrá ser comparada en el mismo grupo con una leyenda cuya carrera terminó hace varias décadas. El Salón de la Fama sostiene que esta fórmula permitirá revisar los méritos de cada uno con una visión más amplia del juego y de su legado.

La ruta comenzará con una lista de 50 nominados. Esa lista bajará a 25 semifinalistas y después a 13 finalistas. A ellos se unirán un candidato de entrenadores y otro de contribuyentes, para formar un grupo de 15 figuras que llegará a la discusión definitiva.

El proceso final reducirá los 15 nombres a 10 y después a siete. Cada uno de los 25 votantes podrá seleccionar hasta seis candidatos. Para ser elegido, un aspirante deberá recibir el respaldo del 80% del comité, es decir, al menos 20 votos.

Tampoco habrá continuidad asegurada para quienes se queden cerca. Los candidatos que alcancen la ronda final de siete y no sean elegidos deberán volver a superar las etapas del proceso al año siguiente. Jugadores como Willie Anderson, Marshal Yanda y Terrell Suggs, finalistas en 2026, tendrán que regresar al grupo general de aspirantes en vez de mantener automáticamente su lugar en la boleta final.

Cambios tras la controversia generada por la votación a Bill Belichick

Los cambios llegan meses después de una de las decisiones más comentadas en la historia reciente del Salón de la Fama. Bill Belichick, ganador de seis Super Bowls como entrenador en jefe y arquitecto de la histórica era de los New England Patriots, no logró ingresar a la Clase 2026 en su primer año de elegibilidad.

La ausencia de Belichick provocó sorpresa entre aficionados, analistas y figuras de la NFL. Su carrera parecía reunir los argumentos suficientes para una entrada inmediata a Canton, pero no alcanzó el porcentaje requerido bajo el sistema anterior. El histórico entrenador volverá a ser elegible en 2027, ahora bajo las reglas renovadas.

El Salón de la Fama explicó que la revisión de sus estatutos ya estaba en marcha desde hacía cerca de dos años y medio, aunque el caso de Belichick puso el foco sobre una discusión que venía creciendo. La elección de 2027 tendrá nuevas reglas y una atención enorme, porque marcará el estreno de un modelo que pretende dar más claridad a la ruta hacia la inmortalidad en Canton.

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