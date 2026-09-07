MLS vs Liga MX: las 5 diferencias que todo aficionado debe conocer

Dos ligas, dos modelos y una rivalidad cada vez mayor: estas son las claves para entender cómo funciona el fútbol en México y Estados Unidos

Columbus Crew cayó en Leagues Cup ante América | H. How | Getty Images vía AFP

La comparación entre Liga MX y MLS en 2026 ya no puede reducirse a decidir cuál campeonato es mejor. Aunque ambas compiten por el protagonismo del fútbol en Norteamérica, sus calendarios, formatos de competencia, reglas para construir plantillas y mecanismos para desarrollar jugadores son muy distintos.

Para el aficionado que sigue a clubes de ambos países, conocer esas diferencias ayuda a entender por qué un equipo puede dominar durante un torneo corto en México y enfrentar un escenario completamente diferente en Estados Unidos.

Y la Leagues Cup 2026 que enfrentó a los mejores clubes de ambas ligas terminó de convertir esa comparación en una rivalidad directa.

Los equipos de la MLS buscaban romper con la hegemonía de la Liga MX, sin embargo, quedaron fuera de las semifinales y la final que terminó con victoria del Toluca 2-0 frente a Monterrey.

Las 5 diferencias entre la MLS y la Liga MX

1. Dos calendarios que plantean retos completamente diferentes

La primera gran diferencia está en la manera de disputar la temporada. La Liga MX mantiene dos torneos, Clausura y Apertura, con 18 equipos y 17 partidos de fase regular por campeonato. Después llega la Liguilla, donde la posición obtenida durante la fase regular puede representar una ventaja importante.

La MLS, en cambio, tiene 30 clubes divididos en las conferencias Este y Oeste. Cada equipo juega 34 encuentros de temporada regular, 17 como local y 17 como visitante.

La diferencia cambia por completo la forma de medir la consistencia. En México, un club puede recuperarse rápidamente entre el Clausura y el Apertura; en MLS necesita mantener un rendimiento competitivo durante una campaña mucho más extensa.

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2. La Liguilla no funciona como los playoffs de MLS

Otro punto que suele generar confusión es la fase final.

En Liga MX, los ocho primeros lugares avanzan a la Liguilla y las eliminatorias tradicionales se disputan a ida y vuelta. La posición en la tabla puede convertirse en una ventaja deportiva si existe empate en el marcador global durante determinadas rondas.

En MLS, el camino es diferente. Los siete mejores de cada conferencia clasifican directamente a la primera ronda, mientras que los equipos ubicados en los lugares ocho y nueve disputan un Wild Card a partido único. Después llega una serie al mejor de tres partidos, antes de las semifinales y finales de conferencia, que son a eliminación directa.

3. La MLS tiene un sistema salarial mucho más estructurado

Aquí aparece una de las diferencias más importantes fuera de la cancha. La MLS utiliza un Salary Budget centralizado. Para 2026, cada club cuenta con un presupuesto salarial de 6.425 millones de dólares y un cargo salarial máximo de 803,125 dólares por jugador, aunque existen mecanismos que permiten superar esas restricciones.

Ahí entran los Designated Players, el General Allocation Money y la U22 Initiative. Es precisamente este sistema el que permite a los clubes incorporar grandes figuras sin que todo su salario tenga el mismo impacto sobre el presupuesto.

La Liga MX opera bajo un esquema diferente de control económico y registro de jugadores, por lo que no resulta preciso reducir la comparación a decir que una liga tiene límite salarial y la otra no.

4. También cambia la manera de formar jóvenes

México y Estados Unidos buscan desarrollar talento, pero utilizan caminos diferentes.

En Liga MX existen categorías para jugadores Formados en México y No Formados en México, además de reglas específicas relacionadas con la participación de jóvenes. Durante 2025-26, incluso existió una obligación de minutos para futbolistas jóvenes formados en México.

La MLS apuesta por mecanismos como Homegrown Players, Generation adidas y U22 Initiative, que facilitan la incorporación y desarrollo de futbolistas jóvenes dentro de su estructura.

5. La Leagues Cup convirtió la rivalidad en una comparación real

La quinta diferencia está fuera de las ligas, pero quizá sea la más interesante para el aficionado: ambas competencias ya tienen un escenario común para medirse.

La Leagues Cup 2026 reunió a 18 clubes de Liga MX y 18 de MLS, con tres partidos iniciales para cada equipo y cuatro clasificados por liga a la fase eliminatoria.

Y este año el resultado fue contundente: Toluca, León, América y Monterrey ocuparon las cuatro plazas de semifinales, dejando a la MLS sin representantes.

Después, Toluca venció 2-0 a Monterrey en la primera final entre dos clubes mexicanos de la era moderna del torneo y conquistó el título.

El resultado no resuelve para siempre la discusión sobre qué liga es mejor. Sí deja algo mucho más interesante: Liga MX y MLS tienen modelos distintos, pero ahora cuentan con suficientes puntos de contacto para que sus diferencias puedan medirse directamente dentro de la cancha.

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