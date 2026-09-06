NFL 2026: horarios y dónde ver la Semana 1 en Estados Unidos

La primera jornada ya plantea varias historias: el campeón que inicia la defensa de su título, una cita inédita fuera de Estados Unidos y duelos que pueden marcar desde el comienzo el rumbo de la temporada.

NFL Semana 1 | Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La espera terminó.

La temporada 2026 de la NFL comienza esta semana con un calendario poco habitual: el Kickoff será el miércoles 9 de septiembre, habrá un histórico partido en Australia el jueves y la jornada dominical se completará el lunes 14.

El campeón del Super Bowl LX, Seattle Seahawks, abrirá la campaña en casa frente a los New England Patriots, en una revancha de la última final.

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¿Cuándo empieza la NFL 2026?

La temporada regular comenzará oficialmente el miércoles 9 de septiembre, con el duelo entre Patriots y Seahawks en Lumen Field, Seattle.

New England Patriots vs. Seattle Seahawks

8:20 p.m. ET — 7:20 p.m. CT — 5:20 p.m. PT

Lumen Field, Seattle

NBC, Peacock y NFL+

Será la primera vez desde 2016 que el partido inaugural de una temporada enfrente a los dos equipos que disputaron el Super Bowl anterior. Seattle comenzará así la defensa de su campeonato ante su afición.

Jueves 10 de septiembre: NFL en Australia

La segunda cita de la Semana 1 también será histórica. La NFL disputará por primera vez un partido de temporada regular en Australia.

San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams

8:35 p.m. ET — 7:35 p.m. CT — 5:35 p.m. PT

Melbourne Cricket Ground, Melbourne

Netflix y NFL+

Será un duelo divisional de la NFC West entre dos equipos que estuvieron en playoffs la temporada pasada.

Domingo 13 de septiembre: primeros partidos

La actividad dominical comenzará a la 1:00 p.m. ET.

Chicago Bears vs. Carolina Panthers

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | FOX

Baltimore Ravens vs. Indianapolis Colts

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | CBS

Atlanta Falcons vs. Pittsburgh Steelers

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | FOX

Cleveland Browns vs. Jacksonville Jaguars

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | CBS

Tampa Bay Buccaneers vs. Cincinnati Bengals

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | FOX

New York Jets vs. Tennessee Titans

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | CBS

New Orleans Saints vs. Detroit Lions

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | FOX

Buffalo Bills vs. Houston Texans

1:00 p.m. ET — 12:00 p.m. CT — 10:00 a.m. PT | CBS

Domingo 13 de septiembre: segunda ventana

Cuatro partidos comenzarán a las 4:25 p.m. ET.

Arizona Cardinals vs. Los Angeles Chargers

4:25 p.m. ET — 3:25 p.m. CT — 1:25 p.m. PT | CBS

Green Bay Packers vs. Minnesota Vikings

4:25 p.m. ET — 3:25 p.m. CT — 1:25 p.m. PT | CBS

Miami Dolphins vs. Las Vegas Raiders

4:25 p.m. ET — 3:25 p.m. CT — 1:25 p.m. PT | FOX

Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles

4:25 p.m. ET — 3:25 p.m. CT — 1:25 p.m. PT | FOX

Dallas Cowboys vs. New York Giants

8:20 p.m. ET — 7:20 p.m. CT — 5:20 p.m. PT

MetLife Stadium, Nueva Jersey

NBC, Peacock y NFL+

Los Cowboys y Giants protagonizarán uno de los clásicos de la NFC East para cerrar el domingo de la Semana 1.

Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs

8:15 p.m. ET — 7:15 p.m. CT — 5:15 p.m. PT

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City

ABC, ESPN, ESPN2, ESPN Deportes y NFL+

El duelo divisional cerrará la primera semana de la temporada. Kansas City jugará su primer partido después de una temporada 2025 en la que quedó fuera de los playoffs, mientras Denver llega tras conquistar la AFC West.

Por cierto, como dato anecdótico, Travis Kelce ya compró la mansión donde vivirá con Taylor Swift.

Los partidos que no te puedes perder

Patriots vs. Seahawks

La temporada comienza con una revancha del Super Bowl LX y con Seattle estrenando su campeonato ante su público.

49ers vs. Rams

La NFL llega por primera vez con un partido de temporada regular a Australia. Además, será un duelo entre dos rivales de la NFC West.

Cowboys vs. Giants

Uno de los clásicos de la NFL abrirá el calendario de Sunday Night Football. Dallas y Nueva York se enfrentarán en el MetLife Stadium.

Broncos vs. Chiefs

Kansas City y Denver cerrarán la Semana 1 el lunes por la noche en un duelo divisional que también marcará el regreso de la NFL a Arrowhead para el inicio de la temporada.

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