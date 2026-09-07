Las novedades tácticas del Kily González que pueden hacer más peligroso a Messi en Inter Miami

El nuevo técnico todavía espera sus permisos de trabajo, pero su idea de juego ya permite imaginar un Inter Miami diferente

Lionel Messi estará cobijado por el Kily | L. Fernandez | Getty Images vía AFP

Hace un par de semanas Cristian ‘Kily’ González fue elegido como nuevo entrenador del Inter Miami y aunque no estuvo presente en el duelo en que Inter Miami y Atlanta United empataron 2-2, porque espera los permisos de trabajo correspondientes en Estados Unidos, su llegada genera conversación.

Mientras Guillermo Hoyos continúa de manera provisional, a la espera de ver las novedades tácticas que implementará el Kily González en este nuevo reto, existe una pregunta especialmente interesante: ¿cómo cambiará el funcionamiento de Lionel Messi cuando el Kily tome el control?

La respuesta puede estar menos relacionada con pedirle más cosas al capitán y más con todo lo contrario. El modelo que González desarrolló en sus anteriores equipos contempla estructuras capaces de proteger al futbolista creativo y darle libertad cerca del área. En un Inter Miami que ha tenido problemas para sostener el equilibrio defensivo, esa modificación podría terminar beneficiando directamente a Messi quien fue elegido como Jugador de la Jornada 23.

Además, el contexto invita a ser cuidadosos. Messi acaba de protagonizar una actuación extraordinaria ante Montreal, con cuatro goles y una asistencia en el triunfo 7-1, demostrando que su capacidad para decidir partidos continúa intacta.

Una defensa de tres para liberar al capitán

Una de las novedades más interesantes que podría introducir González es el regreso a una estructura con tres defensores centrales y carrileros. Durante su etapa en Unión de Santa Fe utilizó con frecuencia el 5-3-2, mientras que en Rosario Central trabajó con sistemas como el 4-3-3 y el 4-3-1-2.

Llevado al plantel de Miami, el dibujo permitiría colocar una línea de tres centrales y utilizar a jugadores como Sergio Reguilón y Facundo Mura para darle amplitud al ataque. La idea es sencilla: los carrileros obligan a la defensa rival a abrirse y generan espacios por dentro. Allí es donde Messi puede recibir con mayor libertad, de frente y cerca del área.

Esto resulta importante porque uno de los problemas que ha enfrentado el argentino es tener que retroceder demasiado para entrar en contacto con la pelota.

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Cuando Messi termina recibiendo cerca del círculo central, queda demasiado lejos de la zona donde realmente puede hacer daño y, además, aumenta su desgaste físico. El objetivo del Kily debería ser precisamente evitar ese escenario.

Casemiro y De Paul, dos piezas que pueden cambiarlo todo

La llegada de Casemiro y la presencia de Rodrigo De Paul ofrecen al nuevo técnico herramientas para construir ese equilibrio. El brasileño puede funcionar como ancla delante de los centrales, mientras que De Paul tiene el recorrido necesario para cubrir espacios y ayudar en las transiciones.

Si esa estructura funciona, Messi podría quedar liberado de buena parte de las tareas de persecución por las bandas. En lugar de correr detrás de los laterales rivales, tendría la posibilidad de permanecer más cerca del último tercio, esperando el momento adecuado para recibir.

Pero existe una condición: el Kily tendrá que controlar su propia vocación de intensidad. En sus equipos anteriores hubo etapas en las que apostó por una presión agresiva y un bloque compacto. Con Messi en la cancha, una presión constante podría terminar siendo contraproducente si obliga al argentino a recorrer demasiados metros.

La alternativa parece clara: presionar con inteligencia, mantener al equipo corto y recuperar la pelota sin convertir el partido en una carrera de ida y vuelta.

También será fundamental que Inter Miami no se vuelva excesivamente defensivo. Un bloque demasiado bajo y la renuncia a la posesión obligarían nuevamente a Messi a iniciar las jugadas demasiado lejos del arco.

El Kily todavía no debuta oficialmente, pero su reto ya está definido. Si consigue darle equilibrio al Inter Miami sin quitarle libertad a Messi, podría encontrar una fórmula que haga más sostenible el fútbol del capitán y, al mismo tiempo, más competitivo al campeón de la MLS.

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