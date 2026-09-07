¡Regresa la NFL!: los partidos que ningún aficionado debe perderse de la Semana 1

La temporada 2026 arranca con una revancha del Super Bowl, una cita histórica en Australia y grandes duelos divisionales

Seahawks buscarán nuevamente el título / David Eulitt/ Getty Images via AFP

La espera terminó. La NFL está de regreso y la temporada regular 2026 arrancará con una Semana 1 poco convencional: el primer partido se disputará el miércoles 9 de septiembre y la cartelera ofrecerá desde una revancha del Super Bowl hasta un histórico duelo en Australia.

Para los aficionados hispanos de la NFL, hay varios encuentros que merecen un lugar prioritario en tu agenda de la semana para que destinen un par de horas frente al televisor y no perderse ningún detalle del arranque de una nueva campaña.

Los partidos de la Semana 1 de la NFL 2026 que no debes perderte

Patriots vs. Seahawks: la revancha que abre la temporada

No podía existir un mejor argumento para inaugurar la campaña. Los Seahawks, actuales campeones de la NFL, volverán a enfrentarse con los Patriots en una reedición del Super Bowl LX. El ingrediente adicional será observar cómo llega Drake Maye a un escenario de máxima presión frente a un Seattle que intentará comenzar la defensa de su título con autoridad.

49ers vs. Rams: la NFL hace historia en Australia

La rivalidad de la NFC West viajará hasta Melbourne para convertirse en el primer partido de temporada regular de la NFL disputado en Australia. El escenario, el Melbourne Cricket Ground, ya garantiza un espectáculo distinto, pero el verdadero atractivo estará en una división donde cada enfrentamiento puede tener consecuencias directas en la lucha por los playoffs.

Bills vs. Texans: un examen de alto voltaje en la AFC

Si la pregunta es cuál puede ser el partido con mayor peso competitivo de la primera jornada, este duelo tiene argumentos de sobra. Josh Allen y el ataque de Buffalo se medirán con una defensiva de Houston que buscará incomodar a uno de los quarterbacks más peligrosos de la liga, mientras C.J. Stroud tendrá la oportunidad de marcar territorio desde el comienzo.

Packers vs. Vikings: una rivalidad que nunca necesita presentación

Hay partidos que trascienden el momento de sus protagonistas y este es uno de ellos. Green Bay visitará el U.S. Bank Stadium en un duelo divisional de la NFC North, con Jordan Love como uno de los nombres a seguir. La intensidad, el ambiente y el conocimiento mutuo entre ambos equipos hacen de este encuentro una parada obligatoria para cualquier aficionado.

Cowboys vs. Giants: el clásico televisivo del domingo

El Sunday Night Football pondrá frente a frente a dos de los equipos con mayor impacto entre los aficionados hispanos en EE.UU. Dak Prescott y los Cowboys comenzarán como visitantes ante un rival de la NFC East que conoce perfectamente la importancia de estos partidos. Puede que no sea el duelo más atractivo sobre el papel, pero sí uno de los que difícilmente pasan inadvertidos.

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Broncos vs. Chiefs: Mahomes vuelve al escenario principal

La Semana 1 tendrá un cierre de lujo con otra rivalidad divisional. Patrick Mahomes regresará al Arrowhead Stadium después de su proceso de recuperación y tendrá enfrente a Bo Nix y unos Broncos que intentarán sorprender en territorio enemigo. El horario de Monday Night Football añade todavía más presión a un partido que puede establecer desde temprano el tono de la AFC West.

Entre un campeón defendiendo su corona, una rivalidad internacional inédita y varios enfrentamientos divisionales, los partidos de la Semana 1 de la NFL ofrecen suficientes historias para convertir el arranque de 2026 en una jornada que ningún aficionado debería perderse.

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