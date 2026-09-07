Yankees quieren volver a México: Aaron Boone destaca la pasión de sus aficionados

El manager de New York recordó la experiencia de 2024 y dejó claro que los Yankees quieren regresar ante el cariño de los fans mexicanos

New York Yankees quiere volver a México | S. M. Haffey | Getty Images vía AFP

Los New York Yankees quieren volver a México, y Aaron Boone lo dejó claro al hablar sobre la relación especial que existe entre la franquicia de MLB y los aficionados mexicanos.

El manager de los Bombarderos del Bronx recordó con entusiasmo la visita a Ciudad de México en 2024 y destacó una pasión por el béisbol que, desde su perspectiva, resulta imposible pasar por alto.

No es una percepción aislada. Los Yankees que no saben qué ocurre con Gerrit Cole tras recibir tres jonrones consecutivos, tienen una enorme presencia entre los aficionados latinoamericanos y México ocupa un lugar especial dentro de esa conexión incluso buscando cuánto cuesta ir a un juego de los Yankees en 2026.

Además, Boone conoce de cerca esa cultura: creció en el sur de California y durante su vida como jugador convivió con numerosos amigos y compañeros mexicoamericanos.

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En su conversación con AS, el dirigente habló de algo que suele ser evidente cada vez que la franquicia pisa territorio mexicano: las gorras con la tradicional “NY” y las camisetas de sus principales figuras forman parte del paisaje deportivo del país en apoyo a los Yankees que hicieron movimientos en el trade deadline 2026.

La visita de 2024 dejó con ganas de regresar

Para encontrar la última visita de los Yankees a México hay que remontarse a marzo de 2024, cuando enfrentaron a los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú. Fue un viaje especialmente esperado porque la franquicia no había jugado en el país desde 1968.

Aquella serie de exhibición tuvo además un ingrediente que hizo todavía más especial el viaje: los Yankees se encontraron con una afición que no necesitó una temporada regular ni un partido oficial para demostrar cuánto significa el equipo en México.

New York perdió el primer encuentro 4-3 frente a los Diablos Rojos, con Robinson Canó como protagonista ofensivo. El ambiente, sin embargo, terminó siendo uno de los grandes recuerdos de aquella visita.

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Boone reconoció que la experiencia fue positiva tanto para él como para la organización y los jugadores. Por eso, cuando se le preguntó sobre una posible vuelta, no escondió su entusiasmo: los Yankees estarían encantados de regresar.

“¡Viva México!”, fue además el mensaje con el que cerró su conversación, una frase breve pero significativa para una afición que lleva décadas siguiendo a la franquicia neoyorquina.

La posibilidad de que los Yankees regresen no sería solamente un asunto comercial. Para MLB, México representa uno de los mercados internacionales más importantes y ya ha demostrado que puede responder con estadios llenos y un ambiente de primer nivel.

El otro deseo de Boone: volver a ganar la Serie Mundial

Pero mientras los aficionados mexicanos esperan volver a ver a los Yankees en casa, Boone tiene una prioridad todavía mayor: conseguir el campeonato número 28 de la franquicia.

New York no levanta el trofeo de la Serie Mundial desde 2009. Para Boone, la coincidencia resulta curiosa porque aquel campeonato fue precisamente durante su último año como jugador de Grandes Ligas. Desde entonces, el título que durante décadas pareció una costumbre para los Yankees se ha convertido en una deuda pendiente.

El manager sabe que ganar nuevamente no será sencillo. La historia de los Yankees puede generar expectativas enormes, pero la competencia actual de MLB no permite dar nada por hecho. Aun así, Boone asegura que el objetivo permanece intacto y que el equipo trabaja diariamente para tener otra oportunidad.

Y quizá ahí se encuentre el punto de encuentro entre los Yankees y sus seguidores mexicanos: la ilusión de volver a vivir una gran noche de béisbol. Primero, con la posibilidad de ver nuevamente a Nueva York en México; después, con la esperanza de que los Bombarderos del Bronx vuelvan a celebrar un campeonato.

Por ahora, no existe una fecha anunciada para un nuevo viaje. Lo que sí existe es una invitación abierta desde el propio manager: los Yankees quieren regresar a México.

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