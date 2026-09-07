Susto en Houston: Geraldo Perdomo sale del juego tras recibir un batazo en la cabeza

Una línea de Ketel Marte golpeó a Geraldo Perdomo en el casco y obligó a detener el juego entre Arizona y Houston por varios minutos.

Perdomo pudo abandonar el terreno por su pie| TIM WARNER / GETTY IMAGES VIA AFP

El Daikin Park en Houston vivió minutos de terror durante la jornada de este domingo. El dominicano Geraldo Perdomo quedó tendido sobre el terreno luego de recibir en el casco una línea de 93 millas por hora conectada accidentalmente por su compañero Ketel Marte, durante el duelo entre los Arizona Diamondbacks y los Houston Astros.

La acción ocurrió al inicio del tercer inning, justo después de que Perdomo abriera el capítulo con un sencillo. El campocorto se encontraba en primera base y arrancó rumbo a segunda cuando Marte conectó una pelota durísima que siguió directamente su trayecto. Perdomo intentó apartarse y protegerse, pero no tuvo tiempo suficiente. La pelota impactó el costado de su casco y el dominicano cayó de inmediato sobre la grama.

Arizona's Geraldo Perdomo was struck in the head by a 93 mph line drive off the bat of teammate Ketel Marte and was down a few minutes before walking off the field without assistance. pic.twitter.com/3ig1cNyrug — Brian McTaggart (@brianmctaggart) September 6, 2026

Fueron minutos de enorme preocupación para Arizona. Compañeros, cuerpo técnico y jugadores de Houston se acercaron mientras el personal médico atendía al pelotero de 26 años. Ketel Marte se arrodilló cerca de la jugada, visiblemente afectado por lo ocurrido, en una escena que demostró que un batazo puede cambiarlo todo en cuestión de segundos.

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Perdomo abandonó el terreno por su propio pie

La conexión de Marte salió a 93 mph, una velocidad que ayuda a entender la crudeza de la escena. No fue un batazo elevado ni una pelota con tiempo para reaccionar. Fue una línea violenta, baja y directa, con Perdomo atrapado en plena carrera entre primera y segunda base.

El shortstop de los Diamondbacks permaneció durante algunos minutos acostado boca arriba, mientras era evaluado por los trainers. En el parque el nerviosismo fue evidente mientras el jugador era atendido.

Perdomo logró sentarse después de recibir atención médica, conversó con el cuerpo médico y finalmente pudo levantarse para abandonar el terreno por su propio pie. El público en Houston respondió con aplausos, un gesto natural ante una situación que fue mucho más allá de la rivalidad entre Arizona y los Astros.

La jugada además terminó con Perdomo out por interferencia del corredor, aunque esa decisión quedó completamente en segundo plano. La prioridad era conocer el estado físico del jugador dominicano.

Torey Lovullo da una actualización alentadora

Tras la victoria de Arizona 3-2, el manager Torey Lovullo ofreció un parte tranquilizador. El dirigente confirmó que Perdomo sufrió una contusión en la cabeza, pero aclaró que no ingresó al protocolo de conmoción cerebral.

Lovullo explicó que el jugador no perdió el conocimiento y que respondió correctamente a las preguntas del personal médico. Perdomo presentó algo de mareo justo después del impacto, algo lógico tras un golpe de esa magnitud, aunque las evaluaciones iniciales resultaron negativas y el pelotero se sentía mejor al terminar el compromiso.

“Sentimos que esquivamos una bala”, expresó Lovullo al hablar de un momento que describió como algo que nunca había visto. Esa frase resume el alivio que quedó dentro del clubhouse de los Diamondbacks luego de un episodio que pudo haber tenido consecuencias mucho más serias.

Arizona mantendrá bajo observación al quisqueyano durante las próximas horas. La cautela es obligatoria cuando se trata de un golpe en la cabeza, incluso si el jugador abandona el campo caminando y muestra señales positivas tras la revisión.

Cambios de Arizona y mirada en Kansas City

Luego de la salida de Perdomo, Ildemaro Vargas dejó la primera base y pasó a cubrir el campocorto en la parte baja del tercer inning. Tim Tawa ingresó al partido para encargarse de la inicial, movimientos necesarios para que los Diamondbacks pudieran reorganizar su defensa en medio de un momento muy sensible.

El encuentro terminó siendo favorable para Arizona gracias a un jonrón de dos carreras de Nolan Arenado, resultado que permitió a los Diamondbacks llevarse dos de los tres juegos de la serie en Houston. Sin embargo, la imagen que quedó marcada fue la de Perdomo en el suelo y el inmediato respaldo de todo el equipo.

De cara a este lunes, Arizona iniciará una serie de tres juegos como visitante frente a los Kansas City Royals. Lovullo adelantó que esperan que Perdomo sea el campocorto titular para el primer duelo, una señal muy positiva dentro de la prudencia que exige su recuperación.

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