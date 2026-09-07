Los 9 lanzadores con más salvamentos en la historia de MLB: ¿en qué lugar queda Aroldis Chapman?

Chapman se une a una selecta lista de los mejores cerradores de las Grandes Ligas tras alcanzar su salvado número 400

Chapman llegó a 400 juegos salvados en MLB | GREG FIUME / GETTY IMAGES VIA AFP

Aroldis Chapman logró entrar a una selecta lista de los mejores cerradores en la historia de las Grandes Ligas. Con un ponche a 101 millas por hora, el zurdo cubano cerró la victoria de los Boston Red Sox sobre los Orioles de Baltimore y alcanzó su salvamento número 400. Ese número lo convierte en el noveno lanzador en la historia de la MLB en llegar a esa cifra desde que los salvamentos se volvieron estadística oficial en 1969.

Chapman debutó en 2010 con Cincinnati y desde entonces se ha mantenido como uno de los brazos más potentes del bullpen, incluso cuando el paso del tiempo le ha exigido ajustar su repertorio.

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Este hito no solo habla de su velocidad, también refleja su capacidad para adaptarse y seguir siendo decisivo en los momentos clave pese a sus 38 años. Chapman ya había sumado temporadas con 30 o más salvamentos y ahora se une a un grupo entre los que se encuentran los máximos exponentes del rol de cerrador en el béisbol moderno.

Los 9 lanzadores con más salvamentos en la historia de la MLB

La lista de los máximos salvadores de todos los tiempos es un recorrido por algunas de las carreras más longevas y dominantes en el rol de cerrador. Estos son los nueve pitchers con más salvamentos en la historia de la MLB después del logro de Chapman:

Mariano Rivera – 652 salvamentos Trevor Hoffman – 601 salvamentos Kenley Jansen – 493 salvamentos Lee Smith – 478 salvamentos Craig Kimbrel – 441 salvamentos Francisco Rodríguez – 437 salvamentos John Franco – 424 salvamentos Billy Wagner – 422 salvamentos Aroldis Chapman – 400 salvamentos

El panameño Marino Rivera sigue estando en una categoría aparte, no solamente por su cifra de salvados. Hay que recordar que se trata del único miembro del Salón de la Fama que ha sido elegido por unanimidad en la historia de MLB. A él le siguen nombre como los de Trevor Hoffman, que con su cambio de velocidad letal, se mantuvo como el rey de la National League durante años. Jansen y Kimbrel representan la era moderna, con dominancia pura y temporadas interminables en la élite.

Chapman, por su parte, es el tercer zurdo en llegar a 400 salvamentos, junto a John Franco y Billy Wagner, y el tercero en activo en esta lista, al lado de Jansen y Kimbrel. Su camino lo llevó de Cincinnati a Yankees, Cubs, Rangers, Kansas City y ahora Boston, siempre con ese sello de intimidación que lo hizo famoso.

Chapman sigue allanando su camino rumbo al Salón de la Fama

Cada salvamento que agrega el cubano hace que sea mas necesario preguntarse si ¿es Chapman un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown? Con 400 en la mochila y todavía activo, el zurdo cubano tiene tiempo para seguir escribiendo su nombre junto a los grandes.

No muchos pueden presumir de mantenerse en la élite durante más de 15 temporadas y seguir siendo la última opción del mánager en los momentos decisivos. Chapman ya tiene varios récords a su favor, incluyendo temporadas con 30 o más salvamentos y una presencia constante en postemporada, algo que los votantes de Cooperstown valoran mucho.

Además, su estilo lo ha convertido en un cerrador inolvidable. Sus rectas que superan las 100 millas por hora se han convertido en su sello en cada una de sus salidas. Los cerradores que llegan al Salón de la Fama no solo necesitan estadísticas, también necesitan haber marcado una época. Chapman, sin duda, lo hizo.

Si sigue sumando salvamentos y se mantiene saludable, podría terminar su carrera entre los cinco mejores de todos los tiempos. Eso, sumado a su impacto global como uno de los pitchers latinos más reconocidos, le da un peso extra en la balanza. El camino todavía está abierto y cada juego es una nueva oportunidad para seguir allanando esa ruta hacia la inmortalidad.

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