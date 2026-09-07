Shohei Ohtani podría volver al lineup de Dodgers este lunes, pero se aleja su regreso como pitcher

Ohtani apunta a regresar como bateador designado ante Cincinnati, pero los Dodgers no quieren arriesgar su brazo.

Ohtani regresa al lineup de los Dodgers | JAYNE KAMIN-ONCEA / GETTY IMAGES VIA AFP

Shohei Ohtani podría volver este lunes al lineup de los Los Angeles Dodgers como bateador designado, justo a tiempo para el inicio de una serie que tiene aroma de octubre ante los Cincinnati Reds. El japonés se perdió los últimos cuatro juegos por molestias en la rodilla izquierda y el bíceps derecho, pero Dave Roberts confía en que la recuperación le permita estar disponible en Dodger Stadium.

El regreso no tendrá una bienvenida sencilla. Ohtani se encontraría con Chase Burns, uno de los brazos más dominantes de la temporada en Grandes Ligas. El derecho de Cincinnati llega con marca de 15-3, efectividad de 2.79 y 171 ponches en 145.1 entradas, números que lo colocan como una amenaza seria para cualquier orden al bate. Además, los Reds han diseñado un plan para cuidar su carga de trabajo durante septiembre, con Brandon Williamson listo para aparecer detrás de él.

Shohei Ohtani will be hitting leadoff tonight, per Dave Roberts 🚨 pic.twitter.com/nfdkGG0ifa — Dodgers Nation (@DodgersNation) September 7, 2026

Para los Dodgers, tener nuevamente a Ohtani con el madero representa una inyección enorme en la recta final. El astro japonés acumula promedio de .279, 30 cuadrangulares, 80 carreras impulsadas, 89 anotadas y OPS de .906, una producción de élite aun en medio de un calendario cargado y los problemas físicos que lo han acompañado desde antes de la pausa del Juego de Estrellas.

Shohei Ohtani apunta a volver como bateador designado

Los Dodgers han manejado con mucha cautela el caso de Ohtani. Roberts explicó que el japonés estuvo disponible para entrar como emergente durante el cierre de la serie ante Washington y que la expectativa era verlo de vuelta en la alineación este lunes, siempre que no surgiera una molestia de última hora. El descanso parece haber ayudado a calmar tanto el problema en el bíceps como la inflamación de la rodilla.

No es una ausencia menor. Cuando Ohtani está sano, el ataque de Los Dodgers eleva su nivel, no en vano pese a las lesiones suma 30 jonrones. Su presencia obliga a los pitchers a trabajar con más cuidado, lo que muchas veces abre oportunidades para el resto de la alineación.

El último encuentro de Ohtani fue el 2 de septiembre ante los St. Louis Cardinals. En ese juego se fue de 4-0, recibió una base por bolas y anotó una carrera, aunque ponchó cuatro veces. Después de esa jornada, el equipo decidió volver a darle descanso y evitar riesgos innecesarios en un punto clave del calendario.

Chase Burns pone a prueba al lineup de Dodgers

Burns no llega a Los Ángeles como un pitcher más del calendario. El derecho de los Reds ha sido una de las sensaciones de 2026, con 15 triunfos, apenas tres derrotas, efectividad de 2.79 y un WHIP de 1.16. Sus 171 ponches reflejan su capacidad para dominar turnos, especialmente cuando encuentra ritmo con sus pitcheos de poder.

Ohtani, si finalmente ve acción como designado, tendrá que reencontrarse rápido con el timing ante un abridor que viene de una temporada muy consistente. Para los Dodgers no se trata solo de recuperar a su estrella, sino de hacerlo sin exponerlo de más y sin pedirle que cargue con todo el peso ofensivo desde el primer día.

Los Reds también saben que será una prueba exigente. Burns tendrá enfrente a una ofensiva profunda, con experiencia en juegos grandes y acostumbrada a castigar cualquier error.

MÁS INFORMACIÓN: Dodgers tienen mucho en juego ante Braves en la pelea por el liderato de la Liga Nacional

El regreso de Ohtani como lanzador en 2026 se aleja

La noticia positiva sobre el bate de Ohtani viene acompañada de una realidad mucho menos alentadora en el montículo. Todo indica que su regreso como pitcher en 2026 es cada vez más improbable. Ohtani no lanza desde el 3 de julio, cuando trabajó seis innings ante los San Diego Padres, permitió tres carreras limpias y ponchó a nueve rivales. Esa salida podría terminar siendo su última del año.

En 14 aperturas, Ohtani dejó una marca de 8-2 con 1.79 de efectividad, 95 ponches y WHIP de 0.95 en 85.2 innings. Son cifras que explican por qué Los Dodgers extraña tanto su versión desde la loma. Sin embargo, la inflamación en la rodilla izquierda, sumada a las molestias en el bíceps derecho y el freno en su progresión de lanzamientos, cambió el panorama.

Roberts no ha cerrado oficialmente la puerta, aunque sus declaraciones apuntan a que el calendario ya juega en contra. Los Dodgers prefieren tener a Ohtani saludable para los playoffs antes que acelerar un retorno que comprometa su brazo. La organización parece entender que el aporte de su superestrella como bateador designado puede ser decisivo en octubre, incluso si su temporada como pitcher ya quedó prácticamente en pausa.

En paralelo, el equipo también lidia con la baja del receptor Dalton Rushing, colocado en la lista de lesionados de 10 días por molestias en el codo derecho. Son días de ajustes para Roberts, pero el regreso de Ohtani le devuelve a Los Dodgers una pieza capaz de transformar cualquier juego con un swing.

Te puede interesar: