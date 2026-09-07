De 15 años de sequía a una era dorada: así es como Toluca volvió a dominar el fútbol mexicano

Los Diablos han cambiado su historia recientemente tras muchos años intentándolo: títulos en México, dominio internacional y una nueva mentalidad ganadora

Toluca sumó un título más a su vitrina / Maria Lysaker / Getty Images via AFP

Hubo un tiempo en el que hablar del Toluca como uno de los grandes del fútbol mexicano era hacerlo en pasado. Los Diablos Rojos tenían historia, campeonatos y una identidad reconocible, pero acumulaban una herida que parecía cada vez más difícil de cerrar: 15 años sin conquistar la Liga MX. Hoy, apenas 18 meses después de romper esa sequía, la conversación cambió por completo. El conjunto mexiquense pasó de perseguir su pasado a construir una nueva época dorada.

El punto de quiebre llegó con Antonio ‘Turco’ Mohamed. Su llegada no significó únicamente cambiar de entrenador, sino recuperar una característica que Toluca había perdido durante demasiados años: la capacidad de competir con autoridad cuando había un título de por medio. El argentino convirtió a un conjunto con buenos futbolistas en un equipo convencido de que las finales estaban hechas para ganarlas.

La primera prueba fue el Clausura 2025, cuando Toluca derrotó al América en el Nemesio Diez y terminó con la sequía liguera. Aquella conquista tuvo un valor que trascendía la undécima estrella: los Diablos vencieron al campeón defensor y evitaron que las Águilas alcanzaran el tetracampeonato. Meses después, el título frente a Tigres en el Apertura 2025 confirmó que aquello no había sido un golpe de suerte. Toluca era nuevamente campeón y, además, bicampeón.

Ahí comenzó a cambiar la dimensión del proyecto. Ganar una Liga MX podía representar el regreso de un gigante; ganar dos consecutivas demostraba que había algo más profundo. El Toluca de Mohamed encontró regularidad, fortaleza mental y una plantilla capaz de responder en distintos escenarios. En 18 meses, los Diablos pasaron de esperar un campeonato a prácticamente acostumbrarse a levantar trofeos.

Alexis Vega, el rostro de una generación ganadora

En esa transformación, Alexis Vega se convirtió en mucho más que un referente ofensivo. El atacante ha aparecido en momentos determinantes y su influencia se hizo especialmente visible en las finales que devolvieron a Toluca a la cima. Su talento para desequilibrar, generar ocasiones y asumir responsabilidades explica buena parte del salto competitivo del equipo.

A su lado, Paulinho aportó una cuota de gol que Toluca llevaba tiempo necesitando. El portugués no solo ganó protagonismo en el ataque, sino que se convirtió en una pieza decisiva desde su llegada, hasta conseguir el título de goleo en el Clausura 2025. Helinho, por su parte, aportó velocidad, imaginación y capacidad para romper partidos desde los costados. El brasileño representa esa clase de futbolista capaz de cambiar una final en una jugada, razones por las que hoy es visto por equipos del extranjero.

Y ahora aparece Federico Viñas, un delantero cuya incorporación amplía todavía más las alternativas ofensivas del campeón. La presencia del uruguayo permite pensar en un Toluca menos dependiente de una sola figura y con diferentes caminos para resolver partidos cerrados. Esa profundidad también explica por qué el equipo ha conseguido ser competitivo mientras acumula compromisos y finales.

Toluca también aprendió a ganar en EE.UU.

Hay otro detalle que no puede pasar inadvertido: a Toluca se le da muy bien ganar títulos en EE.UU. El club ha encontrado en territorio estadounidense un escenario habitual para sus celebraciones recientes, algo particularmente relevante en una época en la que el fútbol mexicano ha estrechado sus vínculos deportivos y comerciales con la MLS.

La conquista de la Campeones Cup 2025 fue una primera señal. Después llegó la Concacaf Champions Cup 2026, un trofeo que puso fin a una larga espera internacional y confirmó que el proyecto podía competir fuera de México. Y ahora, con la Leagues Cup 2026, los Diablos escribieron otra página histórica: se convirtieron en el primer club mexicano en conquistar el torneo bajo su nuevo formato, tras vencer 2-0 a Monterrey.

El significado de esta Leagues Cup va más allá de una copa adicional. Toluca volvió a EE.UU., enfrentó a un rival mexicano en la final y salió campeón. En un torneo diseñado precisamente para enfrentar a clubes de la Liga MX y la MLS, los Diablos terminaron imponiendo la jerarquía de un equipo que ya parece sentirse cómodo en ambos lados de la frontera.

De la oscuridad a una nueva identidad

La diferencia entre aquel Toluca que pasó 15 años sin títulos y el actual no se explica solamente por el entrenador o por la llegada de grandes jugadores. La transformación también está en la mentalidad. Antes, la pregunta era cuándo volvería a ser campeón; ahora, la discusión gira alrededor de cuántos trofeos más puede ganar.

Eso es lo que convierte este periodo en una auténtica era dorada. Toluca recuperó la Liga MX, consiguió el bicampeonato, volvió a imponerse internacionalmente y alcanzó los 12 títulos de liga para igualar a Chivas en el segundo lugar histórico del fútbol mexicano. Lo hizo, además, venciendo a rivales de gran peso y demostrando que puede ganar tanto en su casa como en los grandes escenarios estadounidenses.

Los 15 años de sequía no desaparecieron de la historia del club. Al contrario, son precisamente los que hacen más espectacular la transformación. Toluca no simplemente regresó a la cima: construyó en menos de 2 años una dinámica ganadora que parecía imposible cuando aquella larga espera comenzó. Ahora, ya no se trata de saber cuándo volverá a ganar. Se trata de preguntarse hasta dónde puede llegar este nuevo gigante.

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