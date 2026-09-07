¿Puede un umpire obligar a un jugador a cambiar su uniforme? Esto dicen las reglas de MLB en 2026

El caso de Hancel Rincón abrió un debate sobre los límites de los umpires y qué cambios de uniforme sí pueden exigir durante un juego

Hancel Rincón debutó con Cardinals | J. Edmonds | Getty Images vía AFP

La polémica entre Hancel Rincón y el umpire Doug Eddings durante el debut del dominicano con los St. Louis Cardinals que aprovecharon la ronda de traspasos para hacer algunos movimientos puso bajo la lupa una pregunta poco habitual en el béisbol de MLB.

¿Hasta dónde puede llegar un umpire cuando considera que un jugador debe modificar su uniforme o equipamiento? La respuesta depende de algo fundamental: que exista una infracción concreta de las reglas, no simplemente una cuestión de estilo.

A diferencia de Joshua Báez quien hizo historia en su debut en MLB con tres jonrones para cumplir el sueño de Grandes Ligas, el episodio ocurrió el viernes 4 de septiembre en Coors Field tuvo tintes distintos.

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Rincón llevaba la gorra ligeramente inclinada cuando Eddings intervino y le pidió que la acomodara antes de continuar. El lanzador obedeció, pero la decisión provocó el enojo del manager de St. Louis Cardinals, Óliver Mármol, quien terminó expulsado después de reclamar al umpire.

Cuándo sí puede intervenir un umpire sobre el uniforme

La MLB sí contempla situaciones en las que un jugador no puede continuar utilizando determinada parte de su uniforme o equipo.

Una de ellas es la uniformidad del equipo. La Regla 3.03 establece que los jugadores deben utilizar uniformes idénticos en color, detalles y estilo, y señala que un pelotero cuyo uniforme no cumpla con las características establecidas no puede participar en el encuentro.

Eso significa que si un jugador aparece con una pieza que claramente rompe las condiciones reglamentarias del uniforme, el cuerpo arbitral tiene fundamentos para exigir una corrección antes de permitirle continuar.

MÁS INFORMACIÓN: Rafael Devers alcanzó una marca histórica con los Giants También existen restricciones relacionadas con elementos que puedan distraer al bateador. El reglamento contempla limitaciones sobre materiales que reflejen la luz o puedan interferir con la acción del juego.

En otras palabras, la autoridad del umpire no desaparece cuando el problema está relacionado con la ropa o el equipamiento. Pero debe existir una razón vinculada con las reglas, la seguridad o el desarrollo normal del partido.

La gorra de Rincón no encajaba en esas situaciones

Ahí está el detalle que convirtió el caso en noticia. Llevar la gorra ligeramente ladeada no constituye por sí mismo una violación del reglamento de MLB, de acuerdo con lo ocurrido y con las explicaciones posteriores.

Eddings dijo que un jugador de Colorado había preguntado por la inclinación de la gorra. Inicialmente se relacionó esa inquietud con el receptor Hunter Goodman, pero el propio jugador negó haber hecho ese comentario. El umpire tampoco identificó públicamente al jugador que supuestamente había planteado la cuestión.

La situación terminó teniendo una consecuencia todavía más llamativa. Al día siguiente, jugadores de los Cardinals y de los Rockies utilizaron sus gorras ladeadas como gesto de solidaridad con Rincón. Posteriormente, Eddings se disculpó personalmente con el novato.

Por eso, la respuesta corta a la pregunta es sí, un umpire puede ordenar que un jugador cambie o ajuste parte de su uniforme cuando existe una infracción reglamentaria. Lo que no aparece respaldado de la misma manera es imponer una determinada forma de llevar una gorra únicamente porque al umpire le parezca más apropiada.

El caso de Rincón terminó siendo una buena muestra de la diferencia entre hacer cumplir una regla y aplicar una preferencia personal. Y en una liga donde los umpires tienen una enorme responsabilidad sobre el terreno, esa frontera importa tanto como cualquier otra decisión durante un partido.

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