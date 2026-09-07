Los fichajes de la MLS que cambiaron el mercado en el verano de 2026

Griezmann, Lewandowski, Casemiro y otras figuras elevaron el nivel competitivo de la MLS después del Mundial

Robert Lewandowski llegó a Chicago Fire | O. Vanni | Getty Images vía AFP

La MLS 2026 cerró una de sus ventanas de verano más ambiciosas con incorporaciones como Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Casemiro, Breel Embolo y Allan Saint-Maximin, además de apuestas importantes por jugadores en plena madurez como Morgan Whittaker y Jack Harrison.

La liga no solo sumó nombres reconocidos como el de Robert Lewandowski quien llega con un legado que pocos pueden igualar: varios de estos fichajes ya están teniendo impacto directo en la pelea por los playoffs o en la interna de los equipos como ha ocurrido con Antoine Griezmann y los jóvenes en la plantilla de Orlando City.

La ventana secundaria terminó el 2 de septiembre y tuvo una particularidad: por primera vez en dos décadas, salvo la excepción de 2020, se extendió hasta septiembre, permitiendo a los clubes reforzarse prácticamente hasta la recta final de la temporada.

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El movimiento confirma, además, que la MLS está buscando algo más que estrellas veteranas. El mercado combinó futbolistas consagrados con jugadores todavía capaces de ofrecer varios años de rendimiento al máximo nivel.

Griezmann y Lewandowski pusieron el nombre de la MLS en primer plano

El fichaje de Antoine Griezmann por Orlando City fue uno de los grandes golpes del verano. El campeón del mundo llegó después de una extensa etapa en el Atlético de Madrid y rápidamente comenzó a responder en la cancha. En sus primeras ocho participaciones en MLS registra cinco goles y tres asistencias, mientras Orlando sumaba 11 puntos en ese tramo.

Robert Lewandowski, por su parte, aterrizó en Chicago Fire después de su etapa en el Barcelona. La llegada generó dudas porque reemplazó a Hugo Cuypers, quien había sido uno de los grandes goleadores de la liga, pero el polaco necesitó poco tiempo para comenzar a marcar diferencias.

Su adaptación también resulta interesante porque demuestra que el atractivo del mercado no está únicamente en el nombre del jugador, sino en lo que todavía puede producir dentro del campo.

Y si hay un movimiento que conecta directamente con una de las grandes potencias actuales de la MLS, ese es el de Casemiro al Inter Miami. El brasileño aporta experiencia, calidad para manejar la pelota y capacidad para darle otra dimensión al mediocampo de un equipo construido alrededor de Lionel Messi. Sin embargo, su llegada también dejó una pregunta pendiente: cómo encontrar el equilibrio defensivo necesario para aprovechar sus virtudes.

El mercado también apostó por velocidad, juventud y futuro

Atlanta United apostó fuerte por Breel Embolo, delantero suizo que llegó después de un buen Mundial. Su fortaleza física y capacidad para jugar de espaldas al arco ofrecen un perfil diferente para el ataque de los Five Stripes. El club habría invertido alrededor de 18 millones de dólares en la operación.

Otro movimiento importante fue el de André Luiz al Sporting Kansas City, en un traspaso reportado en 18 millones de dólares más variables, récord para el club. El extremo brasileño aporta velocidad y desequilibrio, dos características que pueden transformar un ataque que necesita mayor profundidad.

Morgan Whittaker también merece atención. Colorado Rapids pagó un récord de 10.7 millones de dólares por el extremo inglés, después de una temporada con 14 goles y siete asistencias en el Championship.

La lista se completa con nombres como Allan Saint-Maximin, Brais Méndez, Sergi Roberto, Jack Harrison y Elias Achouri, incorporaciones que amplían todavía más la variedad del mercado. Harrison, por ejemplo, comenzó con seis asistencias en apenas cuatro titularidades con New England.

Más allá de cifras y apellidos, el mensaje de esta ventana es claro: la MLS está dejando de depender de una sola generación de estrellas. El mercado de 2026 mezcló figuras mundiales, futbolistas en plena madurez y talento emergente, una combinación que puede elevar el nivel de la liga mucho más allá de la temporada actual.

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